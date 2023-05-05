Традиционный прием в Кремле 9 мая отменили

Захарова: Киевские боевики хотели взорвать руководителей ОБСЕ и дипломата США

Боевики киевского режима хотели ликвидировать действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и главу миссии ОБСЕ в Молдавии, гражданку США Келли Кейдерлинг, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в начале марта был раскрыт заговор против руководства Приднестровья. По данным следствия, исполнителем теракта должен был стать Вячеслав Кисничан, однако заговор был раскрыт.

Выяснилось, что планировался еще один теракт, на этот раз против главы ОБСЕ и американского дипломата.

«Чтобы вызвать широкий международной резонанс и разжечь приднестровско-молдавский конфликт, что неминуемо повлекло бы соответствующую реакцию России. Все это – чтобы отвлечь силы и средства от спецоперации», – написала Захарова в Telegram.

В последний момент Кисничан понял, что не сможет совершить подрыв кортежа ОБСЕ так, чтобы его самого не задело, и отказался от первоначального плана. Захарова уточнила, что во всем этом Кисничан сознался на допросе.

«Убийство высокопоставленных международных чиновников? Никому не кажется, что даже для попутавшего всякие берега Днепра киевского режима это слишком?» – задалась дипломат вопросом. При этом в пресс-службе президента Приднестровья подтвердили, что готовы сотрудничать с ФБР.

«И у меня здесь вопрос к Конгрессу, Сенату США и, прежде всего, Госдепу: все понятно, как вы относитесь к украинцам… А вам ваших… тоже совсем не жалко?» – написала Захарова.

Напомним, в марте в Приднестровье удалось предотвратить теракт, который готовили против должностных лиц региона. Позже стало известно о причастности к этому СБУ, следственный комитет сообщил о задержании двоих человек.

