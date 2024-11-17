Трюдо заявил о необходимости взаимодействия для урегулирования на Украине

Премьер-министр Канады призвал к взаимодействию между лидерами стран для завершения конфликта на Украине

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе саммита АТЭС в Лиме заявил о необходимости взаимодействия для завершения конфликта на Украине. Он отметил, что для прекращения насилия в мире требуется диалог с коллегами, даже с теми, с кем существуют разногласия.

«Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами, [в том числе с теми], с кем мы во многих случаях не согласны», – заявил Трюдо журналистам.

Трюдо также сказал о своем недоверии к президенту России Владимиру Путину, отвечая на вопрос о возможности телефонного звонка российскому лидеру. Он подчеркнул, что уровень его доверия к Путину «вероятно, находится на самом низком уровне».

Премьер-министр заверил, что Канада будет продолжать поддержку Киева, предоставляя всестороннюю помощь в условиях текущей ситуации.

Напомним, летом Россия ввела запрет на въезд на свою территорию на постоянной основе для 99 канадцев, включая политиков и бизнесменов.