Мэр Новой Каховки заявил о вывезенных еще в прошлом году животных из зоопарка

Всех животных из зоопарка в Новой Каховке в Херсонской области вывезли еще в 2022 году, рассказал мэр города Владимир Леонтьев.

Животные из зоопарка «Казкова диброва» были эвакуированы еще в прошлом году, там никого не осталось, рассказал градоначальник, уточнив, что опеку над ними взяли волонтеры.

«Здесь находился до затопления национальный парк: краснокнижные птицы, косули, бобры, кабаны – огромная фауна. Люди специально приезжали за ними следить. Вот эти звери, тысячи, смыты. Гнездовья, кладки яиц уничтожены», – передает ТАСС его слова.

Сейчас территория зоопарка оцеплена, из-за подтопления туда нельзя пройти.

Ранее СМИ Украины сообщали о гибели бобров, лебедей, собак в Новой Каховке, а также сообщалось о затопленном зоопарке, где находились около 300 животных.

Напомним, во вторник в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС.