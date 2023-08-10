Польские вертолетчики потеряли взрыватель от ракеты при патрулировании границы

Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года

Экономист Любич: Решение ЦБ прекратить закупку валюты должно ослабить давление на курс рубля

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Банк России пытается снизить давление на курс рубля, осознав, что курс свыше 100 рублей за доллар резко отрицательно скажется на благополучии населения и социальной ситуации в стране», – пояснил экономист Антон Любич. «Кроме того, падение рубля, начавшееся в конце июня, следует остановить, пока оно не приняло характера биржевой паники», – указал собеседник.

«На фоне повышения процентных ставок эта мера в целом сократит предложение рублей внутри страны и будет иметь выраженный дефляционный эффект (замедлит инфляцию) и стабилизирует курс рубля на текущих рубежах», – резюмировал аналитик.

Ранее стало известно, что Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

«Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», – говорится в Telegram-канале регулятора.

«При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день», – указывается в сообщении.