Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Российские силы отбили атаку ВСУ на запорожском фронте

Вооруженные силы России остановили нападение украинских военных на одном из участков фронта в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские силы попытались атаковать в среду утром при помощи танка и пехоты, но были уничтожены, передает РИА «Новости».



Рогов добавил, что в настоящее время из-за дождливой погоды украинские войска проводят перегруппировку на линии фронта в Запорожской области. Также продолжается интенсивная контрбатарейная борьба.

Вместе с тем самая горячая обстановка складывается на восточной части фронта в районе Времевского выступа. Там идут тяжелейшие бои, по интенсивности больше чем суммарно на двух других направлениях запорожского фронта – ореховском и васильевском, отметил Рогов.

В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ, добавив, что потери украинской стороны при этом приближаются к катастрофическим.