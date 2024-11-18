МИД: Киевский режим ждет наказание за убийство главреда «Народной газеты»

Захарова: Киевский режим понесет наказание за убийство главреда «Народной газеты» в Курске

Tекст: Елизавета Шишкова

Дипломат заявила, что это убийство является подтверждением уродливой и преступной сущности режима Владимира Зеленского, который использует террористические методы против мирного населения и журналистов, сообщает ТАСС.

Она отметила, что за журналистами, освещающими события на передовой, украинские военные ведут настоящую охоту. Захарова напомнила, что в этом году жертвами целенаправленных ударов стали российские военкоры, включая Сергея Еремина, Владимира Кожина и Николая Цицаги. Также тяжелые ранения получили Александр Ивлиев и Евгений Поддубный.

Захарова подчеркнула, что все виновные в убийстве Кузнецовой понесут заслуженное и неотвратимое наказание за свои действия.

Ранее украинский дрон атаковал автомобиль в Большесолдатском районе Курской области, убив главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову и ранил двух человек.

Следственный комитет возбудил дело о теракте.