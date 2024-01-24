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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло около Краснодара
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 в 29 км от Краснодара, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Ранее в среду в местных сообществах в социальных сетях жители Краснодара из разных районов города сообщали, что ощутили колебания, похожие на землетрясение, передает ТАСС.
На сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра говорится, что сейсмособытие магнитудой 4,5 произошло около 14.19 в 29 км от Краснодара на глубине 10 км.
Ранее в среду в Киргизии произошли два землетрясения.