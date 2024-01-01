  • Новость часаПутин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как новый гимн создал «невиданное единство» в СССР
    Макрон высказался о России в новогоднем обращении
    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
    Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала
    Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей Storm Shadow
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    19 комментариев
    1 января 2024, 15:35

    Путин: Враг России не Украина, а Запад

    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал Запад противником России. По его мнению, Украина для России врагом не является.

    На встрече с военными в госпитале им. Вишневского у главы государства спросили его мнение о помощи западных стран противнику России.

    «Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а (в том, что) они – наш противник, они их руками (украинцев) решают свои вопросы», – передает ТАСС слова Путина.

    Он пояснил, что «так было на протяжении веков и сейчас продолжается».

    Он также назвал врагами России западные элиты, которые хотят раздробить страну.

    «Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то там разные люди есть на Западе. Есть люди, которые нам симпатизируют, но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве, в ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо», – сказал российский лидер.

    «Они (западные элиты) киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт», – сказал Путин.

    Глава российского государства пояснил, что цель западных элит – раздробить Россию. «Они не скрывают этого, они же публично об этом говорят и пишут, причем на протяжении десятилетий, если говорить о современной истории. Просто пишут, говорят об это откровенно – разделить [Россию] на пять частей, слишком много», – констатировал Путин. Он признался, что может говорить на эту тему очень много, но это очевидные факты.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    31 декабря 2023, 19:38
    Подполье сообщило подробности об ударах по «Правому сектору» и «Кракену»

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары по Харькову были нацелены на здания, где располагались украинские националисты из «Правого сектора» и «Кракена» (запрещенные в России экстремистские организации), сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные пророссийского харьковского подполья.

    По его словам, на присланном активистами харьковского подполья видео заметен пожар после попадания в здание, где, по данным агентуры, находились националисты «Кракена» и «Правого сектора», передает РИА «Новости».

    Также удар пришелся по Институту метрологии, где, по данным местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из «Кракена».

    На предоставленных Лебедевым кадрах виден большой очаг огня после ракетного удара.

    Подпольщики сообщают, что после взрывов по улице Шевченко у областного ГАИ в сторону Салтовского шоссе в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами.

    Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (27)
    31 декабря 2023, 16:27
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Кириллу Буданову о массированном ударе ВСУ по Белгороду, сообщил источник в силовых структурах.

    Как сообщает RT в своем Telegram-канале, исполнителем теракта стал личный состав нацбатальона «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена) под командованием Сергея Величко. Нацбатальон атаковал город из РСЗО, после чего отошел в тыловые районы Харьковской области.

    Ранее российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, сообщили в Минобороны.

    В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (102)
    31 декабря 2023, 22:33
    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск
    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украины паникуют из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, украинцы паникуют. Все происходящее похоже на то, как Россия проводила операцию «Багратион» во время Второй мировой войны, «тогда это выбило немцев из колеи», передает РИА «Новости».

    Джонсон подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, а российские войска начали продвигаться вперед.

    Ранее американские СМИ писали, что поражение Украины в конфликте с Россией в результате почти двухлетнего противостояния неизбежно.

    Коментарии (23)
    1 января 2024, 10:53
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация в мировой экономике изменилась в пользу России, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль журналисту Флавио фон Вицлебену.

    Она вспомнила, как, выступая на Петербургском экономическом форуме, президент  Владимир Путин отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и вполне может обогнать Германию, передает РИА «Новости».

    Как заметила Кнайсль, спустя всего два месяца произошло именно то, о чем Путин и говорил: Россия обошла ФРГ в рейтинге сильнейших экономических держав.

    Как отметила экс-глава МИД Австрии, это стало настоящим событием в мировой экономической политике.

    Напомним, в августе президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года и обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

    Коментарии (10)
    1 января 2024, 11:33
    Российский дрон уничтожил музей Шухевича во Львове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки дронов ВС России был уничтожен дом-музей Романа Шухевича в селе Белогорща, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

    Как пишет «Царьград», средства ПВО Украины попытались отбить атаку российских дронов, в итоге один сбитый БПЛА упал на музей и спалил его дотла.

    Издание отмечает, что разрушение музея стало случайным, но символичным. В сожженном доме в 1950 году Шухевича за совершенные преступления покарали советские чекисты и сюда «на поклон» регулярно собирались идейные последователи украинского национализма.

    «Царьград» напомнил также, что 1 января – день рождения Степана Бандеры.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его поражает глупость тех, кто пытается базировать идентичность Украины, ее самобытность на неонацизме.

    Коментарии (25)
    31 декабря 2023, 16:28
    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях

    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродромах Днепропетровской и Одесской областей

    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях
    @ t.me/mod_russia

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России уничтожены авиатехника в ангарах на аэродромах Днепр в Днепропетровской области и Школьный в Одесской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, уничтожены три пусковые установки РСЗО, в том числе две HIMARS и одна «Ольха», около Селидово Донецкой народной республики (ДНР) и Глубокого Харьковской области, радиолокатор ЗРК С-300 рядом с Санжейкой Одесской области, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ возле Запорожья и Белой Церкви, живая сила и техника в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО в течение суток перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Уничтожен 31 украинский беспилотник поблизости от Спорного, Волновахи, Володино ДНР, Стельмаховки, Верхнекаменки, Голиково, Нырково Луганской народной республики (ЛНР), Васильевки Херсонской области и Ульяновки Запорожской области.

    С начала спецоперации уничтожено 564 самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотника, 445 ЗРК, 14 412 танков и других бронемашин, 1194 боевые машины РСЗО, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (3)
    31 декабря 2023, 18:38
    Российские бойцы пообещали не дать Киеву отнять праздники у детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные подчеркнули, что провокация ВСУ в Белгороде не остановит спецоперацию на Украине, она будет доведена до победного конца, а также пообещали не дать Киеву отнять праздники у детей.

    Бойцы из группировки «Днепр» обратились к жителям Херсонской области, пообещав не дать Киеву отнять праздники у детей, передает Херсонка.ру в своем Telegram-канале.

    По их словам, именно дети – цель украинских террористов, мечтающих испортить праздники и жизнь всем русским людям. Воины пообещали и дальше давать отпор киевским боевикам и продолжать храбро сражаться ради нашей общей победы.

    «Мы будем защищать наших детей, чтобы у них был Новый год, был Дед Мороз, было будущее!  Враг будет разбит, победа будет за нами!» – заявил боец.

    Бойцы добровольческого батальона имени Маргелова подвели итоги уходящего года, отметив, что провокация ВСУ в Белгороде не остановит спецоперацию на Украине, она будет доведена до победного конца, сообщает News-Front.

    «Совсем скоро на территорию нашей необъятной великой страны придет Новый год, в канун этого праздника принято подводить итоги. Почти второй год идет СВО, ее причины исторические, на нашу страну обращены злобные завистливые взгляды Запада, целью которого всегда являлось уничтожение всего того, что нам так дорого: родной земли, родного дома, семьи. Все это нашло отражение в событиях на Украине начиная с 2014 года, когда киевский режим целенаправленно начал уничтожать мирное население Юго-Востока. Россия заступилась за своих людей», – говорит боец батальона.

    Как отметил военнослужащий, поражение ВСУ на поле боя заставили их наносить удары по мирному населению, тем самым совершая террористические акты. Так, ВСУ нанесли удар по Белгороду, где пострадали мирные люди.

    Русские десантники, выполняющие задачи в Крынках, заявили, что не дадут украинским террористам забирать у детей праздник, сообщает Readovka.

    «Мы обязательно победим! За наших детей, за наше будущее. С наступающим Новым годом, праздника и радости! А врага мы сегодня поздравим, и не раз», – отметили военнослужащие.

    В Telegram-канале ВДВ боец в костюме Деда Мороза поздравил всех с наступающим Новым годом, а также выразил соболезнования белгородцам. По его словам, «украинские террористы целенаправленно в новогодние выходные бьют по нашим мирным городам».

    «Это агония на фоне поражений на фронте, но мы здесь, на передовой, пацаны со всей России, которые воюют, чтобы у детей России была возможность спокойно праздновать Новый год и сейчас, и в будущем», – сказал он.

    Русские воины из ОБТФ «Каскад» высказали слова поддержки всем белгородцам в связи с терактом со стороны Украины 30 декабря. Бойцы отметили, что продолжат охранять рубежи Родины, сражаясь с нацизмом и терроризмом, пишет Readovka.

    Бойцы 38-й отдельной мотострелковой бригады обратились к украинским террористам, которые пытаются испортить Новый год всем жителям приграничных русских городов. Бойцы пообещали, что не позволят киевским боевикам лишить детей праздника и предложили ВСУ выяснять отношения на поле реального боя, а не подлым террором гражданского населения, говорится в Telegram-канале «Главное в Геническе».

    В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (8)
    1 января 2024, 14:49
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей ракет Storm Shadow
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей ракет Storm Shadow
    @ t.me/mod_russia

    В последний день 2023 года ВС России нанесли удар высокоточным оружием по инфраструктуре аэродромов, где базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился оружием воздушного базирования большой дальности. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Коме того, на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ около Тимковки, Тернов Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили более 40 человек, машина пехоты, две бронемашины.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны возле Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника рядом с Белогоровкой, Клещеевкой и Андреевкой Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены более 260 военнослужащих, две машины пехоты.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены три польские самоходные артустановки Krab, а РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сообщил Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении умелыми действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке ударов авиации поражены живая сила и техника ВСУ поблизости от Новомихайловки, Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области.

    В районе Новомихайловки ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на этом направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, три бронемашины.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки поразили противника в опорных пунктах из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино и Новоданиловки Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили более 40 военнослужащих, гаубица «Мста-Б».

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений группировки «Днепр» уничтожено более 35 военнослужащих. За последние сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная артустановка М109 Paladin, две американские артиллерийские системы М777, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражено предприятие по производству БПЛА в районе Чугуева Харьковской области, четыре склада топлива для техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и Константиновки Николаевской области, 94 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 128 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (4)
    31 декабря 2023, 18:02
    Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Ростовской областью

    Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью

    Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Ростовской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы ПВО около 17.40 пресекли попытки киевского режима совершить атаку при помощи БПЛА по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Ростовской области.

    Ранее в воскресенье ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью.

    Коментарии (0)
    1 января 2024, 13:03
    Путин назвал приоритеты председательства России в БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году планирует содействовать развитию сотрудничества по трем ключевым направлениям: политика, экономика и культура, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты», – передает ТАСС текст обращения Путина, посвященного началу председательства России в БРИКС.

    В частности, пояснил Путин, среди приоритетов – дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодежных обменов и по линии гражданского сообщества.

    По словам президента России, БРИКС притягивает все больше единомышленников.

    «БРИКС притягивает все больше единомышленников – государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», – говорится в обращении.

    Путин подчеркнул, что Россия «будет учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня». «Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств — партнеров БРИКС», – указал он.

    Кроме того, Путин пригласил страны БРИКС активно участвовать в мероприятиях в рамках российского председательства.

    «Приступая к обязанностям председателя, Россия рассчитывает на плодотворную совместную работу со всеми вовлеченными в орбиту БРИКС государствами», – подчеркнул Путин. «В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией», – говорится в обращении. Президент также отметил, что кульминацией председательской «вахты» России станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани.

    Президент России добавил, что девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет «укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

    «Именно в таком ключе, ориентируясь на позитивное, созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», заявил российский лидер.

    Путин напомнил, что Россия с 1 января приняла эстафету председательства в БРИКС – объединении, которое теперь включает десять государств. «К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах», – убежден президент России. «Предпримем все возможные шаги для того, чтобы, сохраняя традиции и руководствуясь опытом, накопленным объединением за предыдущие годы, способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности», – заверил Путин.

    По его словам, Россия во время своего председательства в БРИКС в этом году намерена повышать роль объединения в международной валютно-финансовой системе, способствовать более активным расчетам в национальных валютах во взаимной торговле.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экс-руководитель Татарстана Минтимер Шаймиев и действующий президент Татарстана создали хорошие условия для развития республики, в частности, в Казани есть все для проведения саммита БРИКС.

    Коментарии (2)
    1 января 2024, 15:17
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин уверен, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

    «Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно (противник) сдувается», – передает ТАСС обращение Путина к военным на встрече в госпитале Вишневского.

    «Если смотреть по итогам года, самое важное – то, что вы на фронте все держите жестко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», – сказал он.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (4)
    1 января 2024, 10:01
    Предприятие повреждено после взрывов в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предприятие повреждено из-за обстрелов в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, был нанесен удар по территории предприятия в Чугуеве, поврежден склад, разрушен ангар, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (2)
    1 января 2024, 15:03
    Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород
    Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород
    @ Кристина Кормилицына/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин счел атаку Вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом.

    «То, что сейчас произошло в Белгороде, – безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет … что они сделали? Ударили из системы залпового огня, РСЗО», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными.

    «Я понимаю, у меня у самого все кипит», – признался он, обсуждая с военными ситуацию в Белгороде. Глава государства спросил у одного из бойцов, должна ли Россия, по его мнению, ответить зеркально и ударить по площадям с гражданскими людьми.

    «Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Там дети гуляют, мамочки с колясками», – предложил задуматься президент.

    В то же время он подчеркнул что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление против гражданского населения – безнаказанным не останется. Это 100%. Сомнений быть не может», – подчеркнул он, говоря об атаке на Белгород.

    «Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – подчеркнул Путин, говоря про удары по военной инфраструктуре.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Напомним, 30 декабря ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. По состоянию на воскресенье в результате украинского обстрела погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (13)
    31 декабря 2023, 16:43
    ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки при поддержке ударов армейской авиации отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины возле Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк Leopard-2, две машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артиллерийские системы М777.

    На северо-восточной окраине Харькова уничтожен склад ГСМ 74-го центра обеспечения ВСУ.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации отразили атаку подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение скоплениям живой силы противника у Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией отразили три атаки штурмовых групп 56-й мотопехотной, 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Богдановкой и Георгиевкой Донецкой народной республики (ДНР). Нанесено поражение скоплениям живой силы противника вблизи Богдановки, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих, две бронемашины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артсистема М777, польская самоходная артиллерийская установка Krab, орудие Д-30, американская гаубица М119, станция РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны под Приютным Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены немецкая гаубица FH70, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными порядка 75 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск суточные потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

    Коментарии (0)
    1 января 2024, 15:51
    Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заверил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

    «Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными в госпитале им. Вишневского. «Только на наших условиях», – предупредил он.

    Путин также заверил, что Москва не будет сдавать позиции.

    «У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать позиций не собираемся», – сказал российский лидер

    «Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию, но у них ничего не получится. Это просто исключено, просто абсолютно исключено», – сказал президент России. «Я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика (на Западе) постепенно меняется», – отметил Путин.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин назвал приоритеты председательства России в БРИКС
    В Польше заявили о провале экономической войны против России
    Российский дрон уничтожил музей Шухевича во Львове
    Захарова резко отреагировала на обстрел Донецка со стороны ВСУ
    Подполье сообщило подробности об ударах по «Правому сектору» и «Кракену»
    Суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой
    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск

    2023 год принес России пять нефтяных достижений

    Западные санкции стали причиной колоссальных сдвигов на мировом рынке нефти. Целью Запада было лишить Россию нефтяных доходов. Но в реальности все произошло ровно наоборот: санкции привели к пяти значимым последствиям и для российской нефтяной отрасли, и для бюджета – и все они пошли на пользу нашей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает антироссийский жест Аргентины

    Президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от присоединения к БРИКС – организации, председательствовать в которой в 2024 году будет Россия. Новое аргентинское руководство уже сделало ряд антироссийских шагов и заявляет, что будет развивать отношения с «либеральными демократиями». Что это значит с точки зрения интересов России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как новый гимн создал «невиданное единство» в СССР

    Ровно 80 лет назад, в ночь на 1 января, впервые на всю страну прозвучал новый гимн, чья мелодия продолжает олицетворять Россию и сегодня. История его создания была непростой. Гимн родился во время Великой Отечественной, став не только показателем смены внутренней политики Советского Союза, но и оружием, позволившим победить в войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия стала двигателем интеграции в Евразии

    СНГ, ЕАЭС и ОДКБ по итогам 2023 года стали тремя важнейшими направлениями усилий российской дипломатии. При этом в 2024 году Россия станет не только председателем в СНГ, но и примет юбилейный саммит ЕАЭС. Какими результатами могут похвастаться дружественные Москве объединения и какие задачи им придется решать в следующем году? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............