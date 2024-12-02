Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.14 комментариев
Маркетплейсы обязали передавать налоговикам данные о дроблении бизнеса продавцов
ФНС: С 2025 года маркетплейсы начнут передавать данные в налоговую о дроблении бизнеса
Со следующего года крупнейшие маркетплейсы России начнут передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию о продавцах, у которых выявлены признаки дробления бизнеса, сообщили в ведомстве.
Это станет частью эксперимента по обмену информацией с налоговыми органами, который призван помочь маркетплейсам донастроить системы внутреннего контроля, передает РИА «Новости».
Как ранее отмечал глава ФНС Даниил Егоров, рамках эксперимента компании «сами увидят свои риски и смогут самостоятельно скорректировать модель работы».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством выразил уверенность в том, что налоговая амнистия для компаний, использовавших дробление бизнеса с целью ухода от налогов, приведет к улучшению экономической ситуации в стране.