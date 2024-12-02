Калининская АЭС выпустила свыше 100 тыс. мальков в озеро Удомля

Мероприятия по зарыблению озер-охладителей Песьво и Удомля проходят регулярно

Рыбу на водоем АЭС доставили в специальных транспортировочных цистернах, где создан соответствующий озеру кислородный и тепловой режим, из научного центра по генетике и селекции рыб Московской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отмечается в сообщении, зарыбление – основной метод естественного очищения водоемов атомных электростанций от органических загрязнений: водной растительности и моллюсков.

Мероприятия по зарыблению водоемов Калининской АЭС проводятся регулярно с 2005 года. Сейчас, по данным экомониторинга, в озерах находится более 700 тонн рыбы. Богатая кормовая база озер позволяет развивать рыбоводческие хозяйства – там разводят форель и осетровые породы. Сегодня озера Песьво и Удомля относятся к водоемам высшей рыбохозяйственной категории.

В прошлом году на природоохранные мероприятия Калининская АЭС направила свыше 350 млн рублей. Средства идут на развитие систем экологического мониторинга, акции зарыбления и высадки растений, усовершенствование систем технической безопасности и радиационного контроля. Благодаря этому станция регулярно входит в шорт-лист отраслевых и национальных конкурсов среди экологически образцовых предприятий, а в 2023 году Калининскую АЭС отметили национальной экологической премией имени Вернадского за успешную работу в поддержке экологического баланса экосистем вблизи предприятия.