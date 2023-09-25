Назван способный убить пингвинов в Антарктиде вирус

В МИД Британии предупредили об угрозе вымирания пингвинов в Антарктике из-за птичьего гриппа

Tекст: Вера Басилая

Рамбл заявила, что эпидемия может быть опустошительной, не озвучив, сколько птиц могут погибнуть. Ученые полагают, что потенциальная эпидемия может уничтожить очень много пингвинов, учитывая, что они живут в колониях, передает РИА «Новости».

Предполагается, что инфекция проникнет в Антарктику из Южной Америки, поскольку более 100 млн пингвинов ежегодно отправляются оттуда на юг в период размножения.

По словам Рамбл, туристам в этом году могут запретить высаживаться в Антарктике из-за риска инфекции. Telegraph также пишет, что исследователей, работающих с антарктическими пингвинами, также попросили по возможности отложить свои исследования на год. По предварительным данным, за сезон с октября по март более 115 тыс. человек планируют посетить Антарктику.

Ранее сообщалось, что в августе в Антарктиде впервые зафиксировано массовое прекращение размножения императорских пингвинов, вызванное рекордным падением уровня морского льда.