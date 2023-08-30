Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.2 комментария
«Калашников» нарастил объем выпуска стрелкового оружия за год на 40%
Ростех: «Калашников» за год нарастил объемы выпуска стрелкового оружия на 40%
Концерн «Калашников» за последний год нарастил объемы производства стрелкового оружия на 40%, а выпуск управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь» за тот период также вырос почти в 1,5 раза, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
По его словам, «Калашников» за год нарастил объемы выпуска стрелкового оружия на 40%, в 1,5 раза увеличено производство высокоточных ракет «Вихрь», «Стрела» и «Китолов» и беспилотников, передает ТАСС.
Как сообщили в Ростехе, Оздоев был переизбран председателем совета директоров концерна «Калашников».
«На этом посту он продолжит способствовать решению стратегических задач компании, в том числе связанных с увеличением объемов производства новейших образцов оружия и беспилотной техники», – сообщили там.
Ранее Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») поставил Минобороны партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия.