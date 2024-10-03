Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.3 комментария
Российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Гладков: Российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Российские силы противовоздушной обороны успешно сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, отмечено падение обломков, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что российские силы противовоздушной обороны сбили несколько целей, приближавшихся к Белгороду.
Глава региона добавил, что в результате операции обломки от сбитых объектов упали в районе города.
«Есть сообщения о падении осколков от сбитых целей», – написал он.
При этом Гладков заявил, что информация о пострадавших людях или разрушениях инфраструктуры не поступала.
Также губернатор отметил, что все экстренные службы уже работают на местах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники, атакующие Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Брянскую области. В связи с этим в августе Минобороны России сообщило об усилении противовоздушной обороны на данных направлениях. Ранее также отмечалось, что подобные атаки становятся частью регулярной тактики ВСУ.