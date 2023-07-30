Матвейчев: Россия может гордиться прошлыми и нынешними достижениями флота

Tекст: Олег Исайченко

«Очень важно, что Владимир Путин возродил традицию военно-морских парадов. И нам есть чем гордиться не только в прошлом, но и в настоящем. Наш флот, как отметил президент, на протяжении всей истории был победоносным, стойко выносил бои и громил врагов», – сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Также стоит отметить, что наши корабли проходят модернизацию. Более того, в ряды ВМФ поступают новые корабли высокого класса. Флот не стоит на месте, все время выполняет задачи в разных частях мира. Фраза, которую приписывают Александру III, сегодня остается актуальной: «У России есть только два союзника – ее армия и флот», – подчеркнул собеседник.

«Я бы обратил внимание и на проведенные президентом исторические параллели. Так, мы видим, что наши боевые традиции не забываются – из поколения в поколение передаются названия кораблей, сохраняются музеи, чтутся имена героев. Молодые моряки растут, опираясь на историю», – заключил парламентарий.

Ранее в Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов доложил российскому лидеру о готовности флота к проведению торжественного парада.

Глава государства прошел на президентский катер в сопровождении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и адмирала Евменова. Они проследовали по акватории Невы от Петропавловской крепости, где Путин поприветствовал экипажи кораблей.

В ходе своего выступления президент отметил, что российский флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества. Он также заявил, что «не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага». «История развития нашего Военно-морского флота сформировала его суть, его главное предназначение. Оно заключается в защите Отечества», – подчеркнул президент.

По словам главы государства, Россия последовательно наращивает мощь своего Военно-морского флота, который только за этот год пополнится на три десятка кораблей разных классов.

В своей речи Путин также напомнил, что в 2023 году на флоте отмечается целый ряд памятных событий – 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 лет – Северному, 240 лет – Черноморскому.