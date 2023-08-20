Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.59 комментариев
В Анапе хулиганы «переименовали» село Сукко
В Анапе неизвестные, убрав и переставив буквы, выложенные на склоне горы у населенного пункта Сукко, превратили название села в бранное слово, сообщил отдел МВД по городу.
Как указало ведомство в своем Telegram-канале, в соцсетях появилась фотография, на которой видно, что кто-то переложил камни в слове «Сукко», выложенном на склоне горы. Отмечается, что теперь надпись изображает бранное слово с восклицательным знаком, передает РИА «Новости».
В МВД уточнили, что полиция города-курорта Анапа проведет проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Как уточнили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю, такой инцидент произошел впервые.
Ранее сообщалось, что двое школьников разгромили кладбище в городе Балашов Саратовской области.