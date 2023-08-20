МИД назвал терактом атаку Украины на вокзал в Курске

Захарова: Атака ВСУ на вокзал в Курске нанесла удар по общей истории России и Украины

Tекст: Валентина Григоренко

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Москва решительно осудила очередной «бессмысленный террористический акт преступного киевского режима». По ее словам, целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты ударили по общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

Она указал, что «последыши гитлеровских прихвостней Степана Бандеры и Романа Шухевича, как и их идеологические прародители, в погоне за мнимой незалежностью и самостийностью на деле разрушают свою родину, превратив ее в плацдарм очередного тщетного «дранг нах остен», став слепым орудием западной агрессии против Москвы».

Захарова подчеркнула, что все эти действия со стороны Украины делают задачу денацификации и демилитаризации абсолютным приоритетом России.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, пять человек получили легкие ранения.