После опрокидывания батута с ребенком на Кубани завели дело

СК завел дело по факту опрокидывания батута с ребенком на Кубани

На базе отдыха в станице Динской Краснодарского края произошло опрокидывание батутов, один ребенок был госпитализирован, возбуждено дело.

Следственным отделом по Динскому району началась проверка опубликованной в СМИ информации о том, что 18 июня ребенок получил травмы из-за опрокидывания батутов, сообщается на сайте СУ СК по Краснодарскому краю.

Ребенок в матерью отправились в детскую игровую зону базы отдыха в станице Динской, где расположены различные аттракционы, в том числе четыре надувных батута.

«В какой-то момент произошло их опрокидывание вместе с находившимся на них малолетним», отмечают следователи, в итоге пострадавшего ребенка срочно госпитализировали. Сейчас угрозы его жизни нет.

Глава регионального ведомства поручил возбудить дело по ч.1 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Очевидцев попросили обратиться в следственный отдел.

Последняя серьезная трагедия с опрокинувшимся надувным батутом произошла в Австралии. В декабре 2021 года здесь погибли шесть человек после того, как сильный ветер снес батут с детьми во время празднования окончания учебного года в одной из школ штата Тасмания.