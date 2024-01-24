Китай удвоил закупки российского алюминия и масла

РБК: Китай в 2023 году удвоил закупки у России алюминия и растительных масел

Tекст: Ольга Никитина

Кроме того, на 80% выросли закупки Китаем масличных семян и плодов в России, а также на 43% – драгоценных металлов, сообщает РБК.

Основная доля китайских закупок в России приходится на минеральное топливо (нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь). В 2023 году Китай импортировал рекордные 107 млн тонн российской сырой нефти – на 24% больше, чем в 2022 году (60,6 млрд долларов против 58,6 млрд долларов, чем годом ранее). Средняя цена российской нефти для Китая в расчете на один поставленный баррель составила 77,6 долларов за баррель – выше ценового потолка в 60 долларов, установленного странами ЕС.

Впервые с 2018 года Россия обошла Саудовскую Аравию по физическим объемам поставок нефти в Китай и заняла первое место, сообщает Reuters.

Объем китайского экспорта в Россию за год вырос почти в полтора раза (на 46,9%), составив 111 млрд долларов. Почти 60% стоимостных объемов китайского экспорта в Россию приходится на машины, оборудование и транспортные средства.

Ранее сообщалось, что товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг рекордных 240,11 млрд долларов.