То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
В Госдепе допустили военную интервенцию в Нигер
Заместитель представителя Госдепа Пател: Военная интервенция в Нигер должна быть последним средством
Власти США исходят из того, что военная интервенция в Нигер должна быть последним средством, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
Как указал Пател, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) дало понять, что военная интервенция возможна, но это последнее средство. Он поддержал это заявление, отметив, что США продолжает сосредотачиваться на достижении дипломатического решения, а также находятся в тесном контакте с ЭКОВАС, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Нигер готов провести переговоры с ЭКОВАС.
Напомним, Reuters сообщало, что парламент ЭКОВАС направит в Нигер делегацию, которая должна провести переговоры с мятежниками. 10 августа председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства.