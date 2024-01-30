Захарова резко осудила ереванского вандала

Захарова назвала безумием осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

Tекст: Анастасия Куликова

«Произошедшее в Ереване, действительно, можно охарактеризовать как безумие. Мне кажется, в этом случае необходима максимально оперативная реакция правоохранительных органов двух стран. В целом, сложно сказать, зачем человек совершил такие действия, но соответствующие органы найдут ответ на этот вопрос», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Собеседница также подчеркнула, что «блокада Ленинграда квалифицирована юридически». «Так, 20 октября 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941–1944 годах. Также советую всем почитать труды доктора исторических наук, посвятившего этой трагедии жизнь, Валентина Ковальчука», – заключила Захарова.

Ранее в Ереване вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Местный житель, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.

На записи, появившейся в Сети, мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой, попросившей во время одного из брифингов предоставить ссылки на свидетельства об этнических чистках в Карабахе. Дипломат указывала на отсутствие подобных документов, подтверждающих, что российские миротворцы якобы наблюдали этнические чистки армян в этом регионе. Она отметила, что российская сторона говорила о важности создания условий по возвращению армян в Карабах.

«Интересно, а документы есть, что в Ленинграде была блокада?» – говорит мужчина на видео и начинает сбивать венки. По информации местных жителей, гражданин и ранее был замечен в разжигании русофобии.

Глава Русского дома (Россотрудничество) в Армении Вадим Фефилов отправил письмо генеральному прокурору республики в связи с осквернением памятника. «Считаем недопустимым действия, разжигающие межнациональную рознь, и призывы к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, и высказывания в адрес РФ, а виновного в происшедшем необходимо привлечь к ответственности», – приводит ТАСС выдержку из письма Фефилова.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.