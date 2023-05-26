Москва заявила об угрозе дальнейшего обострения отношений России и США

Рябков: Повестка отношений России и США сейчас убогая, есть угрозы дальнейшего обострения

Повестка в отношениях России и США в настоящее время «убогая», в некоторых аспектах есть угроза дальнейшего обострения, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что ход предвыборной гонки в США и шансы кандидатов совершенно не касаются России. Российские власти, отметил он, будут готовы продолжать диалог с теми, кто придет к власти или останется у власти. При этом в отношениях России и США необходимо заниматься решением «тотального кризиса», вне зависимости от результатов предстоящих американских выборов, заявил замминистра иностранных дел.

Возможность разрядки в отношениях двух стран, добавил Рябков, «не в руках кого бы то ни было из претендентов на пост президента США». По его словам, американская верхушка, вне зависимости от партийности, консолидирована на антироссийской основе, и в этом дело зашло далеко, отметил он, добавив, что ситуация приобретает характер обстоятельств непреодолимой силы, передает ТАСС.

Рябков выразил сомнение в возможности того, что к власти в США может прийти личность настолько сильная, как это бывало в истории, что штурвал будет повернут настолько круто и резко, что изменится курс огромного корабля.

Отвечая на вопрос о возможном изменении отношений двух стран в случае избрания президентом Дональда Трампа, Рябков напомнил, что, занимая пост главы американского государства, Трамп ввел беспрецедентное количество санкций против России. Он задался вопросом о том, исходя из чего сохраняется иллюзия, что его нахождение у власти сулит какие-то улучшения.

Готовиться необходимо к худшему, добавил Рябков.

Рябков также сообщил, что телефонные контакты между Россией и Соединенными Штатами периодически происходят, но Вашингтон не демонстрирует готовность к выправлению отношений. По его словам, Россия готова обсуждать с США любые вопросы на условиях взаимного уважения и равноправия, но не будет «бегать за американцами, их упрашивать и уговаривать».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.