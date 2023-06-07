В образовательные программы вузов решили включить модуль по созданию общественных проектов

С 1 сентября в 100 российских вузах запустят курс «Обучение служением». Модуль предполагает включение в образовательные программы вузов специальных часов, во время которых студенты будут создавать общественные проекты по своей специальности, а также смогут защитить их в качестве диплома.

На Государственном совете по молодежной политике в декабре 2022 года президент Владимир Путин отдельно отметил необходимость создавать условия, при которых студенты наряду с учёбой проходили бы практику в волонтерских центрах, благотворительных фондах и НКО, чтобы приобрести опыт гражданской ответственности и солидарности. С этой целью был разработан модуль «Обучение служением». Это методика обучения, которая сочетает изучение академических дисциплин с формированием навыков общественно-полезной работы, являющаяся разновидностью проектного подхода в образовании и содействует формированию гражданских и человеческих ценностей.

На данный момент существует успешная практика внедрения методики «Обучение служением» по разным направлениям (социально-психологическая работа, инженерное образование, дизайн, информационные технологии, медицина).

Среди примеров проектов, в которые вовлечены студенты: изготовление бионических протезов людям с врожденными особенностями и ампутациями, разработка коллекций одежды для маломобильных граждан, онлайн-сервис для подбора питомцев из приютов и т.д.

«Включение социальной практики в образовательные программы вузов – это еще один системный шаг в вопросе воспитания молодежи и формирования у нее сопричастности со своей страной, развитием своего региона. У современных студентов есть чёткий запрос на расширение практической подготовки, проектного обучения. Уже с сентября они смогут участвовать в решении реальных задач местных НКО, органов власти и локальных сообществ, получать практический опыт и приносить пользу обществу. В течение трех лет мы пилотировали методику в российских вузах и видим позитивный результат, и готовы к тому, чтобы она стала неотъемлемой частью обучения миллионов российских студентов», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров прокомментировал Артем Метелев.