Жителей Архангельска отдали под суд за сдачу надгробий в металлолом

Завершено расследование дела в отношении пяти человек, обвиняемых в краже и сдаче в металлолом 19 надгробных памятников работникам авиации, сообщает СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, в декабре 2016 года и январе 2017 года обвиняемые, в числе которых был один несовершеннолетний, украли памятники с могил работников авиации, расположенных на кладбище острова Кего, а затем сдали их в металлолом, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Надгробия были изготовлены из лопастей воздушных винтов самолетов и вертолетов.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений, то есть осквернение мест захоронения, уничтожение и повреждение надмогильных сооружений, совершенные группой лиц по предварительному сговору», а также «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Кроме того, одному из подследственных, которому на момент осквернения могил было 17 лет, дополнительно предъявлено обвинение по четырем квартирным кражам.

Обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Напомним, в апреле 2017 года вандалы разгромили две могилы героев Советского Союза в Москве.