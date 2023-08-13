Штаб ВС Нигерии начал готовиться к возможной военной интервенции в Нигер

  • Польша решила закрыть Брестские ворота американскими вертолетами и танками
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    «Мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    Эксперт оценил страхи Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    Корабль ЧФ РФ открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    «Калашников» назвал сроки поставки в войска снайперских винтовок СВЧ
    Посол Украины усомнилась в вечной поддержке от США
    На «Луне-25» впервые включили научные приборы
    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    6 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    16 комментариев
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    32 комментария
    Новости
    19:15Премьер Саксонии высказался против поставок ракет Taurus Украине

    Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью Spiegel высказался против поставки Украине крылатых ракет Taurus.

    18:58Штаб ВС Нигерии начал готовиться к возможной военной интервенции в Нигер

    Штаб ВС Нигерии поручил главам всех подчиненных ему структур собрать и прислать информацию о ресурсах, которые необходимы для проведения возможной военной операции в Нигере, передает издание Punch.

    18:48Эксперт раскритиковал опасения Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом

    Тройственный союз позволяет Казахстану и Узбекистану выполнять свою часть соглашения по прокачке газа в Китай. Туркмения же опасается, что Россия также станет использовать трубу для транзита в Поднебесную. Однако Москва в этом не заинтересована, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее МИД Туркмении выразил обеспокоенность планами России расширить газовый союз.

    18:47Раскольники ПЦУ заблокировали вход в храм Агапита в Киево-Печерской лавре

    Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали верующим канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вход в храм Агапита Киево-Печерской лавры, сообщает Союз православных журналистов.

    18:24Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии

    На севере Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам, сообщил глава Поискового движения и Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

    17:57Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

    Автомобильное движение через Крымский мост вновь открыто, сообщил канал оперативной обстановки на мосту.

    17:51В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

    На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области России.

    17:49Умер актер Владимир Ширапов

    Российский актер и режиссер Владимир Ширапов ушел из жизни на 54 году жизни, сообщил депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов.

    17:37Россиянка погибла при падении с высоты в Таиланде

    В таиландском курортном городе Паттайя в результате падения из окна седьмого этажа семиэтажного кондоминиума погибла 32-летняя россиянка, сообщили СМИ.

    17:23Польша решила закрыть Брестские ворота американскими вертолетами и танками

    Восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков и вертолетов, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак, передает агентство PAP.

    17:06Три жителя пострадали в результате обстрела села Волфино в Курской области

    Три мирных жителя села Волфино Глушковского района Курской области пострадали в результате обстрела со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    16:57По Крымскому мосту временно запретили проезд автомобилей

    На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщил канал оперативной обстановки на мосту.

    16:51Суд продлил срок действия обязанностей для наместника Киевской лавры Павла

    Соломенский суд Киева продлил срок действия обязанностей для наместника Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу (Лебедю), сообщил телеканал «Общественное».

    16:45Трамп оценил свои шансы победить Байдена

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его победы на выборах президента в 2024 году «почти стопроцентная».

    16:38Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    13 августа 2023, 18:58

    Штаб ВС Нигерии начал готовиться к возможной военной интервенции в Нигер

    Tекст: Ольга Иванова

    Штаб ВС Нигерии поручил главам всех подчиненных ему структур собрать и прислать информацию о ресурсах, которые необходимы для проведения возможной военной операции в Нигере, передает издание Punch.

    ВС Нигерии распорядился направить сведения о необходимом количестве личного состава, снабжении и финансовых затрат, передает РИА «Новости».

    По данным издания, для ведения войны против мятежников Нигера потребуется задействовать примерно два батальона от 300 до 1000 человек.

    Ранее сообщалось, что парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не может согласовать единую позицию по вопросу возможной военной интервенции в Нигер.

    Напомним, президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара утверждал, что в ЭКОВАС пришли к согласию о необходимости начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности.

    12 августа 2023, 20:13
    В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иностранные наемники массово сбегают с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

    Американский военный считает, что сбегут не только иностранные наемники, из которых, по его словам, остались уже только поляки, но и украинские военные.

    По мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    Коментарии (24)
    13 августа 2023, 01:04
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации

    Military Watch признал эффективность Су-57 на украинском театре военных действий

    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали свою эффективность, пишут американские СМИ.

    Как заявил Military Watch, Су-57 продемонстрировали эффективность как «в воздушных боях», так и против ПВО Украины. Основным преимуществом Су-57 издание считает то, что российские истребители прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем самолеты Китая и США. Также Military Watch отмечает, что комплекс радиосвязи с искусственным интеллектом улучшит обмен данными между Су-57 и наземными системами, передает РИА «Новости».

    Напомним, информация о том, что в спецоперации задействованы Су-57, появилась в конце мая 2022 года. До этого, в 2018 году, самолеты протестировали на сирийском театре военных действий. В июне 2022 года сообщалось, что Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями.

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    13 августа 2023, 12:42
    Российский корабль открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    Российский корабль открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegream-канале Минобороны, в юго-западной части Черного моря патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, на требование остановиться для досмотра капитан сухогруза не отреагировал.

    В ведомстве рассказали, что с корабля был открыт предупредительный огонь из стрелкового оружия, также был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. В результате радиопереговоров, судно застопорило ход и было досмотрено, после чего продолжило путь в Измаил.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась.

    Коментарии (41)
    13 августа 2023, 07:56
    Во Франции заявили о «новом нефтяном джекпоте» России

    Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Асселино заявил о «новом нефтяном джекпоте» России

    Tекст: Антон Антонов

    В июле российская нефть продавалась по цене, которая оказалась выше установленного G7 лимита, указал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

    Асселино со ссылкой на данные Международного энергетического агентства отметил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель». Он заявил, что «у России новый нефтяной джекпот», а ее доходы от продажи нефти установили рекорд за восемь месяцев. Асселино связывает это со снижением добычи в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Напомним, средняя цена на нефть марки Urals в июле сложилась в размере 64,37 доллара за баррель, что выше установленного G7 потолка в 60 долларов. По данным Американской автомобильной ассоциации, розничные цены на бензин в США снова растут.

    Коментарии (11)
    13 августа 2023, 14:24
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска не позволяют ВСУ окончательно закрепиться в Урожайном

    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    @ google.com/maps

    Tекст: Алёна Задорожная

    Село Урожайное стало полноценной линией фронта. Несмотря на небольшие достижения противника, никаких стратегических успехов у ВСУ нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что украинские военные с большими потерями смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении.

    «За последние недели ВСУ за счет использования бронетехники, а не только «мясных штурмов», смогли занять северные рубежи села Урожайное. Сам населенный пункт расположен чуть восточнее Старомайорского. Мы же занимаем стратегические высоты и не позволяем противнику окончательно закрепиться», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Я бы не стал называть ситуацию критической. Если допустить, что ВСУ все же займут Урожайное, то мы сможем сместить линию фронта немного южнее. При этом противник никаких стратегических преимуществ не получит», – объяснил эксперт.

    «Самый крупный успех Украины с начала контрнаступления – это незначительное продвижение в районе Времевского выступа. Однако бои все еще продолжаются», – продолжает он.

    «Я также считаю ошибочными утверждения о том, что основная задача ВСУ сейчас – занять Старомлыновку. Целью «контрнаступа» названы Крым, Бердянск и Мелитополь. И взятие Старомлыновки им не поможет решить эту задачу. Зато противник лишится подготовленных к контрнаступлению бригад и бронетехники», – заключил Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Коментарии (33)
    12 августа 2023, 21:39
    Бывший разведчик США назвал «секретное оружие» России на Украине

    Экс-разведчик США Риттер назвал некомпетентность Зеленского лучшим оружием России на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной внесла вклад в масштабную победу России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

    Он считает, что Зеленский играет на руку России, потому что некомпетентен, и не способен управлять страной, передает РИА «Новости».

    По мнению Риттера, бойцы ВСУ могут поднять бунт против президента Украины, что наиболее вероятно из-за роста потерь.

    Бывший разведчик переживает за Зеленского, считает, что его нужно сохранить на посту, чтобы быстрее прекратить конфликт.

    Ранее украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ.

    Коментарии (3)
    13 августа 2023, 10:44
    Офицер ВС США: Украина обещала НАТО чудеса при контрнаступлении ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил британской газете Times, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.

    По его словам, НАТО ждал чудес, которые пообещали украинцы, но нельзя воевать на основе оптимизма, передает РИА «Новости».

    Согласно изданию, неудачи при контрнаступлении привели к обмену обвинениями Киевом и его союзниками и наступило время более серьезно размышлять над долгосрочными планами войны, которые, возможно, создадут условия для рассмотрения возможности мира.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    Как советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвал рассуждения о медленном контрнаступлении инфантилизмом, и пожелал меньше смотреть «Рэмбо», чтобы не ждать голливудского развития событий.

    Коментарии (16)
    13 августа 2023, 02:23
    Машина врезалась в столб и загорелась в Москве

    Водитель и пассажир загоревшейся после ДТП BMW погибли в машине в Москве

    Машина врезалась в столб и загорелась в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве автомобиль марки BMW врезался в столб городского освещения и загорелся, водитель и пассажир погибли, сообщили московский дептранс и столичный главк полиции.

    В полиции сообщили, что на Кутузовском проспекте водитель «не справился с управлением». Водитель и пассажир скончались от полученных травм. Судя по видеозаписи, перед столкновением BMW, двигаясь на высокой скорости, с заносом пересекла несколько полос проспекта, передает РИА «Новости».

    Коментарии (25)
    13 августа 2023, 03:26
    Базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу

    Отряды ополченцев арабских племен обстреляли ракетами базы США в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Отряды ополченцев арабских племен в Сирии заявили, что пять ракет поразили позиции сил США в районе газового поля Конико, четыре разорвались на базе США у нефтяного месторождения Эль-Омар, одна попала по аэродрому на базе Эш-Шаддади.

    Как рассказали очевидцы, виден густой клуб дыма со стороны Конико, звучат сигналы карет скорой помощи, над территорией находится вертолет. О потерях и ущербе не сообщалось, американские военные пока не подтвердили факт обстрела. Сирийские ополченцы обещали продолжить «разрушать опорные пункты» сил США, пока не освободят Сирию «от оккупантов», передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.

    Напомним, военные базы Пентагона в Сирии и прежде подвергались серии ракетным атакам. В марте проиранская военизированная группировка нанесла с помощью беспилотника удар по одному из американских объектов. В результате один американец погиб и несколько получили ранения.

    Коментарии (20)
    13 августа 2023, 11:42
    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного на Запорожском направлении

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинская армия с большими потерями смогла прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении через две недели тяжелых боев, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Бойцы батальона «Восток» сообщили последние данные об обстановке на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР. «Все на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей – артиллерии не допросишься, она почти вся там. С раннего утра начинается разогрев – обе стороны пытаются зачистить все живое, что накопилось за ночь. После того, как противник выдавил нас с позиций в лесополосах на подступах к Урожайному, которые играли роль передового форпоста, у него открылись дополнительные возможности, и удерживать сам поселок стало гораздо сложнее. Пока мы не признали свое поражение и раскатываем противника артиллерией, раз уж сам пришел к нам в гости – возможно, удастся выправить положение», – уточнили военные.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ночь на среду ВСУ совершили попытку атаки российских войск в районе Орехова в Запорожской области, однако понесли значительные потери.

    Коментарии (32)
    12 августа 2023, 21:10
    Китай не пригласил глав западных стран на форум «Пояс и путь»

    Global Time: Китай решил не приглашать глав некоторых западных стран на форум «Пояс и путь»

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство приглашений на форум «Пояс и путь» в Китае были отправлены лидерам развивающихся стран, главы западных государств в списки не включены, сообщила газета Global Time.

    Источники издания заявили, что глав некоторых западных стран не были приглашены, из-за того, что целью форума является сотрудничество в области развития. Газета пишет, что власти Китая преследуют не масштаб и количество, а качество и эффективность, передает РИА «Новости».

    При этом источник Global Time назвал ложью утверждения западных СМИ, что европейские лидеры не собираются посещать офис в Китае, просто Пекин не отправил им приглашение на мероприятие.

    Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что визит президента России Владимира Путина планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум «Один пояс – один путь».

    Коментарии (18)
    13 августа 2023, 04:28
    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»

    Welt раскритиковал Шольца за колебания по вопросу поставок Украине ракет Taurus

    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя позицию Берлина по вопросу поставок Украине ракет Taurus, обозреватель Тор Барфус сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с мальчиком-пастухом из басни, который кричал: «Волк!».

    Барфус считает, что Шольц «слишком часто использовал свой страх «эскалации» в качестве оправдания». По мнению Барфуса, такая позиция Шольца вредит самому канцлеру, «подрывая доверие» к нему. Как полагает Барфус, Taurus «не изменят правила игры» на поле боя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    Напомним, в парламенте Германии продолжается активная дискуссия на тему поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, сразу пять партий оказывают давление на Шольца по этому вопросу.

    Коментарии (11)
    13 августа 2023, 11:24
    Ходаковский: ВСУ увязли в ползучем наступлении
    Ходаковский: ВСУ увязли в ползучем наступлении
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении, заявил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Как написал Ходаковский в своем Telegram-канале, после активной первой фазы СВО, в которой щедро расходовались ресурсы, назрела ситуация, когда необходимо было уйти в глухую эшелонированную оборону, чтобы выиграть время и параллельно изматывать силы ВСУ.

    Он отметил, что сейчас в ВС России прибывает пополнение, вооружение и техника, и ситуация медленно, но уверенно склоняется в нашу пользу.

    «Противник рассчитывал, что мы начнем отступать, как отступали на Харьковщине и Херсонщине, но мы уперлись, и он не смог прорвать нашу оборону с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении. Сейчас он впадает в пока еще легкую панику и малыми победами пытается поднять дух армии и общества, но математика – наука точная и непредвзятая», – написал Ходаковский.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, это преступление по отношению к украинским солдатам.

    Коментарии (20)
    13 августа 2023, 13:19
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    @ Dirk Waem/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военное руководство Североатлантического альянса виновно в провале контрнаступления Киева, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет УНИАН, после провала украинские штабы стали действовать по-своему и начали игнорировать советников-теоретиков Запада, которые практически не понимают, что происходит, передает RT.

    Отмечается, что представители НАТО пытались оправдаться, добавив, что ВСУ не способны провести эффективный бой.

    По мнению авторов, в доктринах альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, но у ВС России авиация гораздо более сильная, поэтому США не поставляет Киеву истребители F-16, поскольку российская авиация легко их собьет.

    В воскресенье один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    Коментарии (9)
    13 августа 2023, 06:59
    Третий обвиняемый в избиении участника СВО сдался полиции в Забайкалье

    Объявленный в розыск 43-летний фигурант уголовного дела об избиении участника СВО явился в отдел полиции в Забайкалье

    Tекст: Антон Антонов

    В отдел полиции явился 43-летний фигурант уголовного дела об избиении участника специальной военной операции на Украине, он задержан, сообщило управление МВД России по Забайкальскому краю.

    Как сообщается на сайте управления, в розыске обвиняемого участвовал весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району «Газимуро-Заводский», а также «опытные оперативники уголовного розыска аппарата регионального УМВД». Поиск велся в лесу, проверялись дома и строения в близлежащих селах, велась работа с местными жителями и родственниками обвиняемого, которые могли знать о его местонахождении.

    Напомним, сообщалось, что мужчину зовут Иван Зырянов, он находится в межгосударственном розыске. Зырянов холост, ранее не судим, нигде не работает. В начале августа в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Были задержаны двое участников избиения.

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