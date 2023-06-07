В России задержали шестерых участников экстремистского движения «Весна»

В разных российских регионах задержаны активисты движения «Весна» (иноагент, признано экстремистским и запрещено в России), их подозревают в создании экстремистской организации, сообщил источник в правоохранительных органах.

Силовики задержали шестерых бывших и действующих участников движения, их всех доставили в Москву, перед этим у них провели обыски, сообщил собеседник ТАСС.

Следственные действия проводились в Барнауле, Новосибирске, Твери и Петербурге. Все шестеро проходят по делам, возбужденным по статьям: «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», «Организация экстремистского сообщества», «Реабилитация нацизма», «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

В числе подозреваемых – Евгений Затеев, Валентин Хорошенин, Ян Ксенжепольский, Василий Неустроев. Источник пояснил, что дело связано с постами участников движения в соцсетях, опубликованных в 2022 году.

Ранее прокуратура Петербурга, подававшая иск о признании «Весны» экстремистской, указывала, что движение использует различные политические технологии воздействия на принятие решений органами власти, в том числе массовые публичные мероприятия.