Американское посольство подтвердило переговоры Блинкена и Уилана

Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».0 комментариев
Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».0 комментариев
Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.0 комментариев
План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.6 комментариев
Источник The Wall Street Journal в администрации США сообщил, что объем перевозок, который хочет обеспечить американская сторона, составляет около 4 млн тонн в месяц. При этом он не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь, передает ТАСС.
Сообщается, что переговоры на эту тему ведутся американской стороной с Украиной и Турцией, а также странами региона. Речь идет о заходе в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечении мест для их загрузки.
Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикацию американского издания, заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.
Ранее экономист Иван Лизан объяснил игру США и ЕС вокруг зерновой сделки.
Россия неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия.
Кулить уточнил, что инцидент произошел с 12.35 до 12.50 на высоте около 9 тыс. 100 метров. Российские самолеты, сообщил он, совершали плановый полет вдоль южной границы Сирии, передает ТАСС.
Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркнул, что российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм и своевременно приняли меры, чтобы предотвратить столкновения с истребителями коалиции.
Американская коалиция, подчеркнул контр-адмирал, продолжает создавать опасные предпосылки авиаинцидентов и накаляет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
Ранее Кулить сообщал, что западная авиация нарушает протоколы деконфликтации, а также воздушное пространство Сирии.
Антонов: США не выдали представителям России визы на мероприятия по линии АТЭС
Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, сообщил, что американской стороной не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств, представляющих Россию на мероприятии, которое проходит в Сиэтле.
Российские дипломаты направлены на форум, где они «прикрывают» наиболее опасные дискуссии и твердо отстаивают интересы нашей страны, компенсируя отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств, подчеркнул Антонов.
Глава российской дипломатической миссии напомнил, что Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут особую ответственность за дела мира. При этом между странами накопилось огромное множество раздражителей, касающихся вопросов безопасности: противодействие международному терроризму, проблемы изменения климата, арктическая проблематика и так далее. По линии АТЭС картина взаимодействия Москвы и Вашингтона также крайне негативная, отметил Антонов.
Он подчеркнул, что США ведут себя абсолютно неприемлемо как сторона, являющаяся председателем АТЭС.
Российская сторона требует от администрации США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума и призвала выдать представителям РФ все разрешения на въезд в обозначенные сроки, а не в последний момент или для мероприятия, которое уже завершилось, заключил Антонов.
Весной США сорвали сроки оформления виз для представителей России на Совете безопасности ООН. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Проблемы возникли с оформлением визы самого министра и членов его делегации, а российские журналисты визы так и не получили.
Представитель Минобороны Кириллов: США готовят новую пандемию с использованием мутаций вирусов
В Telegram-канале ведомства указано, что этот шаг будет сделан Штатами для установления глобального контроля за биологической обстановкой в мире.
Известно, что созданная с США группа по контролю должна отвечать за разработку шагов в борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, которые включают в себя работу с патогенами, способными в свою очередь вызвать чрезвычайную ситуацию глобального характера.
По словам Кириллова, в ведомстве не исключают, что Штаты таким образом готовятся к новой пандемии путем поиска мутаций вирусов.
В начале августа и в Великобритании открыли новую лабораторию в Портон-Дауне около города Солсбери для изучения вирусов и разработки вакцин на случай новой пандемии.
Конкретных деталей он не назвал, но сообщил, что Дунай является потенциальным вариантом. По этому вопросу сейчас идет работа со всеми сторонами, заявил Пател, передает ТАСС.
Также представитель Госдепартамента призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке.
Ранее сообщалось, что США изучают варианты перевозки зерна через дунайские порты. Объем перевозимого зерна может составить около 4 млн тонн в месяц.
Напомним, 17 июля Россия отказалась продолжить участие в зерновой сделке из-за невыполнения соглашения другими странами в отношении российской продукции,
Госдеп: США озабочены продолжающимся сближением России и Китая
Пател сообщил, что американская сторона уделяет этому «пристальное внимание», передает ТАСС.
Как напомнил замглавы Госдепа, США «ясно давали понять» Китаю, что оказание России военной помощи и содействие ей в «систематическом обходе санкций» повлечет для Пекина «серьезные последствия».
Так во внешнеполитическом ведомстве США, в частности, прокомментировали совместное морское патрулирование с участием российских и китайских боевых кораблей в Тихом океане.
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор сообщал, что российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США.
Военный эксперт США: Пентагон не посылает Украине новую технику из-за страха раскрытия секретов
По его словам, на Украину прибудут старые модели танков Abrams M1A1. Хо считает, что США не передают новую технику из-за опасений, что они будут захвачены Россией, которая может передать полученную секретную информацию Китаю, передает RT.
Ранее США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams.
Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.
Сенатор Долгов: Отказывая в визах представителям РФ, Вашингтон пытается помешать взаимодействию Москвы со странами АТР
«Отказ Вашингтона предоставить представителям России визы для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – это пренебрежение всеми возможными международными и дипломатическими нормами», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.
«Формально Штаты, будучи принимающей стороной, могут самостоятельно выбирать, кому стоит выдавать визы, а кому – нет. Однако любой отказ должен иметь под собой серьезные основания. Сейчас же мы совершенно точно имеем дело с политически мотивированным решением со стороны США», – отмечает собеседник.
«Вашингтон пытается изолировать Россию, создавая преграды взаимодействию нашей страны с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом действия Штатов заведомо обречены на провал – мы не откажемся от азиатских партнеров», – подчеркивает сенатор.
«Важно, чтобы Москва не оставляла без внимания подобные инциденты. Мы должны оспорить несправедливое решение администрации Байдена и наглядно показать всем странам мира, как в реальности США привыкли общаться с неугодными американскому диктату государствами», – резюмирует Долгов.
Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС. Об этом сообщает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в официальном Telegram-канале диппредставительства. Он отметил, что Штаты, злоупотребляя статусом принимающей стороны, дискриминируют участие Москвы в предстоящей встречи в Сиэтле.
По его словам, российские дипломаты направлены на форум, где они «прикрывают» наиболее опасные дискуссии и твердо отстаивают интересы нашей страны, компенсируя отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств, подчеркнул Антонов.
Кроме того, посол напомнил, что Россия и США являются постоянными членами СБ ООН и несут особую ответственность за дела мира. Он подчеркнул, что между странами действительно накопилось множество противоречий, и назвал «крайне негативной» картину взаимодействия Москвы и Вашингтона по линии АТЭС. Антонов оценил действия Штатов в качестве председателя форума как «абсолютно неприемлемые».
При этом российская сторона потребовала от администрации США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей и призвала выдать представителям РФ все необходимые разрешения на въезд в обозначенные сроки, а не в последний момент.
Сложившуюся в АТР ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. В видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности, размещенном на официальном сайте президента России, он отметил, что Вашингтон пытается вмешаться в сложившуюся в регионе систему межгосударственного взаимодействия, стремясь переформатировать ее под себя.
Позже на конференции выступил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, Россия будет укреплять военное сотрудничество со странами АТР. Он отметил, что одним из важнейших партнеров Москвы в регионе является Индия, а с Вьетнамом, Мьянмой, Монголией, Лаосом, Индонезией, Бангладеш Москву объединяет совместный опыт борьбы против колониального господства.
Посол Антонов: США рассчитывают, что украинский конфликт затянется еще надолго
Антонов, комментируя выделение очередного пакета американской военной помощи Киеву, отметил, что власти США «с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружаются в противостояние с Россией». Причем осуществляется это руками украинцев, заявил дипломат. Он отметил, что в США так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо.
В Вашингтоне не могут не понимать, что американское оружие, поставленное ВСУ, применяется против мирного населения и гражданских объектов, приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского диппредставительства в США.
Дипломат отметил, что США проводят безответственную политику, которая дорого обходится как сторонам конфликта, так и американским налогоплательщикам.
Антонов вновь подчеркнул, что добиться победы над Россией на поле боя Западу не удастся. «Сломить стойкость российского солдата, защищающего свою землю, не получится. Все цели и задачи спецоперации будут достигнуты», – выразил уверенность он.
Ранее в Белом доме не исключили, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году.
Россия в июне сократила объемы вложений в госбумаги США до 33 млн долларов с 36 млн долларов в мае
В мае показатель составлял 36 млн долларов, в апреле – 35 млн долларов, а в марте – 77 млн долларов, передает ТАСС.
На долгосрочные облигации в российских вложениях в июне пришлось 27 млн долларов (28 млн долларов в мае), на краткосрочные – 6 млн долларов (в мае – 8 млн долларов).
Весной 2018 года Россия стала резко сокращать объем вложений в американский госдолг. В апреле того года их уровень снизился до 48,7 долларов с 96 млрд долларов в предыдущем месяце. В мае снижение достигло 14,9 млрд долларов.
Крупнейшим держателем госбумаг США в июне осталась Япония (1,1 трлн долларов). Китай с 835,4 млрд долларов на втором месте. На третьем Британия, у которой в американский госдолг вложено 672,3 млрд долларов.
Роберт Кеннеди-младший рассказал о цели создания лабораторий США на Украине
По его словам, Штаты создали биолаборатории на Украине в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия, которое включает в себя новые виды синтетической биологии и технологии генетического инжиниринга, которых не было поколение назад, передает ТАСС.
Кроме того, Кеннеди отметил, что со стороны Вашингтона было вложено много денег, однако страх перед последствиями из-за нарушения Женевской конвенции заставил представителей США не допустить полноценного развития программы биооружия. Так, контроль над этим был передан в подразделение Минздрава США.
«Если применяешь биологическое оружие, от него страдает и твоя сторона, так что нужны вакцины. Это обратная сторона медицины», – подчеркнул он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие.
Нарышкин заявил, что в США и Европе жестко пресекают распространение точек зрения, которые подрывают господствующий нарратив. По его словам, под санкции попадают не только крупные информационные агентства RT и Sputnik с масштабной аудиторией, но и запрещают небольшие медиаресурсы, передает ТАСС.
Кроме того, за просмотр «незаконного контента» введена ответственность. Таким образом, по словам Нарышкина, создатели и поборники «Радио Свобода» (признана иноагентом) докатились до запрета спутниковых тарелок.
Также Нарышкин заявил о том, что на Украине физически уничтожают каноническую православную церковь по нарративу Запада, который считает себя поборником религиозной свободы, а на деле вседозволенности.
По его словам, на Западе действительно нельзя защищать свою веру, относиться к ней серьезно, зато разрешено богохульствовать, сжигать Коран и спиливать кресты. Он отметил, что глобалисты стремятся ликвидировать традиционные религии, чтобы лишить силы и суверенитета людей в эпоху крушения старых идеологий и борьбы за новый мировой порядок.
Нарышкин отметил, что такой подход используется на Украине, где уничтожается каноническая церковь, а красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют.
Ранее Патрушев заявил, что СВО положила начало формирования феномена «мирового большинства».
Украина получит боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства разминирования, заявил Блинкен, передает РИА «Новости».
Отмечается, что вооружения и боеприпасы передаются из запасов Пентагона. Среди них ракеты для Patriot и HIMARS, снаряды для орудий калибров 155 и 105 миллиметров, 120-миллиметровых танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW.
В прошлом месяце Пентагон сообщал о выделении киевскому режиму военной помощи на 1,3 млрд долларов.
Конгрессвумен Грин заявила о провале антироссийских санкций США и призвала перестать выделять деньги Украине
Грин заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Украина получила от США 113 млрд долларов и получает каждый месяц еще по 1 млрд. При этом глава американского государства Джо Байден хочет выделить «еще 20 млрд». Грин заявила, что «Россия становится богаче, а Америка – беднее на триллионы». «Никаких больше денег Украине!» – потребовала она.
В докладе швейцарского банка UBS говорится, что совокупное частное богатство США в 2022 году снизилось на 5,9 трлн долларов, а в России – выросло на 600 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов. Это больше, чем действующие американские власти собираются направить на решение внутренних проблем.
Посол Антонов потребовал от США прекратить «охоту» за гражданами России в «третьих» странах
Антонов заявил, что Москва «выступает за скорейшее возвращение всех» россиян из американских тюрем, для российской стороны «это безусловный приоритет». Россия считает неприемлемыми спекуляции по данному вопросу, сообщает в Telegram посольство.
Подчеркивается, что Москва всегда была «против «охоты» Вашингтона за россиянами в «третьих» странах», США должны прекратить подобную практику. Однако, по словам Антонова, Белый дом существует «в своем мире», в котором действуют «собственные правила», а интересы других стран игнорируются. «Мы с таким подходом никогда не согласимся», – сказал он.
Антонов подчеркнул, что судьба, здоровье, условия содержания россиян, «томящихся в американских застенках», находятся «в фокусе внимания», Россия «борется за то, чтобы они как можно скорее оказались» дома.
Посол указал, что вопрос «обмена заключенными решается по линии уполномоченных ведомств». Обращаясь к политикам и СМИ в США, он призвал их не мешать работе компетентных органов. «Перестаньте играть на судьбах людей и оставьте поиск необходимых «развязок» профессионалам», – сказал он.
В конце 2022 года россиянин Виктор Бут, отсидевший в иностранных тюрьмах 14 лет по обвинению в торговле оружием, вышел на свободу. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. В апреле 2022 года состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.