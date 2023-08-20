Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.57 комментариев
МЖД: Вокзал Курска работает в штатном режиме
МЖД: Вокзал Курска работает в штатном режиме после атаки украинского беспилотника
Вокзал Курска после атаки украинского беспилотника сейчас работает в штатном режиме, идут ремонтные работы, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (филиал РЖД).
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, в настоящее время вокзал Курска работает штатно. Отмечается, что железнодорожники проводят ремонтно-восстановительные работы, а движение поездов по станции не прерывалось, передает РИА «Новости».
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске.