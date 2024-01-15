  • Новость часаРоссия вновь стала главным экспортером урана в США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские танки получили новую защиту от беспилотников
    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского
    ВСУ увидели сложности во владении истребителями F-16
    Швеция строит подлодки для «противодействия России»
    В Болгарии призвали убрать из учебников по истории упоминание о дружбе с Россией
    В Wildberries потеряли связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада
    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом
    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
    Во Франции призвали Россию дать Европе умереть самостоятельно
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    25 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    19 комментариев
    15 января 2024, 04:02

    Россия вновь стала главным экспортером урана в США

    РИА «Новости»: Россия в ноябре 2023 года стала главным экспортером урана в США

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия по итогам ноября 2023 года стала главным экспортером урана в США, а за 11 месяцев прошлого года Соединенные Штаты приобрели у России этого топлива на максимальную с 2010 года сумму.

    В ноябре 2023 года США купили урановое топливо всего у четырех стран – России, Великобритании, Японии и Бельгии – на общую сумму почти 191 млн долларов, при этом главным экспортером стала Россия, поставки из которой были осуществлены на 96 млн долларов, свидетельствует исследование РИА «Новости», проведенное на основании данных американских статистических служб.

    До этого Россия занимала первое место в мае – тогда было поставлено урана на 177 млн долларов.

    В сумме за первые 11 месяцев 2023 года Россия продала США уран на максимальные с 2010 года 1,017 млрд долларов. В указанном году объем поставок с января по ноябрь составил 1,026 млрд долларов. В 2022 году объем поставок был осуществлен на сумму в 766 млн долларов.

    В середине декабря в Росатоме опровергли слухи о возможности «упреждающего» запрета на поставки обогащенного урана в США.

    12 января 2024, 12:40
    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США

    Военный эксперт: Хуситы готовы к полномасштабным боевым действиям против США

    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США
    @ Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Начав военную операцию против хуситов, США стремятся показать, что они являются хозяевами на Ближнем Востоке. Тем не менее йеменское движение настроено вести борьбу и может нанести серьезный урон американцам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов.

    «Начало операции в Йемене было продиктовано политическими соображениями. США собрали авианосное соединение, которое должно было оказать поддержку Израилю. Вашингтон с помощью этой группировки решил показать, что он хозяин на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом принял решение о маленькой победоносной войне против хуситов, которая, однако, может перерасти в нечто более серьезное», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «США, скорее всего, постараются ограничиться воздушной операцией. У берегов Йемена сейчас находится американское соединение, которое включает в себя два авианосца и несколько кораблей, вооруженных ракетами «Томагавк». У группировки имеется в наличии около 90 самолетов. Удары наносятся по местам, где хуситы, предположительно, хранят боеприпасы, а также по РЛС», – отмечает собеседник.

    «Но хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», – подчеркивает он.

    «Сейчас на вооружении у движения находится неизвестное число баллистических и противокорабельных ракет, которые при необходимости будут применены против авианосной группы США. Также шиитские группировки Ирака, поддерживающие хуситов, могут наносить удары по американским базам в этой стране. В результате получится серия небольших, но в совокупности мощных уколов для Штатов», – резюмировал Леонков.

    Ранее США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три пришлись по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шесть получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования Вооруженных сил США.

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    В свою очередь британский премьер Риши Сунак также подтвердил участие Лондона в операции. «Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны … Чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Россия также отреагировала на удары США и Британии. В частности, Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Митингующие требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Ряд представителей Демократической партии также оказались недовольны решением Джо Байдена начать операцию, сообщает Politico. Законодатели возмущены тем, что атака была совершена без предварительного одобрения Конгрессом.

    Коментарии (36)
    12 января 2024, 08:42
    Фехтовальщик Бида захотел выступить на Олимпиаде за сборную США

    Фехтовальщик Бида захотел получить гражданство США и выступить на Олимпиаде за национальную сборную

    Фехтовальщик Бида захотел выступить на Олимпиаде за сборную США
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Серебряный призер Олимпиады в Токио, находившийся в составе российской сборной фехтовальщик Сергей Бида решил получить американское гражданство и выступить за команду США на Играх в Париже, пишет газета USA Today.

    Отмечается, что супруга спортсмена Виолетта Бида подтвердила намерение спортсмена представлять сборную США, передает ТАСС.

    Также издание указывает, что Олимпийский комитет США уже направил письмо в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства.

    Ранее экс-вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек заявил, что ни один представитель России не сможет участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от политических взглядов. До этого он предложил Европарламенту отстранить россиян от Олимпиады в Париже.

    Коментарии (35)
    12 января 2024, 13:04
    Американист объяснил, почему США начали операцию против хуситов

    Американист Дудаков: Ситуация вокруг Йемена будет решаться в диалоге США и Ирана

    Американист объяснил, почему США начали операцию против хуситов
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Действия США в Йемене еще больше подрывают хрупкое равновесие ближневосточного региона. При этом решение Джо Байдена вызывает серьезную критику как в политических кругах Вашингтона, так и среди общественности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее США и Британия нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене.

    «Администрация Джо Байдена долго раздумывала над тем, как ответить на вызовы транспортного кризиса в Красном море. Штаты не решались на повышение градуса эскалации, однако захват проиранскими силами американского танкера с нефтью стал последней каплей для Вашингтона», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Белый дом нуждался в демонстрации силы. Политикам необходимо показать, что «агрессия», направленная против США, будет иметь серьезные последствия. Именно поэтому Байден и принял решение о нанесении авиаударов по объектам хуситов на территории Йемена», – отмечает он.

    «Данные действия президента не понравились многим представителям американского истеблишмента. Левое крыло демократов выступает против продолжения ударов. Кроме того, главу Штатов критикуют и за то, что атака была предпринята без предварительного согласования с Конгрессом», – подчеркивает собеседник.

    «У Белого дома уже собрались протестующие, выступающие против агрессии Вашингтона на Ближнем Востоке. Напомню, что схожие мероприятия проводились и в период активизации противостояния Израиля и ХАМАС. Однако ни к каким переменам гражданская активность тогда не привела. Единственное, чем данные акции грозят Байдену – потерей рейтинга среди мусульманского населения Штатов, что может отразиться на итогах предстоящих выборов», – акцентирует политолог.

    «В целом в регионе складывается крайне опасная ситуация. Однако ее исход будет решаться в рамках диалога Вашингтона и Тегерана. Хуситы являются проиранским объединением, в связи с чем их отношение к конфликту во многом будет зависеть от теневых договоренностей США и ближневосточных акторов», – резюмирует Дудаков.

    Ранее США и Великобритания начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд целей к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара были нанесены по столице страны Сане, а еще три – по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию американская армия совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран также раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Между тем Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Демонстранты требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, митингующие выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 10:15
    МИД осудил удары США по Йемену

    Захарова: Авиаудары США по Йемену являются примером извращения англосаксами резолюций СБ ООН

    МИД осудил удары США по Йемену
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиаудары США и Великобритании по Йемену являются очередным примером извращения англосаксами резолюций Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале также назвала действия американской стороны полным пренебрежением международным правом с целью эскалации ситуации в регионе ради преследуемых Соединенными Штатами разрушительных целей.

    Военно-воздушные силы США ранее сообщили, что ударили по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    Коментарии (25)
    12 января 2024, 16:55
    Экономист: Удары США по хуситам приведут к росту цен на нефть

    Экономист Юшков: Эскалация конфликта с хуситами может обернуться катастрофой для мирового рынка углеводородов

    Экономист: Удары США по хуситам приведут к росту цен на нефть
    @ DPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Весь мир опасается, что Иран присоединится к конфликту США с хуситами. Тогда по самому мягкому сценарию нефть подорожает из-за удлинения логистического плеча. В худшем случае – рынок временно лишится почти 20% суточного потребления нефти, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее США и Британия нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене.

    «Всех игроков настораживает эскалация конфликта. Все видели, как все начиналось с Газы, затем постепенно возникли приграничные перестрелки с ливанской «Хезболлой», в район Красного моря подтянулся американский военный флот и теперь удары наносятся по самому Йемену. Судя по всему, дело идет к втягиванию Ирана в этот конфликт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Тегеран всегда поддерживал и Газу, и «Хезболлу», и йеменских хуситов. А тут еще совсем недавно Иран захватил американский танкер. Любопытно, что само судно изначально перевозило иранскую нефть, США его арестовали, а затем записали себе в статью импорта сырья», – напомнил собеседник.

    «И сейчас многие ожидают, что все больше стран будут втягиваться в конфликт. А какое государство региона ни возьми, оно практически наверняка нефтяное. И самый мягкий сценарий, который видится, – это еще больше танкеров пойдет вокруг Африки», – рассуждает аналитик.

    «Вместе с тем,стоит отметить, что ни одного удара именно по нефтяному танкеру зафиксировано не было. Несмотря на то что американцы заверяют в неизбирательности хуситов, я настаиваю на обратном. Как минимум мы видим, что с запада на восток через Суэцкий канал идут суда с нашей нефтью. А затем в обратном направлении возвращаются корабли с нефтепродуктами, сделанными из российской нефти в Индии», – обращает внимание специалист.

    «Никто не бьет и по танкерам с ближневосточной нефтью. Полагаю, эта динамика обусловлена тем, что названные игроки напрямую не связаны ни с Израилем, ни с Западом. Однако если танкеры все же пойдут вокруг Африки, это приведет к дополнительным издержкам, которые компании заложат в стоимость конечного продукта», – добавляет спикер.

    «Но основные риски, конечно, связаны с потенциальным втягиванием Ирана в конфликт. И если по Тегерану будет нанесен удар, то страна может остановить экспорт нефти. Это, конечно, не самый большой игрок на рынке, но порядка 1 млн баррелей в сутки он поставляет. И большая часть этого идет в Китай», – объясняет Юшков.

    «Если сырье не придет из Тегерана, Пекин закупит его у других поставщиков. Это в свою очередь подстегнет дефицит топлива в мире и обернется ростом цен выше 100 долларов за баррель. Но самый страшный сценарий запустится, если Иран, как он ранее уже грозил, перекроет Ормузский пролив, через который провозят сырье сразу несколько крупных игроков рынка – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт. Это порядка 20 млн баррелей в сутки или пятая часть всего мирового потребления. В случае закрытия пути цены на топливо будут огромными», – подчеркнул эксперт.

    «И еще один фактор риска – это потенциальные удары хуситов по нефтегазовым объектам Саудовской Аравии. Подобные угрозы уже звучали. И если королевство в итоге вынужденно снизит объемы добычи, это тоже отразится на рынке. Так что ситуация очень серьезная, и она продолжает эскалироваться», – заключил Юшков.

    Напомним, США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три были нанесены по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шестеро получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования вооруженных сил США.

    На фоне этого эксперты, опрошенные Bloomberg, оценили возможную реакцию Ирана на удары и ее последствия. В частности, было отмечено, что потенциальные меры со стороны Тегерана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив, которые могут быть введены в ответ на операцию США и Британии в Йемене, затронут порядка 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

    Коментарии (0)
    12 января 2024, 13:36
    Сенатор Долгов: Эгоизм Байдена разрушает Ближний Восток

    Сенатор Долгов: Байдену нужны провокации на Ближнем Востоке для поднятия рейтинга

    Сенатор Долгов: Эгоизм Байдена разрушает Ближний Восток
    @ Дмитрий Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Прикрываясь миротворческими заявлениями, США в очередной раз пытаются навязать свою гегемонию Ближнему Востоку. Между тем именно Вашингтон всегда являлся главным дестабилизирующим фактором в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене.

    «Очередной разгоревшийся конфликт ничего общего со свободой судоходства не имеет. Вся кампания американцев в отношении хуситов преследует только одну цель. Это очередная ширма, под прикрытием которой Вашингтон разворачивает военный кулак на Ближнем Востоке. Делается это на стратегических точках – путях транспортировки углеводородов», – говорит сенатор Константин Долгов.

    «При этом сама по себе ситуация в Йемене развивается уже не первый год. И американцы раньше палец о палец не ударили, чтобы действительно решить проблему или хотя бы поспособствовать ее урегулированию. В целом вся напряженность на Ближнем Востоке – это следствие планов и действий Вашингтона», – убежден парламентарий.

    «Более того, даже сейчас их идеи по якобы урегулированию не имеют ничего общего с реальным желанием разрешить имеющиеся вопросы. Им нужна контролируемая нестабильность для реализации собственных эгоистичных замыслов. Другое дело, что эта нестабильность уже давно вышла из-под контроля США. Логика британцев тоже понятна – у них свои «игры» на Ближнем Востоке», – акцентирует собеседник.

    «Если бы американцы действительно хотели прекращения конфликта, они могли бы для начала задействовать дипломатические каналы. Также можно было усилить охрану торговых судов, как это делось у берегов Сомали. То есть международная правовая основа существует. Но только Вашингтон ею не пользуется», – объяснил

    «Между тем мы уже видим, как в Америке и ряде других стран проходят протесты в связи с этими ударами. Недовольна и большая доля политического истеблишмента США, поскольку Байден принял решение о начале операции в обход Конгресса», – рассуждает спикер.

    «И это обязательно скажется на его рейтингах. Но стоит понимать, что глава Штатов вынужден переключать внимание американцев от провалов как во внутренней политике, так и на Украине. И теперь необходимы провокации, которые позволят президенту переизбраться», – заключил Долгов.

    Ранее США и Великобритания начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд целей к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара были нанесены по столице страны Сане, а еще три – по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию американская армия совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран также раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Между тем Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Демонстранты требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, митингующие выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Коментарии (8)
    12 января 2024, 10:43
    В Госдуме цитатой из Станиславского ответили на заявление США о прекращении помощи Киеву

    Депутат Госдумы Ивлев прокомментировал цитатой Станиславского заявление США о прекращении помощи Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев скептически отреагировал на заявление США о прекращении помощи Киеву.

    «Пока по Станиславскому (театральный режиссер Константин Станиславский – прим ВЗГЛЯД): «Не верю!», цитирует его РИА «Новости».

    Ивлев отметил, что мировая практика уже показала, как ловко в США «умеют наводить туман войны».

    В этой связи, по мнению депутата, могут появиться на свет новые программы помощи, найдутся и дополнительные финансы.

    При этом Ивлев подчеркнул, что это возможно только в том случае, если это будет выгодно самим Штатам.

    В заключение депутат от Крымского региона заметил, что остановка в предоставлении помощи могла бы послужить закономерным шагом и уроком для правительства Киева, предавшего интересы украинцев ради Запада.

    Накануне Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину в связи с отсутствием бюджета на такие программы.

    Газета The New York Times сообщала, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    Коментарии (0)
    13 января 2024, 18:56
    Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, заявил глава государства Джо Байден в ходе общения с журналистами.

    Так он прокомментировал прошедшие на Тайване выборы, передает ТАСС.

    Отмечается, что американская администрация не раз заявляла, что поддерживает политику «одного Китая».

    Ранее победивший на выборах на Тайвани Лай Циндэ уже пообещал противостоять угрозам и запугиванию со стороны Пекина.

    Коментарии (8)
    13 января 2024, 02:20
    Китай заявил, что удары по Йемену расходятся с принятой СБ ООН резолюцией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нанесение Соединенными Штатами ударов по Йемену расходится с недавней резолюцией Совета Безопасности ООН, заявил в ходе заседания СБ китайский постпред при Организации Чжан Цзюнь.

    Предпринятые США и их союзниками военные действия расходятся с резолюцией СБ ООН 2722, которая недавно принята, Пекин считает, что ни одна страна не должна «ложным образом интерпретировать» или злоупотреблять международным правом, сказал Чжан Цзюнь, передает РИА «Новости».

    Постпред России при ООН Василий Небензя также заявлял, что удары США и Британии по Йемену нарушают принятую резолюцию СБ ООН.

    Коментарии (0)
    13 января 2024, 11:27
    Глава французской партии «Патриоты» предрек отказ США поддерживать Киев

    Глава французской партии «Патриоты» Филиппо: Белый дом откажется поддерживать Киев после пропажи американского оружия

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон откажется в дальнейшем предоставлять любую помощь Киеву из-за нестыковок с учетом вооружений, выразил мнение лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, тот факт, что неучтенным на Украине остается оружие на сумму около 1 млрд долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда, побудит конгресс отказаться от поставок оружия в Киев, передает РИА «Новости».

    «Это государство очень корумпированно!» – отметил Филиппо.

    Кроме того, глава французской партии «Патриоты» заметил, что американское оружие просто «пропало» на Украине, а это должно подвигнуть отказаться от поддержки Киеву и Францию.

    Напомним, по данным американских СМИ, военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    В США тем временем продолжаются внутренние дебаты по вопросу о том, куда тратятся деньги, которые выделяются на помощь киевскому режиму.

    Коментарии (0)
    13 января 2024, 15:30
    Белый дом призвал американские ведомства подготовиться к возможному шатдауну

    Bloomberg: Белый дом заявил о необходимости подготовиться к возможному шатдауну

    Tекст: Александра Юдина

    В Белом доме уведомили ряд ведомств с призывом подготовиться к возможному шатдауну, пишет агентство Bloomberg.

    Согласно данным издания, , административно-бюджетное управление Белого дома велело ведомствам подготовить планы действий в случае прекращения государственного финансирования, передает РИА «Новости».

    Ранее в американской администрации заявили, что в США существует риск шатдауна.

    При этом в ноябре 2023 года президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощь Украине и Израилю. Байден пояснял, что это сделано для того, чтобы не допустить шатдауна органов госуправления страны.

    Коментарии (0)
    12 января 2024, 08:25
    Акция протеста началась у Белого дома из-за ударов США по Йемену

    Несколько десятков активистов устроили забастовку у Белого дома из-за ударов США по Йемену

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома из-за ударов США и Британии по Йемену, они требуют прекратить наносить удары по правящей на севере и в центральной части Йемена группировке «Ансар Алла» (хуситы).

    Уточняется, что протестующие собрались возле администрации США поздно вечером накануне, они требуют от американских властей прекратить накалять обстановку на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Так, помимо призывов прекратить огонь в Газе добавился новый – убрать руки от Йемена.

    Митингующие скандируют лозунги и поднимают вверх флаги Палестины. На месте дежурит полиция, однако в происходящее не вмешивается.

    Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Как заявил катарскому телеканалу Al Jazeera американский чиновник, удары, нанесенные силами США и Великобритании по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене, достигли целей.

    Президент США Джо Байден также подтвердил нанесение США и Британией ударов по позициям хуситов. Россия запросила проведение в пятницу срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников.

    Хуситы пригрозили США и Британии «высокой ценой» в ответ на массированные бомбежки.

    Коментарии (0)
    12 января 2024, 18:41
    Ракетный арсенал и вооружения хуситов не пострадали при ударах по Йемену

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ракетный арсенал и другое оружие хуситов не пострадали в результате ударов США и Британии по территории Йемена, заявил член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухейти.

    По его словам, ракетам и вооружениям Йемена ущерб причинен не был. Это связано с тем, что они хранятся в хорошо защищенных местах, передает РИА «Новости».

    Ранее в Пентагоне заявили, что США добились «хорошего эффекта» в результате ударов по объектам хуситов. При этом направлять дополнительные силы на Дальний Восток США не планируют.

    Коментарии (0)
    12 января 2024, 13:27
    Кремль осудил удары США и Британии по Йемену

    Песков: Кремль осуждает удары США и Британии по Йемену

    Tекст: Ольга Никитина

    Удары, нанесенные силами Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену, с точки зрения международного права являются нелегитимными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы их осуждаем», – сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать такие удары, передает ТАСС.

    Как заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, авиаудары США и Великобритании по Йемену являются очередным примером извращения англосаксами резолюций Совета Безопасности ООН.

    Коментарии (6)
    12 января 2024, 12:13
    Россия призвала международное сообщество осудить нападение на Йемен

    Захарова: Россия призывает международное сообщество осудить нападение группы стран на Йемен

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия призывает международное сообщество решительно осудить нападение на Йемен, предпринятое группой стран без мандата со стороны ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва разделяет озабоченности, высказанные рядом стран, включая Саудовскую Аравию, и призывает активизировать усилия, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию, передает ТАСС.

    Позиция США в Совбезе ООН по Красному морю, по словам спикера российского внешнеполитического ведомства, является только предлогом для дальнейшей эскалации ситуации и напряженности в регионе. Действия США и их союзников Захарова назвала безответственными.

    Авантюра нелегальной коалиции во главе с США и Британией с ударами по Йемену несет прямую угрозу миру и безопасности, добавила Захарова.

    Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы в ответ на бомбежки пригрозили США и Британии «высокой ценой».

    Коментарии (0)
    Главное
    В Белом доме заявили о необходимости снизить интенсивность боев в Газе
    США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене
    Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области
    Дерипаска спрогнозировал окончание конфликта на Украине
    Экс-владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства
    Нетаньяху вызвал раздражение Байдена
    В центре Белгорода установили железобетонное укрытие от обстрелов ВСУ

    Какой сценарий конфликта на Ближнем Востоке выгоден России

    В военный конфликт на Ближнем Востоке втягиваются все новые игроки. Эксперты называют четыре возможных сценария развития событий в регионе после удара США и Британии по Йемену. Какой из них самый мягкий и самый опасный для рынка нефти и России? Подробности

    Перейти в раздел

    Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать

    Новый год неизбежно станет годом сразу нескольких исторических по масштабу и наполнению событий, которые грозят изменить судьбы целых континентов и даже всей планеты. Правда, не всегда понятно – в худшую или в лучшую сторону, но от России это зависит больше, чем обычно. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

    США рассчитывают вмешаться в ход президентских выборов в России с помощью выпускников американских программ обмена. Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, в США хотят превратить российских стипендиатов в стержень пятой колонны. По мнению экспертов, возможности Запада по вербовке россиян намного меньше, чем в 90-е и начале нулевых, но все равно есть те, кто готов нагреть руки на доходах за счет грантов Госдепа и западных фондов. Насколько серьезной может быть эта угроза? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Гонсало Лира был опасен для США

    В харьковской больнице скончался американский журналист Гонсало Лира, который критиковал Зеленского и США за развязывание украинского конфликта. Восемь месяцев журналист находился в заключении, где подвергался пыткам, не получая должной медпомощи. Обращения родственников Лиры к американским дипломатам ни к чему не привели. Почему США отнеслись к Лире как к гражданину «второго сорта» и какими могут быть последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............