ОП РФ подписала соглашение с политическими партиями по наблюдению за выборами

«В подписании соглашения сегодня участвуют 16 политических партий. Это соглашение такое же, как и в предыдущих случаях, когда мы взаимодействовали с партиями по вопросам организации наблюдения. Задача наблюдения для Общественной палаты сводится к тому, чтобы обеспечить абсолютную беспристрастность и участие представителей общественности в электоральных процедурах в целях обеспечения законности на выборах и защиты избирательных прав граждан», – сказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

Она подчеркнула, что партиям предлагается организовать взаимодействие, нацеленное на конструктивный диалог, чтобы ни одна из партий не использовала механизмы наблюдения вне тех целей, которые предусмотрены законодательством, передает РАПСИ.

«Мы искренне надеемся на то, что такие же цели преследуют и наблюдатели, которые будут присутствовать от политических партий, хотя прекрасно понимаем, что такое политическая конкуренция. Благодарна коллегам, которые пришли и сели за один стол, несмотря на наличие разногласий между вашими политическими позициями», – отметила Михеева.

Со своей стороны, сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев уделил особое внимание наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

«Как осуществлять контроль на избирательных участках, всем более или менее ясно. ДЭГ является более сложной процедурой. В Общественной палате подготовили стандарт общественного контроля за ДЭГ, вам выдана разъяснительная методичка. Думаю, что будем из года в год этот стандарт дополнять. Я обращаюсь к политическим партиям: если у вас есть какие-то мысли, идеи, дополнения, мы, естественно, будем их апробировать и использовать», – сказал Григорьев, отметив, что для ОП РФ очень важно взаимодействие с партиями в плане аналитического обмена мнениями и предложениями.

Соглашение предусматривает взаимные консультации, посвященные участию представителей партий в наблюдении за голосованием, совместные обсуждения стандартов и методик этой работы, а также обмен опытом и обучающие мероприятия.

Такое соглашение традиционно заключается перед каждыми выборами между уполномоченными представителями зарегистрированных в России партий и Общественной палатой РФ, которая ведет собственный общественный мониторинг выборов.