Россия пригрозила использовать все вооружения для защиты Белоруссии

Грызлов подчеркнул готовность России использовать все вооружения в случае нападения третьей стороны на Белоруссию

Tекст: Антон Антонов

Грызлов напомнил о словах главы российского государства Владимира Путина, который «четко сказал», что нападение на территорию Белоруссии Москва будет рассматривать как нападение на Россию. А военная доктрина России, отметил Грызлов, в этом случае «предполагает ответ всеми нашими возможными средствами вооружения», передает РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к мгновенному ответу, если Варшава или прибалтийские страны попытаются предпринять агрессию против Белоруссии. Кроме того, Лукашенко выражал надежду, что применять размещенное в республике российское ядерное оружие не придется, так как оно служит фактором сдерживания.