Победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» объявили на ПМЭФ

В ходе ПМЭФ объявили победителей ХХ Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», в финал которого прошли 150 участников от 18 лет, призовые места заняли 43 автора лучших проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов.

Приветствие участникам направил президент России Владимир Путин: «Представленные на конкурс проекты в области образования и науки, медицины и высоких технологий, культуры и искусства – всегда содержательны и интересны, они убедительно демонстрируют громадный творческий, созидательный потенциал молодежи, искреннюю заботу юношей и девушек о будущем России. Желаю вам успехов в осуществлении планов и замыслов и всего самого доброго».

Участниками конкурса в 2023 году стали более 100 тыс. человек из 89 регионов России и 25 стран. Замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов назвал проект масштабным, дающим отличный старт для воплощения живых идей.

«В этом году девиз форума, «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений», прекрасным образом соотносится с духом конкурса, который ежегодно собирает десятки тысяч активных и инициативных участников, педагогов, экспертов, работающих для будущего нашей Великой Родины», – сказал он.

Символом конкурса в этом году стала птица – символ духа народа России. Приветствие направил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин: «Вот уже два десятилетия это успешно зарекомендовавшее себя интеллектуальное состязание объединяет самых талантливых, амбициозных и неравнодушных молодых людей со всей страны, а разработанные ими проекты реализуются в самых различных сферах – от экологии до креативных индустрий. Уверен, что настойчивость, целеустремленность и желание помогать людям, проявленные вами в работе над собственными проектами, еще не раз пригодятся вам в жизни и станут залогом многих дальнейших побед».

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что за пять лет в конкурсе приняли участие 380 тыс. человек. Задача конкурса – открыть возможности и показать, что они доступны каждому независимо от места жительства, возраста и профессии.

Президент Благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова поблагодарила всех, кто помогал развивать проект, педагогов, экспертов, руководителей и выпускников.

В 2023 году экспертизой проектов занималось более 3 тыс. человек. Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова пожелала финалистам проекта достигать всех поставленных целей, а также поблагодарила педагогов и наставников.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что любые изменения появляются из общественной инициативы.

«Надеюсь, что ПМЭФ станет для вас площадкой новых возможностей и мотивацией к дальнейшей работе», – сказал он.

В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, были представлены авторские проекты, направленные на развитие малых городов и сел. ХХ сезон проходил в 14 номинациях для взрослых и специальной номинации для детей до 13 лет.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что из его региона три финалиста в этом году.

Победителей номинации «Большая технологическая разведка моей страны» поздравил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Он пожелал успеха и нестандартных идей всем участникам и победителям проекта.

Традиционно номинация «Интеллектуальная собственность моей страны» проходит при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

«Роспатент поможет авторам воплотить идеи в жизнь – подскажет как грамотно обеспечить правовую охрану разработки, окажет содействие в поиске инвесторов», – рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов.

Первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев отметил роль педагогов, которые, благодаря проекту, получили возможность рассказать о своих уникальных практиках.

Ежегодно Министерство науки и высшего образования Российской Федерации поддерживает реализацию Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова пожелала вдохновения и успехов победителям конкурса.

Второй год самой популярной среди номинаций остается «Моя педагогическая инициатива», а также четвертый год в конкурсе «Моя страна – моя Россия» реализуется номинация «Мой Дальний Восток. Моя Арктика», которая направлена на поддержку проектов по развитию регионов Дальневосточного федерального округа и арктических территорий.

«Создавая авторские проекты, предлагая новые идеи реализации уже действующих инструментов развития территорий, такие как «дальневосточный и арктический гектары», каждый молодой человек может приобщиться к истории и красоте Дальнего Востока и Арктики, сформировать новый вектор эффективного развития этих макрорегионов», – поделилась замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

В завершении торжества участникам предложили праздничный торт.