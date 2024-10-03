Гладков: Российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что российские силы противовоздушной обороны сбили несколько целей, приближавшихся к Белгороду.



Глава региона добавил, что в результате операции обломки от сбитых объектов упали в районе города.

«Есть сообщения о падении осколков от сбитых целей», – написал он.

При этом Гладков заявил, что информация о пострадавших людях или разрушениях инфраструктуры не поступала.

Также губернатор отметил, что все экстренные службы уже работают на местах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники, атакующие Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Брянскую области. В связи с этим в августе Минобороны России сообщило об усилении противовоздушной обороны на данных направлениях. Ранее также отмечалось, что подобные атаки становятся частью регулярной тактики ВСУ.

