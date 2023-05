Журналистов Reuters и Bloomberg не пригласили на встречу ОПЕК+ в Вене Financial Times: Журналистов Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal не пригласили на встречу стран ОПЕК+ в Вене 31 мая 2023, 23:59 Текст: Антон Никитин

Организаторы предстоящей 4 июня встречи государств ОПЕК+ в Вене отказались направлять приглашения журналистам Reuters и Bloomberg, а также газеты The Wall Street Journal, сообщила британская Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Источник издания утверждает, что за решением не направлять приглашения журналистам Reuters и Bloomberg, а также газеты The Wall Street Journal стоял министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. При этом Financial Times и ряд других отраслевых изданий получили приглашения освещать предстоящее мероприятие, передает ТАСС. Появились спутниковые фото штаба ГУР минобороны Украины после российского удара

Фото: gur.gov.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Опубликованы снимки из космоса штаб-квартиры Главного управления разведки украинского минобороны до и после удара ВС России, на снимках заметно множество ям. Спутниковые снимки сделали 25 и 30 мая соответственно, передает «Российская газета». Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки. Генерал ВСУ назвал главный просчет Зеленского Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал просчетом Зеленского неспособность оценить противника

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Алексей Дегтярев

Глава украинского государства Владимир Зеленский просчитался в оценке способностей ВС России, это привело к катастрофе для Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Прошлые просчеты в силе Российской армии стали «великой бедой» для киевского режима, заявил он в интервью украинскому телевидению, передает РИА «Новости». Зеленский хвастался, что ВСУ «сломали хребет» российским военным, но это не отражает реальную ситуацию, указал Кривонос. По его словам, у России есть техническое и количественное преимущество, армия обучена. Ранее Кривонос заявлял, что из-за Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском. Новости СМИ2 Прорвавшуюся из Польши россиянку с детьми передали российским дипломатам в Бресте Прорвавшаяся из Польши в Белоруссию россиянка с тремя детьми переданы сотрудникам генконсульства России 31 мая 2023, 11:32 Прорвавшаяся через польско-белорусскую границу россиянка с тремя детьми, двое из которых имеют шведское гражданство, переданы представителям генконсульства России в Бресте, сообщил Государственный погранкомитет Белоруссии. В интервью белорусской государственной телерадиокомпании «Брест» женщина рассказала, что ее зовут Зулейхан и в 2014 году она из Чечни вместе со старшими детьми переехала к мужу, который работал в Швеции.

По словам женщины, сначала жизнь складывалась хорошо, но однажды супруги были задержаны «по роковой ошибке», а их детей передали опекуну. Вернуть их удалось только после длительных судебных разбирательств. После этого семья переехала в Польшу и пыталась вернуться в Россию, но польские власти не выпускали родителей с детьми, передает ТАСС. Во вторник семья в очередной раз попыталась выехать из Польши. Однако родители поняли, что пограничники на пункте пропуска «Тересполь» не намерены выпускать двоих детей, имеющих гражданство Швеции. Тогда родители предприняли попытку прорваться из Польши в Белоруссию. Автомобиль с пассажирами сбил шлагбаум на польской стороне, преодолел польские заграждения и, проколов шины, остановился перед затором у моста через Западный Буг. После этого женщина с тремя детьми побежала на белорусскую сторону, а отец семейства развернул автомобиль поперек дороги и попытался помешать польским пограничникам. Мужчина был задержан на территории Польши. Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Москву Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не поддерживают использование американской техники для атак по России

Фото: Bonnie Cash/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с утверждением, что американские власти при контактах с представителями Украины давали понять, что якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России. Отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что власти США якобы не поддерживают применение произведенной в Соединенных Штатах техники для атак по территории России, передает ТАСС. По словам Жан-Пьер, США якобы очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами. Пресс-секретарь Белого дома вновь повторила, что США якобы не поддерживают атаки по территории России. При этом Жан-Пьер не стала уточнять, говорит ли она о случаях использования для атак американской техники или же о всех нападениях. Накануне в МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим. Новости СМИ2 Снайпер группировки «Юг» рассказал о странном поведении украинских военных Снайпер группировки «Юг» рассказал об отчаянном поведении украинских военных 31 мая 2023, 08:19 Текст: Алина Власенко

Снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что у украинских военных порой отсутствует инстинкт самосохранения. Так, снайпер вспомнил случаи, когда украинские военные выходили без оружия, без брони и экипировки. По его словам, это выглядело очень отчаянно. «Либо они принимают что-то определенное», – добавил боец, передает РИА «Новости».

Ранее пленный украинский солдат Петр Панайотов рассказал, что командиры за бутылку дорогого виски закрывали глаза на массовое употребление наркотиков в украинских войсках, наркотическая зависимость не является отводом для призыва в ВСУ. Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Американский посол в Южно-Африканской Республике Рубен Бригетти, заявлявший о якобы ведущихся поставках оружия из этой страны в Россию, должен знать свое место, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В случае если американскому или любому другому «заокеанскому, заморскому» послу что-то показалось, то «надо знать свое место и не лезть в чужие дела», заявил Лавров, передает ТАСС. Россия никогда не нарушает международные нормы, но их регулярно нарушает Запад, декларирующий свой нейтралитет в отношении украинского конфликта. Он накачивает киевский режим огромным количеством современных дальнобойных систем и небезопасных вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, заключил министр. Бригетти заявлял, что ЮАР якобы поставляет вооружение Российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Кроме того, в конце апреля ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США. После его заявлений президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое заходило в конце 2022 года в один из портов страны. Новости СМИ2 ВКС России уничтожили в порту Одессы последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко», подтвердило Министерство обороны России. Удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Ранее военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщал, что в ходе ночного удара по военным объектам в порту Одессы был уничтожен средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» украинских ВМС. Глава Еврокомиссии возмутила грузин своими словами про Украину Генсек «Грузинской мечты» Каладзе назвал возмутительными слова главы ЕК фон дер Ляйен про Украину

Фото: REUTERS/Said Tsarnayev

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Возмутительным» назвал мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в среду на международном форуме в Братиславе сказала, что Украина стала первой страной, которая подверглась нападению из-за желания быть членом европейской семьи, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Самое возмутительное и плохое в заявлении Урсулы фон дер Ляйен то, что это против Украины впервые в истории Россия начала военные действия из-за желания той вступить в Евросоюз. Получается, что война–2008 – это как бы ничего», – сказал он. По его словам, «получается, что наши герои напрасно погибли, напрасно сражались?!» Каха Каладзе назвал такую трактовку вопроса «абсолютно неприемлемой». «Мы должны ценить собственную страну. Наш путь – это европейское будущее. Но такие заявления вызывают большое негодование лично во мне, человеке, родившемся в Грузии и гордящемся тем, что является грузином», – заявил он. Лидеры Грузии в последнее время регулярно критикуют западных политиков за то, что те «забывают» о войне–2008, а также требуют от Грузии, участвующей в международных рестрикциях против России, вводить двусторонние санкции против Москвы. Новости СМИ2 Politico: В Польше может начаться гражданская война из-за закона о «влиянии России»

Фото: Jakub Wlodek/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

В Польше может начаться гражданская война из-за создания комиссии по изучению «влияния России», заявил обозреватель Politico Войцех Кось. По мнению обозревателя, президент Польши Анджей Дуда может воспользоваться комиссией для преследования собственных политических противников, к примеру, экс-премьера страны Дональда Туска, передает RT со ссылкой на Politico. В этой связи издание отмечает, что такие действия польского правительства могут привести к гражданской войне в Польше. Как заявил глава партии «Польша 2050» Шимон Головня, Дуда в данный момент серьезно ослабил страну изнутри и за ее пределами. «Он решил развязать гражданскую войну в Польше», – подчеркнул он. Ранее Дуда заявил, что республика должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России. Гагин: Украина начала «ползучее контрнаступление»

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Текст: Дмитрий Зубарев

ВСУ начали «ползучее контрнаступление», предположил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, на данный момент нет информации о том, когда реальное контрнаступление может произойти, но существует предположение, что Украина уже начала предпринимать некое «ползучее контрнаступление», передает ТАСС. Гагин добавил, что оживление фронта со стороны противника, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, а также усиление работы артиллерии «с той стороны» – это и есть предпосылки к этому наступлению. Напомним, в понедельник командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о скором контрнаступлении украинских войск. Новости СМИ2 Токаев призвал изучать «мрачные страницы» истории Казахстана Президент Казахстана Токаев призвал жителей республики изучать «мрачные страницы» истории

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей республики продолжать изучать «мрачные страницы» истории, преступления тоталитаризма и восстанавливать справедливость в отношении всех невинно пострадавших. Токаев заявил, 31 мая в Казахстане отдают дань памяти жертвам политических репрессий и голода. По его словам, преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании народа республики. Он призвал продолжить изучение этих «мрачных страниц» истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших, передает ТАСС. Как считает Токаев, каждый житель Казахстана должен усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Напомним, в понедельник Токаев заявил об отсутствии у Казахстана необходимости вступать в Союзное государство. Си Цзиньпин призвал китайских силовиков подготовиться к «наихудшему сценарию»

Фото: Xinhua/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Высокопоставленным чиновникам, отвечающим за национальную безопасность Китая, необходимо подготовиться к «наихудшему сценарию» и быть готовым к наращиванию усилий по противодействию как внутренним, так и внешним угрозам, заявил глава КНР Си Цзиньпин. CNN пишет, что, по словам главы КНР, в настоящее время существенно осложнилось положение в сфере национальной безопасности. Си Цзиньпин уточнил, что руководителям необходимо подготовиться к тому, что события будут развиваться по наихудшему сценарию, и, соответственно, им нужно быть готовыми к серьезным испытаниям, передает «Российская газета». В рамках подготовки, отметил он, необходимо увеличить темпы модернизации системы нацбезопасности, добиться повышения эффективности сил и средств, повысить уровень образования в этой сфере. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой. 6 мая источники сообщили, что США собираются использовать применяемую для военной помощи Украине ускоренную процедуру, чтобы передать Тайваню «вооружения или вспомогательное оборудование» на 500 млн долларов. Новости СМИ2 В Германии решили отозвать разрешение на работу четырех из пяти генконсульств России

Фото: Monika Skolimowska/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

В Берлине приняли решение отозвать разрешение на работу четырех из пяти генконсульств России, сообщает МИД Германии. Так, власти Германии закроют до ноября генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений Германии в России, передает ТАСС. Как отметил спикер МИД Германии Кристофер Бургер, в Берлине хотят структурных изменений. «Чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, правительство Германии приняло решение закрыть германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске», – сказал он, добавив, что их работа уже значительно ограничена. Также Бургер назвал «шагом к эскалации» решение России о сокращении персонала германских учреждений. Глава МИД Германии отметил, что касательно отзыва согласия на деятельность четырех из пяти российских генконсульств проинформирован МИД России, от них потребовали незамедлительно инициировать процесс закрытия четырех генконсульств в ФРГ и завершить его самое позднее до 31 декабря 2023 года. В начале мая часть работников дипмиссии Германии уехали из России. Так Москва ответила на массовую высылку дипломатов из Берлина. Издание Bild сообщало, что речь идет о высылке 34 немецких дипломатов.

Ранее немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Россия сократила допустимое количество сотрудников германских учреждений в России до 350, и сотням немцев предстоит до начала лета уехать из страны.

Военный эксперт: Россия поставила крест на мечте Зеленского о десанте морских бригад Военный эксперт Дандыкин: Уничтожение «Юрия Олефиренко» стало возмездием за нападение на «Ивана Хурса»

Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

Россия нанесла противнику в первую очередь серьезный моральный удар. Кроме того, уничтожение «Юрия Олефиренко» ставит крест на мечте Зеленского о воссоздании на Украине морской пехоты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко». «Корабль «Юрий Олефиренко» – это среднее десантное судно, задача которого – доставить и высадить военный контингент в определенную точку. Но в нынешних условиях Украина в принципе не могла осуществить такую операцию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин. «Более того, существовало немало вопросов относительно боеготовности корабля. Были сообщения о том, что судно находится, мягко говоря, в удручающем состоянии, поскольку работы по ремонту и техническому обслуживанию не проводились довольно давно. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что в последнее время ВСУ стали организовывать все больше провокаций в отношении России», – отметил собеседник. «Не исключаю, что последней каплей в чаше российского терпения стала украинская атака на «Ивана Хурса». Полагаю, что решение об уничтожении «Юрия Олефиренко» имеет не только практическое, но и идеологическое значение. Мы нанесли серьезный моральный удар противнику, практически полностью уничтожив его флот», – подчеркивает собеседник. «Сейчас у ВСУ остался лишь корвет «Гетьман Мазепа», который строится в Стамбуле. Перебросить его к берегам Украины не получится – в акватории Черного моря он тут же будет устранен. Это правда, которую Зеленскому придется принять как данность. Его мечты о создании корпуса морпехов по американскому образцу и о десантах канули в лету», – резюмирует Дандыкин. Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко». Об этом сообщило Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Отмечается, что удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы. В понедельник советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры. Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром. Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины. Новости СМИ2 Российская авиация нанесла удары по 1-й бригаде спецназа Украины Минобороны: Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины 31 мая 2023, 05:59 Текст: Антон Никитин

Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Как рассказал офицер Минобороны РФ, авиацией группировки войск «Запад» нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения ВСУ и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВС Украины и подразделениям территориальной обороны, передает РИА «Новости». Кроме того, как сообщил Зыбинский, на купянском направлении, в районе населенных пунктов Старица и Вишневое, артиллерией уничтожены два минометных расчета противника, поражены гаубицы ВСУ в районе населенных пунктов Лозавая и Западная. В Минобороны также сообщили, что ВС России сорвали пять попыток ротации подразделений противника на передовых позициях ВСУ в полосе обороны 6-й общевойсковой армии. Накануне Минобороны заявило о поражении высокоточным оружием центральных пунктов принятия решения ВСУ.