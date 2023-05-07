Ребенок погиб при катании на самодельных качелях на Урале

Прокуратура Свердловской области: Девятилетняя девочка погибла, качаясь на самодельных качелях в Верхней Туре

В свердловской Верхней Туре началась проверка по факту гибели девятилетней девочки из-за перекручивания веревок на самодельной качели, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как указали в пресс-службе, 5 мая в вечернее время девочка решила покататься на самодельной качели, расположенной во дворе общежития, но из-за перекручивания веревок на самодельной качели ребенок погиб, передает РИА «Новости».

По данным прокуратуры, проходит расследование в чьем ведении находится земельный участок с самодельной качелью, а также оценивается соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В региональном управлении СК сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что сотрудниками полиции проведен подворовый обход, инспекторы ПДН выясняют условия, в которых воспитывалась девочка. По его словам, ЧП имеет признаки несчастного случая, поскольку с погибшим ребенком во дворе находилась ее несовершеннолетняя знакомая, которая, увидев случившееся, побежала звать на помощь взрослых. В итоге девочку доставили в больницу, врачи пытались спасти ребенка, но это им не удалось, добавил он.

Ранее в Подмосковье погиб десятилетний мальчик после того, как на него рухнула горка на детской площадке.