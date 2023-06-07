К контролю за работой системы электронного голосования в регионах решили привлечь IT-экспертов

IT-экспертов решили привлечь к контролю за работой системы электронного голосования в регионах

За прозрачностью процедуры проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будут наблюдать IT-эксперты, в том числе от Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), представители общественных штабов и члены общественных палат. В регионах создаются специальные группы по общественному наблюдению за ДЭГ, в которую приглашают людей, разбирающихся в IT.

Напомним, в среду ЦИК объявил, что федеральная платформа дистанционного электронного голосования будет применяться в 24 регионах России, то есть посредством ДЭГ смогут проголосовать 20,6 млн избирателей, не учитывая москвичей, которые голосуют на собственной технической платформе. Из них 15,9 млн уже являются сопоставленными пользователями ЕПГУ.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод подчеркивает важность для экспертов и правозащитников вопроса контроля за ходом дистанционного голосования.

По словам Брода, разработанные алгоритмы общественного контроля за ДЭГ прошли проверку – любой человек может следить за электронным голосованием через специальный портал наблюдения и путем направления общественных наблюдателей в ТИК ДЭГ, говорится на сайте НОМ.

По словам заведующего кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС Алексея Чеснокова, эксперты в регионе подробно изучают опыт других регионов-участников ДЭГ и уже готовятся осуществлять общественный контроль за процедурой. «Возможность применения дистанционного электронного голосования воспринимается в регионе позитивно, для нас это – первый, но очень значимый опыт. Со стороны Общественной палаты региона мы будем участвовать в разъяснении процедуры электронного голосования, работы системы на всех этапах, а также готовиться к общественному наблюдению за технологией», – подчеркнул эксперт НОМ.

