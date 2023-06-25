Китай выразил поддержку России в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер»

МИД: Китай выразил поддержку руководству России в связи с событиями 24 июня

Пекин выразил поддержку мер российских властей по стабилизации внутренней ситуации в связи с событиями 24 июня, сообщает пресс-служба МИД России.

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе рабочей поездки в Пекин встретился с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и провел плановые консультации с замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем. Дипломаты обсуждали вопросы, связанные с выполнением задач по продвижению двустороннего сотрудничества, поставленных президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе переговоров в конце марта.



«Стороны высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их последовательному укреплению», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Одновременно Пекин выразил поддержку усилиям российских властей по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердил заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России.

Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.