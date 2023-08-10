Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Польские вертолетчики потеряли взрыватель от ракеты при патрулировании границы
Польские вертолетчики потеряли взрыватель от ракеты во время патрулирования границы с Белоруссией
Польские военные потеряли взрыватель от ракеты во время вертолетного патрулирования границы с Белоруссией, говорится в сообщении, размещенном на сайте Генерального командования ВС Польши.
Согласно сообщению командования, после завершения боевых вылетов при осмотре одного из осуществлявших патрулирование в приграничной зоне вертолетов было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет, передает ТАСС. Там подчеркнули, что полет проходил не над населенными пунктами вдоль пограничной полосы.
Как указало командование, ведутся интенсивные поиски взрывателя с использованием специализированного оборудования. Они попросили население в случае обнаружения взрывателя запомнить место и сообщить об этом в ближайшую воинскую часть или полицию.
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