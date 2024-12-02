Молодые специалисты создали проекты для региональных арт-пространств России

В академии «Меганом» разработали проекты арт-пространств для регионов России

Слушатели академии изучили современные тренды в музейной индустрии на лекциях, организованных Третьяковской галереей, и применили полученные знания для создания 13 проектов. Среди предложенных инициатив – мобильный музей на колесах, арт-пространства в бывших мануфактурах и приложения для культурных событий регионов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Директор филиала Третьяковской галереи в Калининграде Камиля Байдильдина, выразила надежду, что эта программа вдохновит участников стать частью музейного сообщества и поможет им определить свой путь в культуре.

По итогам программы участники получили 65 удостоверений о повышении квалификации и сертификаты. Она проводилась с участием 92 специалистов из 37 регионов, включая кураторов выставок, галеристов и искусствоведов.

Программа стала частью сотрудничества Третьяковской галереи с арт-кластером «Таврида». В рамках этого сотрудничества также проводится Международный конкурс молодых художников «Картина мира», целью которого является поддержка художников и продвижение традиционных ценностей.

Также по инициативе компании «Иннопрактика» Государственная Третьяковская галерея совместно с Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина при поддержке академии творческих индустрий «Меганом» запустила международный конкурс молодых художников «Картина мира». Он проводится в целях поддержки художников возрастной категории от 18 до 35 лет и привлечения их к созданию произведений, транслирующих традиционные ценности. Тематика конкурса – «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества» – вовлекает молодых художников в творческое исследование традиций и их развития в современном мире. Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте до 1 марта 2025 года.