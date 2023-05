Нефть подешевела на слабой статистике из Китая Индия нарастила импорт российской нефти в 14 раз «Коммерсант»: Импорт Индией российской нефти вырос в 14 раз в 2022/23 финансовом году 31 мая 2023, 11:26 Текст: Ольга Никитина

Импорт нефти из России в 2022-2023 финансовом году вырос до 31,02 млрд долларов с 2,2 млрд долларов – в 14 раз в сравнении с показателями предыдущего года, свидетельствуют данные Резервного банка Индии. Согласно отчету, доля российских поставок в импорте углеводородов в Индию увеличилась за отчетный период с 2% до 19,1%. Как отмечает Резервный банк страны, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя по этому показателю Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ, пишет «Коммерсант». Уточнятся, что за минувший финансовый год Россия поставила в Индию 50,84 млн тонн нефти. При этом в стоимостном выражении российский импорт нефти в Индию уступил поставкам из Ирака, поскольку на нефть из России действует введенный западными странами ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Ирак, как уточняет издание, поставил Индии 50,31 млн тонн топлива, получив 33,37 млрд долларов. В число крупнейших поставщиков нефти в Индию также вошли Саудовская Аравия (39,37 млн тонн), ОАЭ (21,5 млн тонн) и США (15,16 млн тонн). Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала неофициальные данные о росте ввода новых нефтяных скважин в России и о рекордном экспорте сырой нефти. Семья россиян прорвалась через границу из Польши в Белоруссию Польская RMF сообщила о «прорыве семьи россиян» через границу из Польши в Белоруссию

Фото: REUTERS

Текст: Ольга Никитина

Семья российских граждан с детьми на автомобиле утром вторника якобы «прорвалась» на территорию Белоруссии через польский пограничный переезд в Тересполе, сообщили польские СМИ. По данным радиостанции RMF, супружеская пара россиян с ребенком и еще двумя детьми со шведскими паспортами находилась в автомобиле марки BMW со шведскими номерами. Радио сообщает, что автомобиль якобы рванул с места после того, как польский пограничник забрал у всех пассажиров паспорта для контроля. Утверждается, что, несмотря на пробитые колеса, машина доехала почти до середины моста, который разделят Польшу и Белоруссию, передает ТАСС. Утверждается, что женщина с детьми смогла «добежать» до территории Белоруссии, а мужчину задержали пограничники. Ему предъявят обвинение в попытке незаконного пересечения польской границы. Дети со шведскими паспортами, как утверждают польские СМИ, были не вправе покидать территорию королевства. Напомним также, 26 мая польские власти решили закрыть движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков с товарами. Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины

Фото: Минобороны РФ

Текст: Алексей Дегтярев

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные нанесли удары ракетами по центрам принятия решений киевского режима, где готовились теракты на российской территории, сообщило Минобороны России. ВС России в течение суток нанесли групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В этих пунктах велась подготовка терактов на территории России под руководством западных спецслужб. Все назначенные цели поражены, заключили в министерстве. Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожены до 40 украинских военных, три автомобиля и САУ «Гвоздика». Возле поселка Синьковка (Харьковская область) пресечена деятельность украинской ДРГ. Около поселка Московка (Харьковская область) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На Краснолиманском направлении поражены подразделения противника у поселков Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). На этом направлении ликвидировано свыше 85 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика». На Донецком направлении ликвидировано до 145 украинских военных, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30. Возле поселка Красное в ДНР уничтожен склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены силы противника у поселков Великая Новоселка и Времевка (ДНР). Возле Владимировки в ДНР уничтожена украинская ДРГ. За сутки на этих направлениях уничтожено более 140 украинских военных и четыре автомобиля. На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 30 военнослужащих, пять машин, САУ «Акация» и гаубицы Д-30 и «Мста-Б». ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Уничтожены восемь беспилотников у поселков Инженерное (Запорожская область), Старомайорское (ДНР), Коломыйчиха (ЛНР), Великий Выселок и Петровское (Харьковская область). С начала СВО уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4379 беспилотников, 424 ЗРК, 9328 танков и других боевых бронированных машин, 1100 машин РСЗО, 4941 орудие полевой артиллерии и минометов. Кадыров пообещал ВСУ «месть в полном смысле слова» в зоне СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Атака дронами по Москве не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал, что вскоре за подобные нападения Украину ждет ответ в зоне СВО. В своем Telegram-канале он написал, что любой, кто знаком с методами террористов, подготовленных по американским шаблонам, понимает, что это попытка обратить на себя внимание и выиграть информационные очки после крупных поражений «на земле». По словам Кадырова, излюбленный метод террористов – бросать трусливо позиции и избегать открытого честного боя, чтобы отсиживаясь где-то в теплом местечке, в штабах, отдавать приказы об атаке объектов далеко не военной инфраструктуры и громко заявлять о своих победоносных действиях. «У нас шайтаны так же «побеждали», пока их не дешайтанизировали, – отметил глава Чечни. – Киевское нацистское руководство принимает решения, которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами». По его мнению, меры реагирования на подобные попытки атаковать должны быть жестокими, «тут не надо цацкаться и церемониться». «Штаты вечно вешают ярлык террориста на любого без суда и следствия, а у нас тут явные доказательства террористической деятельности. Бить по местам скопления этих террористических лидеров, пока не останется мокрое место, чтобы остальным неповадно было даже думать плохо в сторону России», – написал Кадыров.

«Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», – рассказал глава Чечни.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников, заявил президент России Владимир Путин. «Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», – заявил глава государства, передает ТАСС. При этом в системе еще «есть над чем работать», отметил он.

Руководству России понятно, что нужно делать для уплотнения противовоздушной обороны города. Провокации украинской стороны рассчитаны на зеркальные действия России, сказал Путин. «Посмотрим, что с этим делать», – сказал президент. Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим. На Украине собрались открыть дело из-за возможной госизмены Зеленского Депутат Рады Лерос: Суд обязал открыть уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Украинский суд обязал госбюро расследований Украины завести уголовное дело о возможной государственной измене со стороны президента страны Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос. Лерос написал в Telegram, что суд обязал открыть уголовное дело по статье «Государственная измена» на «Зеленского и Ко». Он сообщил, что «карманное» ГБР отказалось начинать расследование в отношении Зеленского, который, как утверждает депутат, назначил «агентов ФСБ» на ключевые должности в СБУ. Депутаты Рады при этом через суд обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование, сообщил Лерос. Главными фигурантами дела станут, помимо самого Зеленского, глава президентского офиса Андрей Ермак, его зам Роман Машовец, экс-председатель СБУ Баканов и бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко, которых будут допрашивать, сообщил Лерос. Лерос избрался в украинский парламент от партии «Слуга народа», но в 2020 году его исключили из фракции, напоминает РИА «Новости». В июле 2022 года Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение «многочисленными фактами госизмены» со стороны сотрудников указанных ведомств. Кроме того, он инициировал «кадровую ревизию» среди сотрудников СБУ. Новости СМИ2 Грузия назвала условие присоединения к авиасанкциям против России 30 мая 2023, 11:45 Текст: Дмитрий Александров ,

Вопрос присоединения Грузии к авиационным санкциям против России встанет на повестку дня после вступления страны в Евросоюз, заявил мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Грузия пока не член ЕС. Мы независимое, суверенное государство, которое стремится в Европу и желает европейской интеграции. Когда у нас будет статус, когда станем членами ЕС, конечно же, примем такие решения, которые отвечают общим интересам», – сказал он журналистам. Накануне послы ЕС прибыли с демаршем к вице-премьеру Грузии Левану Давиташвили из-за возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Каха Каладзе отметил, что западные дипломаты всегда требовали от Грузии санкций против России, но та, участвуя в международных рестрикциях, не вводит прямые санкции «исходя из интересов страны». При этом он подчеркнул, что «нет никакой связи между возобновлением полетов и якобы сближением с Россией». По его словам, «открыта сухопутная граница, а ранее полеты осуществлялись через Ереван». «Прямые рейсы не противоречат нашему европейскому будущему и евроинтеграции», – заявил он. «Мы не примем решений, которые не отвечают интересам Грузии и ее граждан», – отметил генсек правящей партии. Серия взрывов прогремела в Мелитополе Рогов: В Мелитополе прогремели взрывы, сработала система ПВО

Фото: Иван Скиртач/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Серия взрывов произошла в Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил в своем Telegram-канале, что один из взрывов был особенно мощным и объемным. Рогов отметил, что система ПВО отработала по ракетам, летящим на Мелитополь. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим усилил террористическую активность в Запорожской области. Новости СМИ2 На Украине сообщили об отключении света по всей стране ДТЭК сообщил об отключении света по всей Украине

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Отключение электроэнергии началось на всей территории Украины, сообщил во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК. Отмечается, что отключение света в стране происходит из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщил жителям, что света нет якобы «из-за сбоя в сети электроснабжения». Ранее СМИ Одессы сообщало, что в городе остановился электротранспорт, а в некоторых домах нет света. Позже издание «Страна» сообщало об отключении света в некоторых районах Харькова, Винницы, Полтавы и в Днепропетровской области. Россия решила закрыть отделения генконсульства Финляндии в Петербурге и Мурманске Россия решила отозвать разрешение на работу отделений генконсульства Финляндии в Петербурге и Мурманске 30 мая 2023, 19:18 Текст: Кристина Цыцура

С 1 июля Россия отзывает согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генконсульства Финляндии в Петербурге, сообщили в МИД России. Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря во вторник вызван в МИД России, где ему сообщили о закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в Лаппеенранте, передает ТАСС. В российском ведомстве сообщили, что Москва сокращает с Финляндией взаимное консульское присутствие из-за конфронтационного курса в отношении России. Посла уведомили об отзыве согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генконсульства страны в Петербурге, которые функционировали с начала 1990-х годов. Работа консульств прекращена, так как оно не соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений. Ранее Россия закрыла консульство в Гетеборге и в Санкт-Петербурге, выслав пятерых шведских дипломатов. Новости СМИ2 Шойгу назвал потери ВСУ за месяц Шойгу: ВСУ за месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих и более 400 танков

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Перед началом контрнаступления вооруженные силы Украины собираются предпринять операции, направленные на «подрыв морального духа» России, сообщают западные СМИ. Высокопоставленный украинский чиновник заявил газете Financial Times, что успешное наступление «начинается с успешного психологического наступления», пишет РБК. Издание отмечает, что такими «психологическими атаками» являются нападение дронов на Кремль и на корабль «Иван Хурс», а также вылазка диверсантов в Белгородской области. Кроме того, утром вторника украинскими дронами был атакован столичный регион России. Еще один источник издания, который, как утверждается, является представителем разведки Украины, заявил, что нападение диверсантов и будущие операции призваны ударить «по моральному духу и заставить Россию передислоцировать войска» вдоль границы. Напомним, утром вторника Киев ударил по Москве и Московской области восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на столичный регион стоит киевский режим. Там отметили также, что профильные российские службы отреагировали эффективно, система противовоздушной обороны сработала хорошо. Сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что террористическая атака ВСУ на столицу – очередная провокация со стороны Украины, но запугать россиян не удалось. Новости СМИ2 Юрист объяснил, имеет ли право арендатор дачи на выросший на ней урожай Юристы разъяснили важные моменты при аренде и сдаче загородной недвижимости

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Все возможные спорные моменты при аренде загородной недвижимости должны быть прописаны в договоре. В том числе, имеет ли право арендатор собирать урожай на снимаемой даче, кто должен косить траву и обрабатывать растения от вредителей, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, рассказывая о частых проблемах при аренде и сдаче загородной недвижимости. «Сейчас вопрос сдачи в аренду загородной недвижимости очень актуален, так как многие – особенно люди с детьми – предпочитают проводить время на даче или в деревне. Но загородный дом есть не у всех, а поэтому возникает необходимость его аренды на летний период», – говорит юрист НП Российская Гильдия Риэлторов Оксана Байрамова.

При этом как арендатор, так и арендодатель могут столкнуться с рядом проблем, предупреждает специалист. В первую очередь следует обращать внимание на то, кто владеет недвижимостью. Заключать договор надо либо с собственником, который может с помощью соответствующих документов, доказать, что недвижимость принадлежит именно ему, либо с представителем владельца недвижимости – чаще всего им выступает риэлторская компания или частный риэлтор. «Бывают случаи, когда недвижимость досталась по наследству. В связи с этим собственников может быть сразу несколько. Если при просмотре оригиналов правоустанавливающих документов обнаруживается, что владелец не один, то необходимо выяснить, согласны ли другие собственники сдавать недвижимость, например, попросить организовать встречу с ними. В противном случае надо отказаться от аренды этого объекта: если недвижимость сдана без ведома другого собственника, то он сможет потребовать выселения арендаторов», – подчеркивает юрист. Также немаловажно попросить организовать знакомство с председателем поселка или товарищества, рекомендует собеседница. Это необходимо, чтобы председатель знал, что в загородном доме поселились не какие-то злоумышленники, а арендаторы. А если с председателем не познакомиться, либо не уведомить его о том, что в доме будут жить не собственники, есть риск того, что он забьет тревогу, вызовет полицию или устроит иные неприятности вследствие своей бдительности. «Ну, и не забываем, что сами объявления могут быть фейковыми, не соответствовать действительности, поэтому арендатору необходимо самостоятельно ездить на объекты, чтобы удостовериться, что там все так, как и было описано. В том числе, при заключении сделки нужно проверить все предметы на работоспособность, чтобы потом никого не обвинили в поломке. Но бывает и так, что арендатор все проверял, заехал в дом и спустя несколько дней обнаруживает скрытые проблемы, например, при работе стиральной машины, плиты и микроволновки выбивает электричество. Тут нужно связываться с арендодателем, чтобы он устранил проблему», – рассказывает Байрамова. Однако не во всех случаях человек, который сдает жилье, готов решать такие проблемы, предупреждает она. Именно поэтому следует предусмотреть в договоре об аренде недвижимости пункты касательно скрытых дефектов. Особенно, если это касается электрики дома. При этом доказать, что дефект был скрытым и съемщик в нем невиновен, непросто: это можно сделать только с помощью специальной экспертизы. Риск таких ситуаций существенно снижается, если при аренде жилья обратиться в риэлторскую компанию. Тогда специалисты за съемщика проведут все проверки, помогут с заключением договора. Специалист также обращает внимание на то, что все сделки между арендатором и арендодателем должны быть подкреплены соответствующим договором. Таким образом под защитой в какой-либо ситуации окажутся оба. Например, в случае, если арендатор в течение месяца или более не оплачивает жилье, можно будет потребовать его выселения. Также договор помогает зафиксировать состояние имущества, которое находится на арендуемой территории. Все предметы бытовой техники, какие-то ценности, садовая мебель и прочее необходимо прописать в акте. Юрист Иван Кузнецов рассказывает, что для «фиксации всех предметов мебели и техники» достаточно фотографий. При заключении договора арендодателю необходимо их выслать в любой мессенджер, в котором он будет общаться с арендатором. Эта процедура зафиксирует состояние объекта, ремонта, а также всех находящихся там вещей. «Вообще нужно сказать, что любая переписка с собственником является юридическим актом. Но договор лучше заключать всегда, проверять, действительно ли арендатор является собственником. А если он не является владельцем, то тут уже нужно разбираться, на основании чего он сдает в аренду недвижимость», – объясняет собеседник. Арендодателю также следует быть внимательным к тому, кому он сдает помещение, продолжает эксперт. Так можно попасть в ситуацию, когда дом сняла, например, семейная пара, а по факту там будут жить рабочие из Средней Азии. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо прописывать в договоре не только личные данные арендатора, но и тех людей, с которыми он планирует жить в съемном доме. Немаловажно регулярно навещать арендаторов. Это можно делать как самостоятельно, так и попросить присматривать за новыми постояльцами председателя поселка, либо соседей, советует эксперт. Частоту визитов также следует прописать в договоре. Если обнаруживается, что на съемной даче живут третьи лица, то по факту нарушения договора арендодатель имеет права выселить жильцов, поясняет юрист. «Наличие у жильцов животных, детей – все это также следует согласовывать и прописывать в договоре. Еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, это территория, на которой расположена недвижимость.

При заключении договора необходимо прописывать, можно ли арендатору и живущим с ним людям собирать урожай, например, с плодовых деревьев на этом земельном участке. Потому что были случаи, когда это делать запрещалось»,

– предупреждает Кузнецов.

Юрист также рекомендует оговаривать с арендодателем проведение обработки территории от вредителей, клещей. Особенно это актуально для арендаторов, у которых есть животные. То же самое касается содержания сада: должен быть прописан своевременный уход за ним, включая покос травы. Как правило, данную функцию на себя берет арендодатель, но чтобы избежать споров или конфликтных ситуаций в процессе проживания, такие нюансы лучше прописать в договоре. Ранее глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что работы на дачном участке очень полезны для здоровья, поскольку это дополнительная физическая нагрузка. При этом врач порекомендовал мужчинам не работать на участке без футболки, поскольку есть риск застудить поясницу. Если же человек по какой-либо причине все-таки решает работать с голым торсом, лучше надеть пояс из собачьей шерсти – с ним не жарко, он хорошо продувается и в достаточной степени защищает даже от небольшого ветра. Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Москву Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не поддерживают использование американской техники для атак по России

Фото: Bonnie Cash/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с утверждением, что американские власти при контактах с представителями Украины давали понять, что якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России. Отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что власти США якобы не поддерживают применение произведенной в Соединенных Штатах техники для атак по территории России, передает ТАСС. По словам Жан-Пьер, США якобы очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами. Пресс-секретарь Белого дома вновь повторила, что США якобы не поддерживают атаки по территории России. При этом Жан-Пьер не стала уточнять, говорит ли она о случаях использования для атак американской техники или же о всех нападениях. Накануне в МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим. Новости СМИ2 В результате обстрела Белгородской области со стороны Украины есть погибшие Губернатор Гладков сообщил об обстреле ПВР с мирными жителями в Белгородской области, есть погибшие и раненые

Фото: Татьяна Симоненкова/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные провели обстрел пункта временного размещения (ПВР) с отселенными жителями в Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с мирными жителями, отселенными из поселков Шебекинского округа, среди них есть раненые и погибшие, заявил Гладков, передает ТАСС. Губернатор пояснил, что отправился на место, подробности сообщит позже.



Ранее во вторник он сообщал, что в регионе за сутки зарегистрировали около 220 прилетов со стороны ВСУ.