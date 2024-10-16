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    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

    11 комментариев
    16 октября 2024, 07:21 • Новости дня

    ПВО России за ночь уничтожила три украинских БПЛА

    Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты на территории России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что два из них были сбиты над Белгородской областью, а один – над Воронежской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали беспилотником автобус в Белгородской области, что привело к ранениям восьми человек, среди которых была беременная женщина и шестилетняя девочка, которых эвакуировали в больницы города.

    15 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина

    Сенатор Джабаров: Бразилия, как ранее Монголия, проигнорирует призывы Украины об аресте Путина

    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны, ориентирующиеся во внешней политике на национальные интересы, не станут прислушиваться к воплям Владимира Зеленского. Поэтому Бразилия, как и Монголия до этого, проигнорирует призывы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Киев потребовал от Бразилии арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро.

    «Бразилия – самодостаточная страна, способная проводить суверенную политику без чьих-либо указок. Воспринимать какие-то замечания Украины ниже ее достоинства. Правительство государства попросту проигнорирует очередные выкрики со стороны Владимира Зеленского. Отвечать на них особой нужды нет», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При этом Киев, кажется, даже не собирается учиться на собственных ошибках. Ведь совсем недавно схожие требования звучали и в адрес Монголии. Улан-Батор закономерно также их проигнорировал. Разумные лидеры не собираются корректировать свои международные связи в угоду желаниям Украины», – считает он.

    «Кроме того, никто не намерен всерьез прислушиваться к словам такого политика, как Зеленский. Он превратил свою страну в международное посмешище. Хоть сейчас он формально и находится на посту президента, в реальности этот человек до сих пор остается выходцем из «95 квартала», – полагает собеседник.

    «Его непрофессионализм порождает соответствующую дипломатическую систему. Украинские послы и консулы действуют по принципу «не съем, так надкушу». То есть они заведомо знают, что их требования с арестом Владимира Путина обречены на провал, но не делать России пакостей, пусть даже и мелких, эти люди не могут», – заключил Джабаров.

    Ранее Киев обратился к Бразилии с требованием арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро. Как пишет Reuters, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите российского лидера на это мероприятие.

    Агентство отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от Москвы не поступало. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что решение об участии главы государства в мероприятии пока не принято.

    Также немецкая пресса писала, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с российским лидером в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

    Это не первая попытка Киева принудить страны, ратифицировавшие Римский статут, арестовать Путина. Так, в конце августа Украина требовала от Монголии «выполнить обязательства перед Международным уголовным судом (МУС)». В Улан-Баторе отмечали, что какие-либо силовые мероприятия в отношении главы России не планируются.

    Газета ВЗГЛЯД писала: визит Владимира Путина в Монголию наглядно показал, что Улан-Батор и Москва разделяют общие принципы многополярного мироустройства.

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    15 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    Киев разочарован отказом Запада открыть «второй фронт» против России
    Киев разочарован отказом Запада открыть «второй фронт» против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советник украинского президента Михаил Подоляк выразил недовольство отказом западных стран участвовать в боевых действиях против России.

    Киевский режим уже не ожидает от союзников подобных действий, заявил Подоляк. «Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта», – отметил он, передает ТАСС.

    При этом советник главы украинского государства выразил надежду на усиление антироссийских санкций.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что перспектива принудить Россию к перемирию военным путем выглядит очень отдаленной.

    Коментарии (12)
    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи

    Министр обороны Косиняк-Камыш заявил о шоке поляков от роскошной жизни молодых украинцев

    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил шок от роскошного образа жизни молодых украинцев в Польше, который вызывает раздражение местных жителей.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Interia выразил удивление и обеспокоенность по поводу образа жизни молодых украинцев в Польше, передает ТАСС. Политик отметил, что они демонстрируют тягу к роскоши, используя дорогие автомобили и отдыхая в пятизвездочных отелях. Это, по его словам, шокирует польское общество, особенно на фоне того, что поляки оказывают значительную поддержку украинцам в виде здравоохранения, социальных пособий и образования.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что такая ситуация несправедлива по отношению к полякам, которые также обеспечивают поставки оружия и другие виды помощи Украине. Он поддержал предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о лишении социальных пособий украинцев призывного возраста, находящихся в странах ЕС. По мнению министра, это может стать способом уменьшения социальной несправедливости и стимулирования молодых мужчин к возвращению на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше не смогли собрать бригаду для Вооруженных сил Украины из проживающих в стране украинцев из-за недостатка добровольцев, что вызывает негативные эмоции в польском обществе, также сообщалось, что формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку, а украинцы составили половину иностранцев, покупающих недвижимость в Польше.

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    15 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии

    Посол России Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану

    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии
    @ rusembmauritius

    Tекст: Денис Тельманов

    Ирада Зейналова передала президенту Маврикия верительные грамоты на официальной церемонии в резиденции главы государства.

    Новый посол России на Маврикии, экс-журналистка Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония состоялась в государственной резиденции президента, сообщает официальный телеграм-канал посольства России на Маврикии.

    На церемонии Зейналова подчеркнула давнюю историю отношений между Россией и Маврикием, отметив, что их связывает искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая продолжается уже 56 лет. Она также выразила уверенность в хороших перспективах для развития экономических и гуманитарных связей между странами.

    «Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах», – заявила Зейналова на церемонии.

    В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, назначение Ирады Зейналовой новым послом России на Маврикии связано с желанием России усилить свои транспортные и логистические возможности. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой, подчеркнув, что она окончила Дипакадемию МИД с красным дипломом и является журналистом-международником.

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    15 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра

    Российские войска взяли под контроль ключевую развязку у Часова Яра в ДНР

    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой, расположенной к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

    Российские войска взяли под контроль одну из ключевых автомобильных развязок к югу от Часова Яра, передает ТАСС. По словам представителя силовых структур, это является значительным успехом в регионе. «Есть определенные успехи под Часовым Яром. Под контроль взяли ключевую развязку к югу от города», – отметил собеседник агентства.

    Он также сообщил, что на подступах к Часову Яру оперативная обстановка значительно ухудшилась для украинских сил. Российская сторона продолжает укреплять свои позиции, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Контроль над этой развязкой имеет стратегическое значение, так как она обеспечивает важные логистические связи. Это может затруднить передвижение и снабжение украинских подразделений, что делает текущую оперативную обстановку более сложной для них.

    Ранее сообщалось, что подразделения Иностранного легиона и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, где украинские силы используют современные дроны западного производства. Между тем ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот.

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    15 октября 2024, 23:52 • Новости дня
    Оставившая ребенка в турецком туалете россиянка объяснила свой поступок

    Tекст: Денис Тельманов

    Россиянка, оставившая новорожденного в аэропорту Антальи, уверяет, что не знала о своей беременности, об этом стало известно из протокола допроса в полиции.

    Женщина оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, а после  задержания заявила, что не знала о беременности. На данный момент она находится под арестом, сообщает ТАСС. Турецкие власти возбудили против нее уголовное дело по статье, касающейся «оставления ребенка в опасности».

    По информации генерального консульства России в Анталье, россиянка 2006 года рождения родила и оставила ребенка 13 октября. Она и ее мать были задержаны при попытке вылететь в Россию. Консульство работает над оформлением документов для младенца.

    Новорожденного обнаружила уборщица в туалете для инвалидов в аэропорту. Она вызвала службу безопасности и полицию. Ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки после попытки улететь на родину без ребенка.

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    15 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус

    Экономист Суслов: Игры ЕС с российскими активами приведут Европу к техническим и политическим рискам

    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке российских активов. В результате Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Суслов. Ранее в ЕС заявили о планах гасить кредит Украине на 35 млрд евро доходами от замороженных российских активов.

    «Риск, о котором упоминают в ЕС, имеет две плоскости. Во-первых, использование доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Украины незаконно. Против ЕС посыплются судебные иски со стороны России. И Европе будет очень сложно защищаться в судах, потому что Евросоюз не имеет права передавать доходы от российских активов третьей стороне», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай».

    «И эти иски не пройдут бесследно, как может показаться на первый взгляд. Главный их эффект – создание очень большого количества технических и политических сложностей для ЕС. Рассмотрение заявлений приведет к еще большему ослаблению авторитета ЕС и его привлекательности в качестве финансовой гавани для стран мирового большинства из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока», – продолжил эксперт.

    «Второй риск заключается в том, что кредит будет погашаться за счет доходов от российских активов. Для этого наши деньги должны быть заморожены некоторое количество лет или даже десятилетий. Решение о заморозке активов продлевается Советом ЕС каждые полгода на основе единогласного решения стран – членов Евросоюза», – отметил собеседник.

    «Суть же в том, что любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке. Если противостояние на поле боя остановится, некоторые европейские страны могут захотеть вернуться к неким элементам нормальности в отношениях с Россией. Это, разумеется, потребует от Москвы ответных шагов – мы вновь остро поставим вопрос о возвращении незаконно замороженных резервов», – допускает аналитик.

    «В результате вся эта схема распадется, и Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе. Стоит также подчеркнуть, что ЕС вынес на обсуждение такую схему только потому, что у них самих заканчиваются деньги. Обратите внимание: в бюджете Германии кризис, в бюджете Франции кризис. Им не хватает денег даже для выполнения своих капитализаций, для наращивания оборонных расходов. Поэтому они постепенно пытаются изыскать деньги для Украины за счет кого-то другого», – заключил Суслов.

    Ранее стало известно, что независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

    «Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги», – сказал он.

    По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите – это «подтвердить обязательства по поддержке Украины» и поставить больше оружия. Будет также обсуждаться вопрос о кредите в 50 млрд долларов по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов.

    «Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран», – отметил функционер ЕС.

    Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в 50 млрд долларов. Ожидается, что Европарламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

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    15 октября 2024, 18:32 • Новости дня
    Шарий: Украинские войска готовятся к отступлению из Курской области

    Блогер Шарий: Украинские войска готовятся к отступлению из Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области получили приказ подготовиться к отступлению на свою территорию, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся в Курской области, получили приказ готовиться к отступлению на украинскую территорию, сообщил Шарий, передает «Лента.ру».

    Во вторник Минобороны России сообщило, что ВСУ на Курском направлении потеряли более 200 человек.

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    15 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Приговор украинскому врачу за призывы калечить российских военных вступил в силу

    Заочный приговор украинскому врачу за призывы калечить российских военных вступил в силу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московском Басманном суде заочный приговор Геннадию Друзенко, призывавшему к насилию, вступил в законную силу, так как апелляция не поступала.

    Соответствующая пометка появилась в картотеке Басманного суда Москвы, передает РИА «Новости».

    Согласно информации из суда, апелляционная жалоба на вынесенное решение не поступала.

    В июле Басманный суд заочно приговорил Друзенко к 5,5 года колонии. Украинский медик призывал украинских врачей «кастрировать российских военнопленных».

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    15 октября 2024, 19:32 • Новости дня
    Рогов сообщил об атаке ВСУ на Энергодар
    Рогов сообщил об атаке ВСУ на Энергодар
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Украины, помимо обстрелов из артиллерии, против жителей Энергодара применили массовые атаки дронов, часть из них удалось нейтрализовать, сообщил глава комиссии ОП по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Помимо артиллерийских ударов, нацисты в данный момент осуществляют на главный город энергетиков в Запорожской области массированную атаку дронов», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Несколько дронов сбиты, часть из них отклонились с пути. Рогов уточнил, что основной целью нападения была подстанция «Луч», которая снабжает электроэнергией весь Энергодар. Отражение атаки еще продолжается, сказал он.

    Ранее в результате террористической атаки киевского режима в Энергодаре погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что так украинские власти пытаются запугать жителей новых регионов.

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    15 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    Кремль: Договор с КНДР включает положения о взаимной обороне и безопасности
    Кремль: Договор с КНДР включает положения о взаимной обороне и безопасности
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает углубленное сотрудничество в сфере безопасности и взаимную оборону в случае внешней угрозы, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР включает положения о взаимной обороне в случае нападения извне.

    Песков отметил, что формулировки договора, касающиеся взаимной обороны, однозначны и не требуют дополнительных уточнений.

    Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что данный договор охватывает различные области.

    Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора между Россией и КНДР.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Северная Корея якобы включилась в конфликт на Украине на стороне России.

    Песков уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в спецоперации, назвав их необоснованными.

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    15 октября 2024, 21:37 • Новости дня
    Франция объявила о нехватке денег на помощь Украине

    Politico: Франция намерена сократить расходы на Украину

    Франция объявила о нехватке денег на помощь Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине с трех до более двух млрд евро в связи с дефицитом бюджета.

    Издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция не является единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Франции Жан–Ноэль Барро предлагал направить доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины в условиях усиливающихся военных действий.

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    15 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене

    Новое командование НАТО в Висбадене заменит США в координации поставок на Украину

    НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новое командование НАТО, открытое в германском Висбадене, займется координацией поставок оружия и боеприпасов для Украины, заменяя в этой функции США и укрепляя безопасность альянса.

    НАТО открыло новое командование в германском Висбадене, которое будет заниматься координацией поставок оружия и боеприпасов для Украины, сообщает ТАСС.

    Эта структура, получившая название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU), заменит США в этой функции. До президентских выборов в США все полномочия по координации должны быть переданы новой штаб-квартире.

    Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что открытие этого командования приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО. Он подчеркнул важность работы 700 офицеров НАТО, которые будут размещены в Висбадене и логистических центрах на восточном фланге альянса.

    Штаб-квартира NSATU была создана по решению саммита НАТО в июле в Вашингтоне. После введения в действие нового командования для стран альянса, за исключением США, все военные поставки Киеву перестанут быть добровольными и станут обязательными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Йенс Столтенберг в своей прощальной речи в Брюсселе призвал страны – члены НАТО увеличить расходы на оборону, на специальном заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО состоялась церемония передачи полномочий новому генеральному секретарю Марку Рютте, а бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники на Украину.


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    15 октября 2024, 13:18 • Новости дня
    ВС России нанесли тяжелые потери ВСУ на нескольких фронтах

    ВС России нанесли удар по ВСУ в различных направлениях и отразили контратаки

    ВС России нанесли тяжелые потери ВСУ на нескольких фронтах
    @ t.me/mod_russia

    Группировки войск России нанесли удары по формированиям ВСУ на разных направлениях, уничтожив значительное количество живой силы и техники, включая склад боеприпасов и несколько гаубиц, сообщили в Минобороны.

    В результате действий подразделений Вооруженных Сил России (ВС РФ) против украинских формирований на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области было уничтожено до 30 военнослужащих украинской армии, два автомобиля и полевой склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На других направлениях российские войска также достигли значительных успехов. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в регионах Донецкой народной республики, отразив четыре контратаки. Потери противника составили до 300 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Юг» продолжила продвижение вглубь обороны противника, уничтожив до 590 военнослужащих ВСУ, а также несколько единиц тяжелой техники, включая американскую гаубицу М777.

    Подразделения «Центр» улучшили свои позиции, нанеся поражение противнику в Донецкой народной республике и отразив две контратаки. Потери противника составили до 500 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Восток» также заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 95 военнослужащих ВСУ и бронетехнику в Донецкой народной республике. Всего с начала специальной военной операции российскими войсками уничтожено значительное количество техники и живой силы противника.

    Накануне подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. А в ходе зачистки позиций на юго-западе от Угледара российские морпехи нашли схрон с боеприпасами, оставленный ВСУ, включающий оружие и взрывчатку для диверсионных действий.

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    16 октября 2024, 00:42 • Новости дня
    По делу о подрыве машины в Москве задержан бизнес-партнер пострадавшего

    В Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в попытке взорвать автомобиль бизнесмена, что привело к травмам трех человек.

    По информации пресс-службы столичного Следственного комитета, на юго-западе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в попытке покушения на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. Злоумышленник был установлен и задержан благодаря слаженной работе следователей и оперативников.

    «В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия. По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что задержанному 50 лет, он проживал в Москве.

    Инцидент произошел 15 октября, когда возле дома на юго-западе Москвы взорвался припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали три человека. Сообщается, что на капоте машины, возле лобового стекла, была обнаружена самодельная взрывчатка.

    Задержанный вскоре будет доставлен в отдел для выяснения его причастности к данному преступлению. Ожидается, что следователи установят, были ли у него сообщники и как готовилось покушение. Пока официальной информации о мотивах подозреваемого не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, среди них гендиректор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев.

    Взрывное устройство под автомобилем ранило бизнесмена и его шестилетнего сына, следователи рассматривают версии, связанные с бизнесом и личной неприязнью.

    Автомобиль был взорван самодельным взрывным устройством, бизнесмен находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

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