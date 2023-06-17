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Победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» объявили на ПМЭФ
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В ходе ПМЭФ объявили победителей ХХ Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», в финал которого прошли 150 участников от 18 лет, призовые места заняли 43 автора лучших проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов.
Приветствие участникам направил президент России Владимир Путин: «Представленные на конкурс проекты в области образования и науки, медицины и высоких технологий, культуры и искусства – всегда содержательны и интересны, они убедительно демонстрируют громадный творческий, созидательный потенциал молодежи, искреннюю заботу юношей и девушек о будущем России. Желаю вам успехов в осуществлении планов и замыслов и всего самого доброго».
Участниками конкурса в 2023 году стали более 100 тыс. человек из 89 регионов России и 25 стран. Замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов назвал проект масштабным, дающим отличный старт для воплощения живых идей.
«В этом году девиз форума, «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений», прекрасным образом соотносится с духом конкурса, который ежегодно собирает десятки тысяч активных и инициативных участников, педагогов, экспертов, работающих для будущего нашей Великой Родины», – сказал он.
Символом конкурса в этом году стала птица – символ духа народа России. Приветствие направил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин: «Вот уже два десятилетия это успешно зарекомендовавшее себя интеллектуальное состязание объединяет самых талантливых, амбициозных и неравнодушных молодых людей со всей страны, а разработанные ими проекты реализуются в самых различных сферах – от экологии до креативных индустрий. Уверен, что настойчивость, целеустремленность и желание помогать людям, проявленные вами в работе над собственными проектами, еще не раз пригодятся вам в жизни и станут залогом многих дальнейших побед».
Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что за пять лет в конкурсе приняли участие 380 тыс. человек. Задача конкурса – открыть возможности и показать, что они доступны каждому независимо от места жительства, возраста и профессии.
Президент Благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова поблагодарила всех, кто помогал развивать проект, педагогов, экспертов, руководителей и выпускников.
В 2023 году экспертизой проектов занималось более 3 тыс. человек. Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова пожелала финалистам проекта достигать всех поставленных целей, а также поблагодарила педагогов и наставников.
Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что любые изменения появляются из общественной инициативы.
«Надеюсь, что ПМЭФ станет для вас площадкой новых возможностей и мотивацией к дальнейшей работе», – сказал он.
В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, были представлены авторские проекты, направленные на развитие малых городов и сел. ХХ сезон проходил в 14 номинациях для взрослых и специальной номинации для детей до 13 лет.
Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что из его региона три финалиста в этом году.
Победителей номинации «Большая технологическая разведка моей страны» поздравил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Он пожелал успеха и нестандартных идей всем участникам и победителям проекта.
Традиционно номинация «Интеллектуальная собственность моей страны» проходит при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
«Роспатент поможет авторам воплотить идеи в жизнь – подскажет как грамотно обеспечить правовую охрану разработки, окажет содействие в поиске инвесторов», – рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов.
Первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев отметил роль педагогов, которые, благодаря проекту, получили возможность рассказать о своих уникальных практиках.
Ежегодно Министерство науки и высшего образования Российской Федерации поддерживает реализацию Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова пожелала вдохновения и успехов победителям конкурса.
Второй год самой популярной среди номинаций остается «Моя педагогическая инициатива», а также четвертый год в конкурсе «Моя страна – моя Россия» реализуется номинация «Мой Дальний Восток. Моя Арктика», которая направлена на поддержку проектов по развитию регионов Дальневосточного федерального округа и арктических территорий.
«Создавая авторские проекты, предлагая новые идеи реализации уже действующих инструментов развития территорий, такие как «дальневосточный и арктический гектары», каждый молодой человек может приобщиться к истории и красоте Дальнего Востока и Арктики, сформировать новый вектор эффективного развития этих макрорегионов», – поделилась замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.
В завершении торжества участникам предложили праздничный торт.
«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату в национальных валютах
«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) перешли на оплату сырья в национальных валютах, сообщили в российской компании.
Поставки нефти, объем которых в соответствии с действующими контрактами достигает 40 млн тонн в год, является одним из ключевых этапов сотрудничества, в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах, говорится в заявлении на сайте «Роснефти».
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин встретился с председателем CNPC Дай Хоуляном в рамках Петербургского экономического форума, где они обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере.
Отмечается, что российская компания заключила с китайской CNPC долгосрочный контракт на поставку нефти в 2013 году, а в 2022 году продлила его до 2034 года. Согласно новому договору, транспортировка 10 млн тонн нефти ежегодно будет производиться по трубопроводу Атасу–Алашанькоу.
Путин заявил, что Россия ликвидировала пять комплексов Patriot под Киевом
Российские военные уничтожили под украинской столицей пять американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.
«Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений», – сказал глава государства.
Он пояснил, что российская сторона, в отличие от киевского режима, не делает таких поступков «по ряду соображений».
Путин напомнил, что Украина предпринимала попытки атаки Кремля, проводила террористические атаки на Белгородскую область, но у России «нет такой необходимости».
Президент пояснил, что киевский режим понимает – успех на линии фронта для него маловероятен, потому и провоцирует Россию на ответные жесткие действия, чтобы потом «ткнуть пальцем» и сказать: «Ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие, и с ними нельзя иметь дело».
В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.
Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».
Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.
Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Ходаковский объяснил отсутствие радости от потерь ВСУ
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Украинские потери «не вызывают радости», поскольку «Ивановых, Петровых, Сидоровых» становится меньше, заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
Ходаковский в своем Telegram-канале указал, что у него двоякое отношение к происходящему, количество потерь ВСУ не может не удовлетворять, но радости эти потери «не вызывают».
Он отметил, что сейчас странно было бы говорить про «триединство русских, украинцев и белорусов», поскольку сейчас русские и украинцы «не одна пара в сапоге». «Но мы-то знаем, кто есть кто за пределами ситуации, и мы понимаем, что Ивановых, Петровых, Сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит», – подчеркнул Ходаковский.
Говоря об обстановке на линии боевого соприкосновения, он отметил, что противник в последние дни интенсивно работал артиллерией и разбрасывал дистанционные мины в неограниченном количестве. «Сегодня пошёл в атаку, но завяз на первых же позициях, и на конец дня задачу не выполнил. Не хочу принижать его «достоинства», но пока что наши порядком уставшие окопники умудряются сбивать лишнюю самоуверенность с наших «визави». А между тем контрнаступление длится уже не первый день», – заключил Ходаковский.
Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что ВСУ ни на одном из участков не достигли успеха при контрнаступлении, они потеряли 186 танков и 418 бронемашин разного типа.
Вассерман предложил запретить продажу в ЦУМе вещей дизайнера-русофоба
Анатолий Вассерман предложил запретить продажу в ЦУМе одежды украинского дизайнера, оскорбляющего Россию
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Антироссийски настроенный бизнес не должен иметь возможность зарабатывать деньги в России. И если граждане РФ выступят с инициативой, власти смогут заняться проработкой нормативно-правовой базы для запрета, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее в ЦУМе появилась новая коллекция оскорбляющего Россию украинского дизайнера Светланы Таккори.
«Это далеко не первый случай, когда антироссийски настроенные бизнесмены зарабатывают деньги на гражданах РФ. Поэтому, на мой взгляд, стоит задуматься о том, чтобы пресечь такие возможности для тех, кто враждебно настроен по отношению к России», – пояснил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«К сожалению, у нас почти отсутствует законодательная база для таких решений. Именно это направление нам, вероятно, стоит развивать и усиливать. Но многое тут зависит от самих граждан. Конечно, они могут начать отказываться от вещей марки Tak.Ori. Но лучший способ в данном случае – отправлять обращения на сайте Госдумы», – отметил он.
«Такие случаи кажутся мелкими и незначительными в масштабах всего российского общества и государства. Этим пользуются русофобы. И как раз сигналами депутатам рядовые граждане могут это исправить. Такие случаи подпадают под профиль как минимум комитетов по безопасности и предпринимательству. Они и будут совершенствовать законодательство, если такая работа запустится», – подчеркнул депутат.
Ранее в московском ЦУМе заметили в продаже новую коллекцию марки Tak.Ori, созданную украинским дизайнером Светланой Таккори (Терещенко). Она после начала СВО заняла жесткую антироссийскую позицию.
Пользователи в соцсетях спрашивали Таккори, почему она продает свои вещи в столице нелюбимой страны. Та ответила, что продает не в Москве, а в Италии. Однако никакого желания остановить продажи своего бренда в России она не продемонстрировала.
«Мои вещи покупают все, кто хотят. Я дважды из свободной страны: Украины и Италии», – заявила Таккори. Когда ее обвинили в том, что она «переобулась», дизайнер ответила: «Я, украинка, когда-то по-другому говорила?» Она заявила, что «никогда не была» русской (использовав при этом оскорбление в адрес русских) и лишь «зарабатывала деньги на болотах».
В России одежда Tak.Ori продается 10 лет, а сама Таккори, уроженка украинского Кременчуга, позиционирует себя как «итальянский дизайнер русского происхождения» – она училась в России, а затем переехала в Италию. После начала СВО Таккори неоднократно оскорбляла Россию и ее граждан в соцсетях. Она упрекнула «болота» в том, что «никогда они не были свободными, казаками, гетманами, шляхтой». Когда ей заметили, что украинский президент продал страну НАТО, Таккори заявила: «Если бы продал нас в НАТО, это было бы счастье». В комментариях недовольные позицией Таккори обещали, что откажутся от бренда и «выкинут шапки».
Хлопковая рубашка Tak.Ori на сайте ЦУМа стоит более 55 тыс. рублей, шелковая – почти 80 тыс., платья приближаются по цене к 90 тыс., а некоторые и к 100 тыс. рублей.
Стоит отметить, что в самом ЦУМе не ответили на запрос газеты ВЗГЛЯД по поводу того, почему сеть считает возможным предоставлять площадку для реализации бизнес-интересов человека с антироссийской и русофобской позицией.
Лавров заявил о «военно-техническом» ответе России на полеты F-16 над Украиной
В случае если киевский режим получит американские F-16, российская сторона готова дать военно-технический ответ, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Конечно, будет <…> военно-технический ответ», – сказал Лавров в интервью RT, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия заявила «очень серьезный» демарш в СБ ООН в связи с возможной передачей американских истребителей Украине, поскольку они могут быть оснащены ядерным оружием.
До этого президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Ранее Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Минобороны: Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
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Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что цель удара достигнута – назначенный объект поражен.
Близ Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Левадное Запорожской области – уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты.
Тем временем на Запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное.
В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожено пять боевых бронированных машин.
Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.
На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка ЛНР, а также Новокалиново, Первомайское и Марьинка ДНР.
Близ населенных пунктов Марьинка и Новгородское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. На данном направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
Около населенного пункта Новоселовское ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Близ населенного пункта Кузьмино ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России.
Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости».
БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал.
По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери.
Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска.
Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления
Spiegel: Экипажи танков Leopard ВСУ имитируют поломки, чтобы не идти в бой
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Некоторые танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техник, чтобы не воевать, сообщил Spiegel.
Заряжающий с позывным «Гудзик» признался изданию, что сослуживцы прибегают к различным уловкам, чтобы избежать боя. По их словам, если российский снаряд попадет в башню, «то экипаж превратится в кучу пепла», пишет «Российская газета» со ссылкой на статью Spiegel «Люди, которые идут в бой на Leopard-2»
Украинские танкисты также рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard подорвались на минах, отметив, что на российской стороне воюют не новички.
Кроме того, они признались, что госпиталь в нескольких километрах от линии фронта заполнен ранеными солдатами ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
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Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ
Координатор подполья Николаева рассказал о помощи ВС России в уничтожении 81 единицы техники ВСУ
Российские военные уничтожили состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении которого предупредили из Николаева, заявил координатор движения Сергей Лебедев.
Подпольщик рассказал, что Киев перебрасывает машины через Одессу железнодорожными путями. На одном из фото, сделанном в Одесской области, видно бронированную технику, которая идет в сторону Запорожья, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, жители Николаева рассказали, что на бронетанковом заводе происходит дооснащение активной броней танков Leopard, после чего те отправляются на фронт. При этом вся техника грузится ночью, когда в городе отключают городское освещение на улицах.
Ранее стало известно, как экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
Пушилин заявил об увеличении числа случаев сдачи украинских военных в плен
Бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на ПМЭФ.
У ВСУ наблюдается тенденция к учащению сдачи в плен, это «абсолютно точно», сказал врио главы региона ТАСС.
Это может быть связано с тем, что информация о гуманном обращении с украинскими военнопленными доходит до ВСУ, что подталкивает их к сдаче.
Киевский режим долгое время работал над «расчеловечиванием» своего противника, пытаясь демонизировать российских военных.
В плен же сдаются те военнослужащие ВСУ, которые «загнаны в угол», их командование отказывается эвакуировать раненых, запрещен отход назад, на разных участках фронта действуют заградотряды.
В таких условиях украинские военные вынуждены сдаваться.
Пушков резко отреагировал на просьбу Макрона «повлиять на Россию»
Сенатор Пушков дал совет Макрону в ответ на его просьбу к принцу Саудовской Аравии «повлиять на Россию»
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому повлиять на Киев, чтобы решить украинский вопрос, заявил сенатор Алексей Пушков.
Политик отметил в своем Telegram-канале, что Макрон всех просит «повлиять на Россию», что решить украинский вопрос. По словам Пушкова, есть простой и доступный путь для самого президента Франции – повлиять на Украину, поскольку она полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, добавив, что глава евродипломатии Жозеп Боррель «совсем недавно признал» такую зависимость.
Пушков считает, что обращение Макрона к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману показывает утрату Западом рычагов давления на Москву.
Ранее французские СМИ писали о том, что Макрон попросил Мухаммеда бен Сальмана «использовать свое влияние» на Россию в вопросе Украины.
Названа дата вынесения решения судом ООН по делу «Украина против России»
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Международный суд ООН в Гааге вынесет свое решение по делу «Украина против России» 29 января 2024 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, данный иск был инициирован Украиной в январе 2017 года. Ему предшествовали три года переговоров по дипломатическим каналам, в ходе которых российская сторона аргументированно и последовательно отводила надуманные претензии Киева по части якобы финансирования Россией мифического «терроризма» в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму, передает ТАСС.
Однако, отмечает Захарова, объективная реальность эмиссаров майданного правительства никогда не интересовала, а их цель была в том, чтобы любой ценой «затащить» нашу страну в суд и устроить, с их слов, «показательный процесс над Россией». «Не получилось», – заявила официальный представитель МИД.
Она отметила, что представители России аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины, раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе, ставшего закономерным результатом устроенного в 2014 году радикалами при поддержке Запада силового госпереворота в Киеве.
«Члены российской делегации – юристы-международники из России, Китая, Великобритании, Ирана и Демократической Республики Конго – развили правовые аргументы российской стороны, в деталях останавливаясь на каждом доводе американских адвокатов, выступающих от имени Украины. Указали на примеры фальсификации доказательств и манипуляции фактами со стороны киевских представителей», – сообщила Захарова.
В Польше приняли резолюцию о членстве Украины в НАТО
Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о членстве Украины в НАТО, сообщили местные СМИ.
По данным польских СМИ, за проголосовали 443 депутата, против – двое, семеро воздержались, сообщил Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ признал отсутствие консенсуса по вопросу присоединения Украины к альянсу.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. Однако, по его словам, Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.
Экс-советник главы Пентагона указал на риск прямого столкновении НАТО с Россией
Полковник США Макгрегор: НАТО может вмешаться в конфликт на Украине после разгрома ВСУ
НАТО может официально вмешаться в украинский конфликт, чтобы спасти политическое будущее президента США Джо Байдена после разгрома Россией Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник заявил, что в США заговорили о том, что альянс должен перебросить свои подразделения на Украину. Макгрегор предположил, что причиной такого маневра может стать критическое положение ВСУ на фронте, а также потеря США контроля над ситуацией, пишет «Газета.Ru».
По словам полковника, Запад может пойти на эскалацию конфликта из-за нежелания признать поражение в противостоянии с Россией.
Он также выразил мнение, что Запад не желает признавать поражение в противостоянии с Россией. Поэтому США могут пойти на еще большую эскалацию конфликта, указал Макгрегор.
Также он допустил прямое столкновение НАТО с Россией из-за опасения европейских лидеров и администрации Джо Байдена за свое политическое будущее.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине.