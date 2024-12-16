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Белоусов поручил навести порядок в имущественном комплексе Минобороны
Министр обороны Андрей Белоусов поручил провести реформы в имущественном комплексе военного ведомства, включая создание цифровой платформы и реестра объектов, а также новую систему управления.
Белоусов заявил о необходимости наведения порядка в имущественном комплексе Министерства обороны, передает ТАСС. В настоящее время ведомство располагает более чем полумиллионом объектов недвижимого имущества и земельных участков, а также управляет более 800 организациями, среди которых 88 компаний коммерческого сектора.
Белоусов подчеркнул, что одной из главных задач является подчинение деятельности имущественного комплекса задачам Вооруженных сил. Для достижения этих целей планируется проведение инвентаризации и создание единого интегрированного реестра, а также цифровой платформы недвижимого имущества, которая будет включать цифровые паспорта каждого объекта. Ожидается, что эта работа будет завершена в следующем году, а окончательное оформление всего недвижимого имущества завершится в 2026 году.
Министр также отметил необходимость разработки и внедрения новой системы корпоративного управления подведомственными организациями, которая будет включать четкую регламентацию всех процедур. Планируется создание системы мотивации управляющих, направленной на достижение конечных результатов, и создание единого казначейства для всех подведомственных организаций.
Кроме того, Белоусов поручил перейти к новой модели военно-строительного комплекса с четким разделением полномочий и ответственности между уровнями управления капитальным строительством. Планируется провести частичную децентрализацию управления капитальным строительством с передачей соответствующих полномочий в военные округа, а также создать органы военного управления и военно-строительные части. Особое внимание будет уделено финансовому оздоровлению опорных строительных и проектных организаций и увеличению их производственной базы.