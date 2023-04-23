Двое школьников разгромили кладбище в городе под Саратовом

СМИ: Британский шпион убил своего ребенка после возвращения с задания

Times: Британский шпион убил своего ребенка после возвращения с задания в лагере джихадистов

Шпион Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) зарезал своего сына, после возвращения с задания в лагере джихадистов, сообщили местные СМИ.

Times со ссылкой на слитый документ разведки пишет, что МИ-6 направила своего сотрудника в Вазиристан, горный регион на северо-западе Пакистана на границе с Афганистаном. Его заданием было внедриться в деревню, которая была лагерем талибов (движение «Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России) и боевиков из террористической группировки «Аль-Каида*» (запрещена в России), передает РИА «Новости».

Отмечается, что во время пребывания в лагере он был вынужден мыть и хоронить изуродованные тела талибов, стал свидетелем обезглавливания целой семьи, которую обвинили в шпионаже в пользу США, его также заставили держать в руках отсеченную голову ребенка.

По возвращении в Великобританию шпион находился в состоянии сильнейшего стресса: он с трудом говорил, злился без видимой причины и страдал от воспоминаний. Как следует из материалов, по прошествии времени он убил своего ребенка, на теле которого обнаружили многочисленные ранения.

При этом в отчете разведки, составленном перед отправкой шпиона на задание, говорилось о его высокой эмоциональной нестабильности, подверженности риску сильного шока и психологических травм. МИ-6 также было известно, что в детстве он подвергался сексуальному насилию, а в молодости имел судимость и перенес нервный срыв.

Как отмечает издание, в МИ-6 знали, что мужчина представлял потенциальную опасность для окружающих, поскольку во время работы в Службе безопасности МИ-5 его жена некоторое время жила в общежитии для жертв домашнего насилия.

После убийства ребенка мужчину арестовали, сейчас он находится в охраняемом психиатрическом учреждении.

Адвокат шпиона заявил, что его подсудимый был невероятно уязвим, а его ребенка бросили в крайне трудных обстоятельствах, которые можно было бы предотвратить, если бы была проявлена большая осторожность. По его словам, шпион выполнил свою задачу и больше не представлял интерес для своих работодателей, его использовали.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД