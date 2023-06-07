Грузия обиделась на ЕС за непризнание «российской оккупации»

Глава парламента Грузии упрекнул ЕС за «недостаточное реагирование» на последствия войны в 2008 году

Евросоюз до сих пор воздерживается говорить о «российской оккупации» Абхазии и Южной Осетии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Некоторые европейские страны и сам ЕС по сей день не называет действия России в Грузии соответствующе – оккупацией», – заявил Папуашвили во время официального визита в Париж в среду, сообщили грузинские СМИ.

По его словам, Грузия «хорошо понимает боль Украины», так как сама испытала «агрессию России». Шалва Папуашвили подверг критике Запад за «недостаточное реагирование» на последствия войны-2008.

Председатель парламента подчеркнул, что Грузия «твердо поддерживает Украину, солидарна с ней, что выражается в сильных политических и дипломатических шагах».

При этом он отметил, что в своей политике по отношению к России Грузия не может не учитывать «наличие российских военных вблизи Тбилиси» после войны 2008 года, поэтому «высок риск военной эскалации против Грузии, которая не защищена зонтиком НАТО».

Шалва Папуашвили отметил, что западные партнеры поддерживают «ответственную политику» Тбилиси по отношению к Москве. Председатель парламента Грузии призвал предоставить его стране статус кандидата в члены Евросоюза и начать переговоры о вступлении в это сообщество.

Он также отметил, что Грузия может играть значительную роль в альтернативных поставках энергоресурсов в Европу.

Ранее мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе назвал возмутительным заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об Украине, которая стала первой страной, подвергшейся нападению из-за желания быть в ЕС. По словам мэра Тбилиси, в ЕС забыли события 2008 года.