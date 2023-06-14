Помощник президента Ушаков: В США оказывают мощное давление на страны Африки перед саммитом с Россией

Большая часть африканских государств подтвердили участие в саммите Россия – Африка в ситуации мощного давления на них со стороны США, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, в момент, когда активно ведется подготовка к саммиту, представители африканских стран испытывают мощнейшее давление со стороны Соединенных Штатов и других западных стран, передает ТАСС.

Ушаков добавил, что 17 июня Путин обсудит с делегацией стран Африки украинское урегулирование, стороны согласовывали несколько раз возможные сроки визита африканской делегации.

«Это все было непросто, поскольку эта делегация состоит из руководителей семи африканских стран. Делегацию африканских стран возглавит президент Союза Коморских Островов, в него войдут президент ЮАР Сирил Рамафоса как один из активных авторов концепции проведения переговоров, президенты Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и премьер-министр Египта», – рассказал помощник президента.

Также Ушаков рассказал, что 15 июня Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун встретятся в Москве, а 16 июня выступят на ПМЭФ. По его словам, два президента подпишут декларацию об углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Алжиром.

Кроме того, по информации помощника президента, 27 июня Россию посетит президент Экваториальной Гвинеи, что станет четвертым приездом руководителя этой страны.

«Можно сказать, что для России это год Африки, мы проводим саммит и очень много визитов», – отметил Ушаков.

Российский дипломат также указал, что многие оргвопросы по саммиту БРИКС в ЮАР пока не решены, в том числе по исполнению ЮАР решения Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Путина.

«Документы готовятся, вся проблематика БРИКС в активнейшем обсуждении», – заключил он.

Ранее в Кремле анонсировали большое выступление Путина на ПМЭФ.