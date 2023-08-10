ОП РФ подписала соглашение с политическими партиями по наблюдению за выборами

  • Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
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    Поражение ВСУ становится поражением Байдена
    Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией
    МИД: Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    Пушилин: ВСУ с потерями отступили из Урожайного
    Роспотребнадзор заявил о распространении нового вида коронавируса
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    После взрыва в Сергиевом Посаде задержан директор компании «Пиро-росс»
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    25 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    12 комментариев
    Новости
    13:26Эксперт: Убийство кандидата в президенты Эквадора свидетельствует о победе преступности

    Убийство кандидата в президенты – неординарное событие для латиноамериканского региона. Произошедшее лишний раз подтверждает опасную тенденцию: в Эквадоре власти проигрывают в войне с преступностью. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Александр Шинкаренко и Владимир Васильев. Ранее в Кито был застрелен кандидат в президенты – Фернандо Вильявисенсио.

    13:25Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    13:16ОП РФ подписала соглашение с политическими партиями по наблюдению за выборами

    Общественная палата (ОП) подписала соглашение о сотрудничестве с политическими партиями по вопросам независимого наблюдения на предстоящем Едином дне голосования (ЕДГ) – 2023.

    13:08В Бундестаге решили усилить давление на канцлера по поставкам Киеву ракет Taurus

    Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер хочет выступить с парламентской инициативой для усиления давления на канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    12:58Минобороны Турции сообщило о продолжении контактов по зерновой сделке

    Министерство национальной обороны Турции, а также МИД республики продолжает контакты с ООН, Россией и Украиной по зерновой сделке сообщил телеканал TRT со ссылкой на представителя военного ведомства.

    12:45Увеличилось число погибших от ракетного удара по Трудовому

    При обстреле села Трудовое в Запорожской области ракетами HIMARS погибли пять человек, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

    12:40Во время ночного закрытия Домодедово и Внуково самолеты ушли на запасные аэродромы

    Десять самолетов ушли на запасные аэродромы во время ночного закрытия аэропортов Внуково и Домодедово из-за сообщений о беспилотниках, сообщила Росавиация.

    12:24Блогера Варламова наказали за отсутствие маркировки иноагента

    Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей блогера Илью Варламова (признан в России иноагентом) за нарушение правил маркировки иностранного агента.

    12:18Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек

    В ближайшее время Польша намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек, рассказал в эфире Польского радио министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

    12:04После взрыва в Сергиевом Посаде задержан директор компании «Пиро-росс»

    Следователи задержали технического директора компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

    12:00Роспотребнадзор заявил о распространении нового вида коронавируса EG.5

    В мире фиксируется быстрое распространение нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 или «эрис», сообщает Роспотребнадзор.

    11:55Реакторную установку блока ЗАЭС решили перевести в состояние «холодный останов»

    Реакторную установку четвертого блока Запорожской АЭС решено перевести в состояние «холодный останов» после выявления неисправности трубы парогенератора.

    11:45ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России

    Украинские военные во время контрнаступления не смогли выйти к первой линии обороны ВС России, заявил на канале «Соловьев Live» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    11:41Суд в Тюмени оштрафовал сбежавшего из сборного пункта военкомата

    Центральный райсуд Тюмени оштрафовал на 15 тыс. рублей Андрея Ковкова, сбежавшего из сборного пункта военкомата: его признали виновным в уклонении от призыва.

    11:21ФСБ задержала преступную группу в Волгоградской области

    Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали членов преступной группы, подозреваемых в даче взятки налоговому инспектору в Краснодаре, а также посредничестве во взяточничестве, сообщили в пресс-службе ведомства.

    10 августа 2023, 13:16

    ОП РФ подписала соглашение с политическими партиями по наблюдению за выборами

    Общественная палата (ОП) подписала соглашение о сотрудничестве с политическими партиями по вопросам независимого наблюдения на предстоящем Едином дне голосования (ЕДГ) – 2023.

    «В подписании соглашения сегодня участвуют 16 политических партий. Это соглашение такое же, как и в предыдущих случаях, когда мы взаимодействовали с партиями по вопросам организации наблюдения. Задача наблюдения для Общественной палаты сводится к тому, чтобы обеспечить абсолютную беспристрастность и участие представителей общественности в электоральных процедурах в целях обеспечения законности на выборах и защиты избирательных прав граждан», – сказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

    Она подчеркнула, что партиям предлагается организовать взаимодействие, нацеленное на конструктивный диалог, чтобы ни одна из партий не использовала механизмы наблюдения вне тех целей, которые предусмотрены законодательством, передает РАПСИ.

    «Мы искренне надеемся на то, что такие же цели преследуют и наблюдатели, которые будут присутствовать от политических партий, хотя прекрасно понимаем, что такое политическая конкуренция. Благодарна коллегам, которые пришли и сели за один стол, несмотря на наличие разногласий между вашими политическими позициями», – отметила Михеева.

    Со своей стороны, сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев уделил особое внимание наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

    «Как осуществлять контроль на избирательных участках, всем более или менее ясно. ДЭГ является более сложной процедурой. В Общественной палате подготовили стандарт общественного контроля за ДЭГ, вам выдана разъяснительная методичка. Думаю, что будем из года в год этот стандарт дополнять. Я обращаюсь к политическим партиям: если у вас есть какие-то мысли, идеи, дополнения, мы, естественно, будем их апробировать и использовать», – сказал Григорьев, отметив, что для ОП РФ очень важно взаимодействие с партиями в плане аналитического обмена мнениями и предложениями.

    Соглашение предусматривает взаимные консультации, посвященные участию представителей партий в наблюдении за голосованием, совместные обсуждения стандартов и методик этой работы, а также обмен опытом и обучающие мероприятия.

    Такое соглашение традиционно заключается перед каждыми выборами между уполномоченными представителями зарегистрированных в России партий и Общественной палатой РФ, которая ведет собственный общественный мониторинг выборов.

    9 августа 2023, 19:43
    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года

    Экономист Любич: Решение ЦБ прекратить закупку валюты должно ослабить давление на курс рубля

    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Банк России снижает давление на курс рубля, чтобы курс свыше 100 рублей за доллар не ухудшил благополучие населения, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ до конца 2023 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

    «Банк России пытается снизить давление на курс рубля, осознав, что курс свыше 100 рублей за доллар резко отрицательно скажется на благополучии населения и социальной ситуации в стране», – пояснил экономист Антон Любич. «Кроме того, падение рубля, начавшееся в конце июня, следует остановить, пока оно не приняло характера биржевой паники», – указал собеседник.

    «На фоне повышения процентных ставок эта мера в целом сократит предложение рублей внутри страны и будет иметь выраженный дефляционный эффект (замедлит инфляцию) и стабилизирует курс рубля на текущих рубежах», – резюмировал аналитик.

    Ранее стало известно, что Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

    «Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», – говорится в Telegram-канале регулятора.

    «При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день», – указывается в сообщении.

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    9 августа 2023, 16:45
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, прекращено, сообщил Ленинский райсуд города.

    В отношении Неустроева применена мера в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей, сообщили в суде ТАСС.

    В апреле в региональном СУ СК сообщали, что на оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца заведено уголовное дело.

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    9 августа 2023, 18:32
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.

    Представитель мятежников Амаду Абдраман заявил, что действия французских сил были осуждены за то, что те в одностороннем порядке освободили задержанных террористов, передает РИА «Новости».

    По словам мятежников, данные о пострадавших и погибших пока не установлены. Также мятежники заявляют, что французские силы подняли в воздух военный самолет из Нджамены. В связи с этим мятежники повысили уровень тревоги по всей территории страны.

    Ранее пришедшие к власти в Нигере мятежники отказались принимать делегацию ЭКОВАС. Начальники штабов и высокопоставленные военные ЭКОВАС сообщали, что разработали план на случай военной интервенции в Нигер.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему одна из беднейших стран мира, расположенная в Африке, стала причиной сильнейшей головной боли для элит коллективного Запада – как Европы, так и США.

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    9 августа 2023, 17:43
    Жертвой акулы на пляже в Нью-Йорке оказалась украинская активистка
    Жертвой акулы на пляже в Нью-Йорке оказалась украинская активистка
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Женщиной, на которую напала акула в Нью-Йорке, оказалась 65-летняя эмигрантка с Украины Татьяна Колтунюк, сообщает издание New York Post.

    Издание пишет, что пострадавшая регулярно плавала в этом районе. Акула напала на нее, когда та находилась всего в трех с половиной метрах от берега, передает РИА «Новости». Женщина находится в больнице в критическом состоянии.

    «Радости нет. Только фиксируем карму», – прокомментировал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян, подразумевая реакцию украинцев на гибель россиянина от нападения акулы в Египте.

    Ранее сообщалось, что акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района Куинс. Пляж немедленно закрыли для посетителей, в воздух подняли вертолет, но обнаружить акулу не удалось. Как подчеркнул Департамент парков и зон отдыха Нью-Йорка, нападения акул на этом пляже чрезвычайно редки.

    Напомним, гибель 22-летнего россиянина в египетской Хургаде от нападения акулы вызвала бурную радость в украинских СМИ и соцсетях.

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    9 августа 2023, 22:58
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой слова о том, что «украинцы – люди, а русские – нет»

    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    Эштон-Чирилло пожаловалась, что на нее «набросились» из-за «шутки». Она утверждает, что говорила в данном случае не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Ответить ему нечего, ведь он картонный», – приводит слова спикера ВСУ RT.

    «А еще мне нравится с картонными фигурами хулиганить», – заявила она, опрокинув изображение российского солдата.

    Напомним, Чирилло во время видеообращения рассказала, чем, по ее мнению, отличаются украинцы и россияне. «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – сказала она, показывая на изображение российского солдата.

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    9 августа 2023, 18:07
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил.

    Также Бородин попросил признать Ахеджакову иностранным агентом и лишить наград и званий из-за ее высказываний в отношении России, сообщает «ИА Регнум».

    Проверку попросили провести после того, как артистка вышла на сцену с украинским флагом.

    Напомним, весной актриса уволилась из столичного театра «Современник» по собственному желанию.

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    9 августа 2023, 14:32
    Путин обсудил с главой Тверской области развитие региона

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

    Глава страны попросил доложить ему о динамике валового регионального продукта, передает ТАСС.

    По словам Рудени, регион планирует прийти к отметке в 600 млрд рублей к концу 2023 года. Также президент поинтересовался, как в области обстоят дела с социальными вопросами и развитием здравоохранения.

    Губернатор рассказал о готовности сдать четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники, а в городе Бежецке идет строительство центральной районной больницы.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 04:59
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

    Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал «кавээнщиков» у власти на Украине дилетантами

    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    @ Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос сказал, что число убитых «идет на десятки тысяч», еще «десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения», с Украины «уехали миллионы». По словам Кривоноса, украинская власть «не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов». «Они просто дилетанты», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал-майор посетовал на то, что подготовка многих чиновников на Украине не отвечает занимаемым постам, это ведет к коррупции, а также к недоверию со стороны населения. Кривонос пожаловался, что «министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте». «Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист», – сказал Кривонос.

    Напомним, Кривонос назвал главной ошибкой Зеленского то, что президент Украины недооценил российскую армию. Он считает, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных.

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    10 августа 2023, 06:55
    Секретная служба США выяснила, кто оставил кокаин в Белом доме

    Soldier of Fortune сообщил, что Секретная служба США установила личность оставившего кокаин в Белом доме человека

    Tекст: Антон Антонов

    Секретная служба США доложила президенту страны Джо Байдену о том, кто принес пакет с кокаином в Белый дом. По данным СМИ, речь идет о человеке «из окружения семьи» Байдена.

    Автор Soldier of Fortune Сьюзен Катц Китинг со ссылкой на три источника, работающих в сфере безопасности, сообщила, что все трое независимо друг от друга назвали одно и то же имя. Однако сама Китинг публиковать имя не стала, предложив «спросить Джо Байдена». Журнал обратился к семье Байдена и к вице-президенту Камале Харрис за комментарием, но в ответе было сказано, что сообщение не доставлено, передает ТАСС.

    New York Post пишет, что пакет с кокаином «мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена». Издание заявило, что Байден, «предположительно знает, кто это», передает РИА «Новости».

    Напомним, вещество было обнаружено в Белом доме в июле. Его обнаружили в библиотеке сотрудники Секретной службы США во время обхода здания. Экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.

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    10 августа 2023, 10:05
    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву

    Замглавы МИД Галузин: Корпорация Microsoft действует во вред России

    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву
    @ Manfred Segerer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корпорация Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    По его словам, Microsoft остается одной из компаний, которые запятнали свою репутацию антироссийской риторикой, а также конкретными шагами во вред России, передает ТАСС.

    Галузин уточнил, что с начала спецоперации Microsoft оказывает разнообразную поддержку Киеву под предлогом укрепления его киберобороны, также компания регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы.

    Как отмечает замглавы МИД, никаких доказательств этому нет, однако факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчиваются.

    Ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7.

    Коментарии (45)
    10 августа 2023, 06:44
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Минобороны России сообщило о попытках киевского режима атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима устроить с помощью беспилотников террористические атаки, сообщило Минобороны России.

    ПВО уничтожило два летевших к Москве беспилотника над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило ведомство в Telegram.

    Кроме того, два беспилотника сбили у Севастополя. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали в акватории Черного моря.

    Никто не пострадал, разрушений нет.

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщили, что в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, передает РИА «Новости».

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве.

    Коментарии (16)
    9 августа 2023, 19:15
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от «олигархов» из России, Казахстана и Украины, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном председателем комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймсом Комером.

    В меморандуме приводится недавнее заявление бывшего делового партнера Хантера Байдена, а ныне осведомителя Конгресса – Девона Арчера – о том, что бывший вице-президент пользовался своим положением в качестве «бренда», направляя при необходимости «сигналы» о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи, передает РИА «Новости».

    По заявлению Комера, возглавляемый им комитет выявил платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 млн долларов.

    В документе говорится, что семью Байдена финансировала российская предпринимательница Елена Батурина, она якобы перевела 3,5 млн долларов в подставную компанию, связанную и Байденом-младшим и Девоном Арчером.

    Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

    Коментарии (5)
    9 августа 2023, 14:22
    Стало известно о сотрудничестве одного из лидеров переворота в Нигере с США

    WSJ: Один из лидеров переворота в Нигере сотрудничал с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму, назначенный военными после совершения переворота в стране, длительное время отвечал за элитные подразделения США по борьбе с терроризмом в Западной Африке, сообщает The Wall Street Journal.

    Отмечается, что Мусса Салау Барму остается основным дипломатическим каналом связи между США и мятежниками, передает «Коммерсант».

    Военные США, сообщает WSJ, почти 30 лет «ухаживали» за Муссой Салау Барму. Он проходил обучение в Национальном университете обороны в американской столице, после чего отвечал за элитные подразделения, участвующие в операциях США против «Аль-Каиды» и ИГИЛ (обе эти организации признаны террористическими и запрещены в РФ) в Западной Африке.

    По информации издания, после того, как Муссу Салау Барму появился в эфире национального телевидения Нигера среди военных, совершивших переворот американское военное командование было обеспокоено.

    Американские военные полагают, что сотрудничество с Муссой Салау Барму является лучшей возможностью остановить гражданскую войну в Нигере.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере.

    Коментарии (3)
    10 августа 2023, 01:29
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Замглавы МИД России Галузин перечислил условия урегулирования ситуации на Украине

    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин указал, что изначальные основы суверенитета Украины предполагают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны. Украина должна признать «новые территориальные реалии», сказал он, обеспечить «демилитаризацию и денацификацию», а также «права русскоязычных граждан и национальных меньшинств», передает ТАСС.

    При этом Галузин подчеркнул, что урегулирование невозможно, пока Украина не «прекратит боевые действия и террористические атаки». Кроме того, Запад должен прекратить «накачивать ВСУ вооружениями». Подчеркивается, что украинская «формула мира» не имеет «никакого отношения к мирному урегулированию», это «набор ультиматумов к России с требованием о капитуляции».

    Оценивая мирные инициативы стран БРИКС и Африки, Галузин сказал, что многие из этих государств продемонстрировали «глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения».

    Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США сами велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

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    9 августа 2023, 18:24
    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года

    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты для зеркалирования операций Минфина

    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Центробанк с 10 августа и до конца года не планирует закупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Министерства финансов, сообщил регулятор.

    Речь идет о зеркалировании регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, сообщили в ЦБ, передает ТАСС.

    Такое решение принято для снижения волатильности финансовых рынков и стабилизации курсов валют. При этом операции по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке продолжатся.

    Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей, евро – 107 рублей.

    Коментарии (23)
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