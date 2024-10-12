Эвакуированные при пожаре на нефтебазе жители Феодосии вернулись домой

Tекст: Дмитрий Кокорев

Большинство жителей Феодосии, эвакуированных с улиц, прилегающих к нефтебазе, вернулись в свои дома. По состоянию на вечер пятницы, в пунктах временного размещения оставалось всего 29 граждан. Преимущественно это жители микрорайона Северный и ул. Геологической, сообщил в своем ТГ-канале глава администрации города Игорь Ткаченко.

Он отчитался о стабилизации ситуации на объекте и ликвидации факельного горения.

Между тем режим ЧС техногенного характера до сих пор не снят. На месте продолжают работать экстренные службы, уточняет глава администрации.

Добавим, что специальная комиссия уже начала работу по оценке размера компенсации ущерба жителям района Ближних Камышей.

Пожар в курортном городе Крыма, Феодосии возник 7 октября, из-за чего был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. По данным МЧС, пожар достигал площади в 2,5 тыс. кв. метров. Было приостановлено автомобильное движение по съезду с трассы «Таврида», а также временно прервано движение пригородных поездов. Всего было эвакуировано более тысячи человек из окрестных домов. В пятницу также сообщалось о выбросе горючих материалов на одном из терминалов горящей нефтебазы.