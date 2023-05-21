Российские средства ПВО за сутки перехватили 15 снарядов HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет Storm Shadow

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21 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
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Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
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План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

Остановить боевые действия США хотят по корейской модели Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Вашингтоне понимают, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» рискует завершиться разгромом украинских сил. На этот случай готовится альтернативный план – такой, какой сильно не понравится Владимиру Зеленскому и отдаленно похож на план Китая. Но России он в перспективе не сулит ничего хорошего.  Подробности...
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Участникам СВО подготовили надежные тылы

Филиалы фонда «Защитники Отечества» 1 июня откроются во всех регионах России t.me/fond_ZO/81
С 1 июня во всех регионах России открываются филиалы фонда «Защитники Отечества». Они будут оказывать участникам СВО и их семьям социальную, юридическую, психологическую и другие виды помощи. Газета ВЗГЛЯД пообщалась с соцкоординаторами фонда и выяснила, в чем заключаются основные тонкости их работы.  Подробности...
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США привязали к себе Сербию одним большим преступлением

США вынудили Сербию учитывать их мнение худшим способом из возможных usembassy.gov
МИД Сербии заявил, что развитие отношений с США – его стратегическая задача. Поскольку Вашингтон заставляет Белград разрушить отношения с Москвой, это заявление было воспринято наблюдателями как анонс скорого разрушения. В реальности все сложнее: американцы стали важным ориентиром для сербского мира из-за своего преступления.  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Для победы России нужна сверхидея

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России. Подробности...

Бахмут взят. Слава русскому солдату!

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

«Большая семерка» пытается бороться со всем миром

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер»
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    Главная тема


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    деоккупация донбасса


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    живучесть в дуэлях


    В США предсказали судьбу F-16 в случае поставок на Украину

    «больше не бахмут»


    Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска

    Видео

    «сатирическая картина»


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    «загоняют в угол»


    Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой

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    При атаке на «Пэтриот» у «Кинжала» был тайный помощник

    альтернативный план


    План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    запрос на восстановление


    Вадим Трухачёв: России стоит плотнее работать с Грецией

    глобальный масштаб


    Дмитрий Винник: Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

    новая психология


    Борис Акимов: Философия – единственная профессия будущего

    специальный репортаж


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    Российские средства ПВО за сутки перехватили 15 снарядов HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет Storm Shadow

    21 мая 2023, 13:57

    Текст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 15 реактивных снарядов HIMARS, «Ураган» и дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российскими силами были поражены девять украинских БЛА в ДНР, ЛНР и Энергодаре Запорожской области. Отмечается, что на Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожены более 65 украинских военнослужащих.

    Как указали в Минобороны, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение противнику в ДНР и Запорожской области, а также была пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

    По данным ведомства, ВС РФ уничтожили на данных направлениях боевую машину пехоты, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу «Мста-Б», а в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

    В Минобороны заявили, что на Херсонском направлении за сутки поразили шесть автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Акация», а в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

    Ведомство уточнило, что российские войска в течение суток уничтожили 103 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 134-х районах. Кроме того, ВС России в ДНР поразили украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а также в Запорожской области поражен командный пункт 102-й бригады территориальной обороны.

    Ранее Минобороны сообщило, что средствами российских ПВО перехвачены 12 снарядов РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow.

    Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска
    Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска и поздравили россиян с освобождением города
    		   
    20 мая 2023, 18:00
    Фото: @concordgroup_official
    Текст: Вера Басилая

    Большинство блогеров восторженно отреагировали на новость о взятии Артемовска, обвинив «банду Зеленского» в гибели десятков тысяч солдат.

    «Это день славы русского оружия, день наших героев... всех солдат и офицеров, которые принимали участие в операции по взятию города. Слава нашим воинам и вечная память погибшим! Слава России!

    Сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что этот населенный пункт, который она еще совсем недавно называла «фортецией», был на самом деле неважен в стратегическом плане. Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок.

    Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского. Наше дело правое, Победа будет за нами! А русский город Артемовск обязательно будет возрожден», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Вместе с тем большинство блогеров встретили восторженно сообщение о взятии Артемовска, разместив, в частности, в Telegram-каналах поздравительные открытки с изображением «Артемовского брюта».

    Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что освобождение Артемовска принесло ощутимые потери не только ВСУ, но и российским подразделениям.

    «Несмотря на все трудности, проблемы, потери  Артемовская наступательная операция завершилась победой.  Противник потерял один из ключевых городов на Донбассе, понес чудовищные потери в живой силе и технике, был вынужден корректировать планы других операций и заодно получил мощный имиджевый удар. Для России артемовское сражение стало одним из наиболее кровопролитных и длительных со времен Великой Отечественной Войны. Тем ценнее достигнутая победа», – подчеркнул он.

    Военкор Александр Коц отметил символизм взятия Артемовска в День освобождения Мариуполя. «Это наш еще один День Воинской славы. Слава русскому оружию!.. Спасибо всем, кто причастен к этой победе!

    PS Привет Алексею «Россия больше не возьмет ни одного города» Арестовичу», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    «На Украине опровергают взятие Бахмута. Я уверен, что это они будут делать несколько недель. Пока их клоун попрошайничает в турне по миру», – отметил репортер Руденко.

    Журналист Юрий Васильев в канале «Русский сыч» был краток: «Артемовск больше не кiт».

    Но, по словам автора Telegram-канала «Военная хроника», Артемовск – еще не конец.

    «Вокруг него расположены крупнейшие укрепы ВСУ – Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торецк, Славянск, Краматорск с многотысячной группировкой. Вопрос с этими точками на карте еще предстоит решать, поэтому «оркестр» выйдет на отдых, но, судя по всему, вернется в случае необходимости», – отметили блогеры.

    Ранее штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль.

    Коментарии (54)
    Штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль
    		   
    20 мая 2023, 16:02
    Фото: @concordgroup_official
    Текст: Вера Басилая

    Российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском, заявил Евгений Пригожин.

    «20 мая 2022 года. Сегодня по полудню полностью был взят Артемовск (украинское название – Бахмут). Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута», – заявил Пригожин, передает РИА «Новости».

    Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.

    До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.

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    Появилось видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета

    20 мая 2023, 21:19

    Военкоры показали финал битвы за Артемовск, снятый беспилотником.

    Бои за последние кварталы на окраинах Артемовска. Артиллерия «Вагнеров» уничтожает засевших в руинах боевиков ВСУ и технику, говорится в пояснении к видео, опубликованному в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    Ранее в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.

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    Опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
    В соцсетях опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
    		   
    20 мая 2023, 22:42
    Фото: t.me/concordgroup_official
    Текст: Антон Антонов

    В соцсетях опубликована видеозапись водружения флагов России и ЧВК «Вагнер» в освобожденном Артемовске.

    Видеозаписи опубликовали пресс-служба «Конкорда» – компании Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер» – и военкоры.

    Напомним, в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.

    Коментарии (29)
    В МИД отреагировали на планы Запада передать F-16 Украине
    Грушко: Россия учтет в своем планировании намерение Запада передать истребители F-16 Украине
    		  
    20 мая 2023, 14:13
    Фото: Michael Debets/Zumapress/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Западные страны продолжают идти по так называемой лестнице эскалации в украинском конфликте, Россия будет учитывать их намерение передать Киеву истребители F-16, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    По словам дипломата, Запад пока придерживаются эскалационного сценария, который рискован для них самих, но Россия все учитывает в своих планах, у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей, передает ТАСС.

    Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.

    До этого сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ.

    Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.

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    Военкоры показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ
    «Военкоры Русской Весны» показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ
    		   
    20 мая 2023, 21:15
    Текст: Валентина Григоренко

    Российские войска нанесли удар по базам Бахмутской группировки ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР), сообщили «Военкоры Русской Весны».

    Кадры ударов опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что взрывы прогремели в районе аэропорта Краматорска, превращенного в узел снабжения и штабной центр ВСУ, ранее на аэродроме располагался штаб Карательной операции на Донбассе, сейчас также штабы и базы снабжения.

    В субботу штурмовые отряды сообщили о взятии под контроль Артемовска.

    Ранее военкоры опубликовали видео удара из гаубиц «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса по боевикам ВСУ под Авдеевкой.

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    В США предсказали возвращение Харькова и Одессы в состав России
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор выразил уверенность в возвращении Харькова и Одессы в состав России

    20 мая 2023, 23:59

    Текст: Антон Антонов

    Не стоит ожидать «блицкрига», но Харьков и Одесса вернутся в состав России, когда та ответит на контрнаступление украинских войск, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что считает практически неизбежным российское наступление, в результате которого Киев потеряет контроль над Харьковом и Одессой, передает РИА «Новости».

    Макгрегор счел высокой вероятность того, что вооруженные силы Украины «истратили последние людские и военно-технические резервы». По его мнению, вскоре ВСУ «мало что смогут предпринять в ответ на действия» российских сил.

    Как полагает Макгрегор, российские войска «начнут действовать» и «будут делать это обдуманно и осторожно». Макгрегор считает, что Россия станет «максимально использовать высокоточные дальнобойные ракеты» и «превосходство в воздухе».

    Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.

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    Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области
    Рогов заявил об успешном отражении удара ВСУ по Токмаку российскими средствами ПВО
    		   
    20 мая 2023, 20:07
    Фото: Tsitsagi Nikita/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили удар, который пытались нанести по городу Токмак Запорожской области украинские войска, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале указал, что причиной двух взрывов, которые были слышны ранее в городе, стала успешная работа ПВО России, перехватившая удар боевиков ВСУ по мирным жителям, передает ТАСС.

    Ранее Рогов заявил об увеличении рисков ракетных ударов ВСУ по Запорожской области.

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    В минобороны Украины заверили, что Залужный «на месте»
    Замминистра обороны Украины Маляр заявила о продолжении исполнения Залужным обязанностей главкома ВСУ

    20 мая 2023, 22:57

    Текст: Антон Антонов

    Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный «на месте» и продолжает исполнять свои обязанности, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

    Маляр заверила, что Залужный «делает свою работу». По ее словам, российская сторона «запустила информационную волну» о его исчезновении, передает ТАСС.

    Напомним, Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Сообщалось, что в мае Залужный оказался в зоне досягаемости российской артиллерии.

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    В Крыму ответили на угрозу «физического уничтожения» жителей со стороны Киева
    Губернатор Севастополя Развожаев ответил на угрозу «физического уничтожения» жителей Крыма со стороны Украины
    		   
    21 мая 2023, 02:30
    Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что жителей Крыма ждет «физическое уничтожение».

    Буданов пригрозил после «победы» Украины посетить «родной город» – Севастополь. Он заявил, что крымчане – это люди с «видоизмененной психикой». По его словам, «справедливой ответственностью» для «определенных людей за их поступки» может быть «только физическое уничтожение».

    Развожаев заявил в Telegram, что «шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей Победы если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе».

    «Любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю Города-Героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда», – заявил Развожаев.

    Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала Буданова «военным преступником, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал, а в худшем – ликвидация». Она выразила уверенность, что крымчане способны за себя постоять и сообща встать на защиту России, передает РИА «Новости».

    Напомним, Буданов заявил, что разведка Украины организует теракты в отношении российских граждан, и добавил, что киевский режим будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».

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    Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
    Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер» и других военных с освобождением Артемовска
    		   
    21 мая 2023, 00:58
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска, сообщила пресс-служба Кремля.

    Указывается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам, передает ТАСС.

    Напомним, основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.

    Коментарии (35)
    Военкоры опубликовали видео ударов «Первой славянской бригады» под Авдеевкой
    		   
    20 мая 2023, 14:48
    Текст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали видео удара из гаубиц «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса по боевикам ВСУ под Авдеевкой.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», расчеты гаубиц Д-20 «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса наносят удар по позициям украинских боевиков на Авдеевском направлении.

    Ранее российские войска взяли под огневой контроль трассу под Авдеевкой.

    Коментарии (3)
    Российские бойцы сообщили о финишной прямой в освобождении Артемовска
    Боец штурмового отряда: Российские силы вышли к дороге, ставшей финишной прямой в боях за Артемовск
    		   
    20 мая 2023, 14:39
    Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Российские штурмовые отряды вышли на дорогу к селу Ивановское в пригороде Артемовска (украинское название – Бахмут), ставшей «финишной прямой» в боях за город, под контролем противника осталось менее километра, рассказал боец.

    Штурмовик из ЧВК «Вагнер» рассказал, что были  тяжелые бои, дорога из Артемовска в Ивановское отделяет ВСУ и российские подразделения.

    По его словам, под контролем противника остался коттеджный поселок и промзона, но российские силы подошли к этой дороге, которая уже «финишная прямая», передает РИА «Новости».

    Другой боец из ЧВК «Вагнер»  рассказал, что штурмовой отряд отбил один квартал на окраинах Артемовска, закрепился в опорнике, откуда сбежал противник.

    Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.

    До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.

    Коментарии (8)
    Зеленский принял участие в рабочей сессии G7 по Украине в Хиросиме
    Рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7 состоялась в Хиросиме с участием Зеленского
    		   
    21 мая 2023, 06:48
    Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме, сообщают информационные агентства.

    Лидеры стран G7, руководство Евросовета и Еврокомиссии, а также Зеленский сделали совместное фото. Президента Украины поставили слева от стоящего в центре главы правительства Японии Фумио Кисиды, передает ТАСС.

    Позднее к обсуждению присоединились лидеры других приглашенных стран: Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи – передает РИА «Новости».

    Кисида во вступительном слове заявил, что лидеры стран собрались, «чтобы более подробно обсудить, как реагировать на вызовы миру и стабильности, с которыми сталкивается международное сообщество, в первую очередь ситуацию вокруг Украины».

    Лидеры приглашенных стран также посетили Парк мира в Хиросиме и почтили память жертв американской атомной бомбардировки. Зеленского с ними не было.

    Напомним, украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн, но, как сообщила Япония, «выразил сильное желание лично участвовать в саммите».

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    Артиллерия и авиация России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
    Главы пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Зыбинский и Савчук сообщили об ударах по складам ВСУ

    21 мая 2023, 07:05

    Текст: Антон Антонов

    Начальники пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Сергей Зыбинский и Александр Савчук сообщили об ударах артиллерии и авиации по складам боеприпасов вооруженных сил Украины.

    Зыбинский сообщил, что артиллерийский расчет гаубицы «Мста-С» боеприпасом «Краснополь» уничтожила склад артиллерийских боеприпасов в Тищенковке. Кроме того, авиация нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделениям украинской территориальной обороны, передает ТАСС.

    Савчук рассказал об авиаударах по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации у населенных пунктов Ямполовка, Кременная, Червоная Диброва, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на купянском направлении уничтожены три минометных расчета ВСУ и пикап с украинскими военным у Бугаевки, Молчаново и Вишнево. У Кисловки, Новоселовского и Вишневой уничтожено шесть наблюдательных постов ВСУ, а также украинский БПЛА.

    На «невском участке», а также у Серебрянского лесничества ВСУ «понесли значительные потери в личном составе и технике», когда российские войска «вскрыли» их перемещение. На краснолиманском направлении удары по ВСУ были нанесены из РСЗО «Смерч». Российская артиллерия подавила позиции украинской, говорится в сообщении.

    Напомним, последние несколько дней Россия наносит массированные ракетные удары по украинским складам с боеприпасами и военной техникой.

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