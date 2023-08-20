В Анапе хулиганы «переименовали» село Сукко

Tекст: Валентина Григоренко

Как указало ведомство в своем Telegram-канале, в соцсетях появилась фотография, на которой видно, что кто-то переложил камни в слове «Сукко», выложенном на склоне горы. Отмечается, что теперь надпись изображает бранное слово с восклицательным знаком, передает РИА «Новости».

В МВД уточнили, что полиция города-курорта Анапа проведет проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как уточнили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю, такой инцидент произошел впервые.

Ранее сообщалось, что двое школьников разгромили кладбище в городе Балашов Саратовской области.