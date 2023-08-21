Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
Россия пригрозила использовать все вооружения для защиты Белоруссии
Грызлов подчеркнул готовность России использовать все вооружения в случае нападения третьей стороны на Белоруссию
Если какая-либо третья сторона нападет на Белоруссию, Россия ответит всеми возможными средствами вооружения, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов.
Грызлов напомнил о словах главы российского государства Владимира Путина, который «четко сказал», что нападение на территорию Белоруссии Москва будет рассматривать как нападение на Россию. А военная доктрина России, отметил Грызлов, в этом случае «предполагает ответ всеми нашими возможными средствами вооружения», передает РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.
Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к мгновенному ответу, если Варшава или прибалтийские страны попытаются предпринять агрессию против Белоруссии. Кроме того, Лукашенко выражал надежду, что применять размещенное в республике российское ядерное оружие не придется, так как оно служит фактором сдерживания.