Авиаэксперт назвал уголовное дело против Red Wings «плохим сигналом для авиаотрасли»

Авиаэксперт назвал поспешным возбуждение уголовного дела из-за поломки кондиционера на самолете Анталья – Москва

Tекст: Татьяна Косолапова

«Я думаю, что Следственный комитет возбудил уголовное дело с целью проверки. Если причины для продолжения дела не будет, то его закроют. Сам по себе факт возбуждения уголовного дела еще не является подтверждением вины, ситуацию надо расследовать», – говорит Гусаров.



Он рассказывает, что ситуация, скорее всего, происходила следующим образом: компания знала, что на самолете Анталья – Москва произошла поломка, однако запустила в него пассажиров. Они какое-то время находились на борту с неисправленным кондиционером, но через время их высадили из салона и направили обратно в аэропорт. «Полагаю, компания просто пыталась как-то потянуть время до прилета резервного борта, сэкономить, как говорится, на содержании пассажиров в аэропорту. Ну и потом планировала пересадить», – считает эксперт.

По его словам, формально посадка пассажиров в самолет уже является началом выполнения рейса. Именно поэтому у Следственного комитета действительно есть повод начать расследование. С другой стороны, это, по словам собеседника, плохая тенденция, потому что в стране есть авиационная регуляция, и эти органы вполне компетентны, чтобы определить степень угроз, а также вины ответственных лиц в авиакомпании. А если по каждому случаю задержки рейса или поломки самолета будут возбуждаться уголовные дела, это будет «плохим сигналом для авиаотрасли».

«Никто не собирался лететь на неисправном самолете, это невозможно. Система кондиционирования отвечает не только за свежесть воздуха в салоне, но еще и за давление, необходимое для того, чтобы люди смогли жить. На высоте в 10 тыс. метров, где летают самолеты, человек жить не может, там нет достаточного количества кислорода, и давление слишком низкое для нашего организма. Поэтому необходимо создавать условия, приближенные к земным», – объясняет Гусаров.

В случае если из-за данной ситуации в Турции остались россияне, которые не смогли из-за поломки борта выехать из страны, он призывает не переживать, ведь существуют пути решения проблемы. «Во-первых, в Red Wings отчитались на днях, что оба самолета Boeing 777 уже отремонтированы и готовы выполнять рейсы. Насколько я знаю, сертификат, который позволяет авиакомпании перевозить пассажиров, никто не приостанавливал и не отзывал. Поэтому уголовное дело не должно мешать процессу вывоза россиян, это не мешает авиакомпании выполнять свои обязательства перед пассажирами», – считает эксперт.

Во-вторых, в случае, если Red Wings все-таки не сможет вывезти пассажиров из Турции, то туроператоры найдут другого авиаперевозчика, который вернет их на Родину, заключил Гусаров.

Ранее Red Wings задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей, в связи с выходом из строя двух самолетов. Однако уже в понедельник компания выслала запасной борт, который занялся перевозкой пассажиров.

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении российского авиаперевозчика Red Wings, поскольку 13 августа к полету был допущен самолет с неисправным кондиционером по маршруту Анталья – Москва. В ведомстве подчеркнули, что сломанная установка угрожала жизни и здоровью пассажиров.

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что в связи с отменой по техническим причинам рейсов авиакомпании Red Wings в турецкой Анталье застряли более 1,2 тыс. граждан России.