Два человека погибли при обстреле ВСУ Алешек Херсонской области

Решение украинской теннисистки пожать руку россиянке вызвало недовольство ее отца

Россиянка и украинка пожали руки после теннисного матча юниорского Australian Open

Tекст: Вера Басилая

Минчева обыграла свою ровесницу украинку Елизавету Котляр в матче первого круга юниорского Australian Open, в Мельбурне со счетом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки. После матча обе спортсменки подошли к сетке и пожали руки, передает ТАСС.

Между тем, федерация тенниса Украины (ФТУ) продолжает призывать теннисистов страны отказываться от рукопожатий с россиянами и считает «неприятным инцидентом» случившееся в матче Минчевой и Котляр.

Также пресс-служба ФТУ привела комментарий отца теннисистки Константина Котляра. По его словам, у дочери нет опыта выступлений на таких больших турнирах, она выполнила этот послематчевый ритуал на автомате.

«Это была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и которую никогда больше не позволит себе совершить», – сказал Котляр.

Ранее украинская шахматистка Анна Музычук не пожала руку победившей в блице россиянке Валентине Гуниной.

Напомним, российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных соревнованиях в нейтральном статусе. Украинские спортсменки ранее отказались от традиционных рукопожатий с представительницами этих стран.



Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 28 января.

