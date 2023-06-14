Премьер-министр Мишустин анонсировал переговоры Путина с президентом Алжира Теббуном

Российский лидер Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун проведут переговоры в Москве, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в Кремле состоится беседа российского и алжирского лидеров, что станет важным шагом к углублению стратегического партнерства и ознаменует переход российско-алжирского взаимодействия на новый качественный уровень, передает ТАСС.

Мишустин также отметил, что уровень взаимной торговли между Россией и Алжиром не соответствует потенциалу двух стран, общими усилиями этот показатель можно будет увеличить в разы.

Премьер-министр добавил, что в данный момент идет активное взаимодействие на всех направлениях, прежде всего в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.

«Предлагаем активнее запускать новые совместные проекты – в цифровой сфере и высоких технологиях, телекоммуникациях и транспортной инфраструктуре», – подчеркнул он.

Также Мишустин заверил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран интенсивно развивается, даже вопреки незаконным санкциям.

«В январе – апреле объем взаимной торговли вырос на 65% и превысил 5 млрд рублей. Убежден, что совместными усилиями мы сможем увеличить их в разы», – рассказал премьер.

Ранее сообщалось, что президент Алжира впервые прибыл в Москву с государственным визитом.