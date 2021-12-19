Число погибших детей после трагедии с батутом в Австралии возросло до шести

Шестой ребенок скончался в Австралии после того, как сильный порыв ветра снес надувной батут с детьми во время празднования окончания учебного года в одной из школ австралийского штата Тасмания, сообщил телеканал ABC.

«Девять детей серьезно пострадали в результате инцидента, который произошел в четверг. К сожалению, в настоящее время шестеро детей умерли», – приводит РИА «Новости» слова комиссара полиции Даррен Хайн.

16 декабря во время традиционного пикника, завершающего учебный год в начальной школе Девонпорта, ветер сорвал надувной батут с детьми и поднял в воздух на высоту около 10 метров. Дети упали с него. Сообщалось о гибели пяти учеников.

Напомним, в июне в Барнауле опрокинулся батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. В результате падения пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе.

Региональный СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным мэрии, аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю, заключившим договор аренды на земельный участок с торговым центром.