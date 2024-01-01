Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.8 комментариев
Путин: Враг России не Украина, а Запад
Президент Владимир Путин назвал Запад противником России. По его мнению, Украина для России врагом не является.
На встрече с военными в госпитале им. Вишневского у главы государства спросили его мнение о помощи западных стран противнику России.
«Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а (в том, что) они – наш противник, они их руками (украинцев) решают свои вопросы», – передает ТАСС слова Путина.
Он пояснил, что «так было на протяжении веков и сейчас продолжается».
Он также назвал врагами России западные элиты, которые хотят раздробить страну.
«Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то там разные люди есть на Западе. Есть люди, которые нам симпатизируют, но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве, в ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо», – сказал российский лидер.
«Они (западные элиты) киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт», – сказал Путин.
Глава российского государства пояснил, что цель западных элит – раздробить Россию. «Они не скрывают этого, они же публично об этом говорят и пишут, причем на протяжении десятилетий, если говорить о современной истории. Просто пишут, говорят об это откровенно – разделить [Россию] на пять частей, слишком много», – констатировал Путин. Он признался, что может говорить на эту тему очень много, но это очевидные факты.
В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.