WSJ: Трамп готовит указ о «чистке генералов»

Tекст: Мария Иванова

Газета The Wall Street Journal сообщила, что команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает проект указа о создании военного совета из отставных военных. Этот совет получит полномочия изучать дела генералов и рекомендовать увольнение тех, кто не соответствует занимаемой должности.

Если проект будет утвержден, у Трампа появится возможность ускорить процесс увольнения генералов и адмиралов, признанных недостаточно компетентными для своих ролей. Хотя Трамп как главнокомандующий и так имеет право уволить любого офицера, внешний совет, назначенный им, сможет проводить чистки вне рамок традиционных процедур, отмечает WSJ.

Цель проекта указа – проверка лидерских способностей, стратегическая готовность и военное мастерство офицеров. Однако не уточняется, какие действия должны предпринять офицеры для соответствия этим стандартам. Офицеры, признанные непригодными, будут отправлены в отставку в текущем звании в течение 30 дней.

Другие источники, такие как South China Morning Post, предполагают, что в ходе своего второго срока Трамп будет делать ставку на лояльных ему военных, что может привести к чисткам среди генералов с левыми взглядами.

Ранее Дональд Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, акцентируя внимание на его опыте ведения боевых действий и работе на Fox News. Назначение Хегсета вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях.

Между тем Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США, которое будет работать вне госструктур для радикального реформирования системы.