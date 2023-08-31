Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.2 комментария
Правительство выделило 30 млрд рублей для повышения зарплат бюджетникам
Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей для повышения зарплат бюджетникам
На повышение заработных плат сотрудникам госучреждений планируется выделить дополнительные 30 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
С начала 2023 года фонд оплаты труда бюджетникам, попадающим под действие майских указов, уже был увеличен, сейчас правительство подготовило блок вопросов по дополнительному выделению для отдельных категорий более 30 млрд рублей, сказал Мишустин, передает ТАСС.
В эти категории входят преподаватели, врачи, и также те, кто занимается вопросами науки и культуры. Все они являются работниками федеральных государственных учреждений.